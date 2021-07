Los frentes discuten sus precandidatos con poca renovación y muchos nombres de larga trayectoria

En las próximas elecciones legislativas tendremos en Mendoza a siete fuerzas compitiendo para ganar la mayor cantidad de bancas en el Congreso, Legislatura local y concejos deliberantes. Con el cierre del plazo para la presentación de los frentes, en el cual hubo mucho movimiento, esta semana será clave ya que el próximo sábado antes de la medianoche se deberán presentar las listas con los precandidatos.

De acuerdo a esto, sobresalen políticos de fuste en la discusión de los precandidatos y espacios políticos que no se privarán de reservar prácticamente ningún nombre, por lo que se observa a priori que no habrá prácticamente renovación o caras nuevas, al menos en los puestos más importantes, que son los que aspirarán llegar al Congreso. Además, se evidencian retornos de dirigentes históricos, que han tomado protagonismo en los últimos días, sobre todo por el mercado de pases de partidos políticos que emigraron de espacios grandes y conformaron las llamadas por los consultores como terceras fuerzas”.

En el frente Cambia Mendoza las cosas están al menos más claras. Los ex gobernadores Alfredo Cornejo y Julio Cobos retornarán nuevamente a una boleta y encabezarán las listas de senadores y diputados, respectivamente. En tanto, el tercer lugar de la Cámara Baja fue reservado para el Pro y Álvaro Martínez, legislador provincial y presidente partidario tiene todas las de ganar para acceder a ese lugar.

La incógnita del frente –o al menos en la información que sale hacia afuera-, entonces, son los escaños que deberán ser ocupados por mujeres, que serán los segundos lugares para ambas cámaras. En la foto de la presentación de la alianza Cambia Mendoza, que aseguran que fue “la más desordenada de todas”, resaltan tres: las legisladoras Claudia Najul y Pamela Verasay (a ambas se les termina el mandato y buscan la reelección) y la ministra de Turismo, Mariana Juri.

En el radicalismo sostienen quienes están en las discusiones que es probable que no salgan de esos tres los nombres, pero otros marcan que “siempre hay sorpresas” en las listas. La que corre con ventaja por ahora es Juri, quien no sólo fue la única ministra en la foto, sino que también ha tomado protagonismo en los últimos meses en el gobierno del gobernador Rodolfo Suárez, y expresan que una de esas bancas será “para la gestión”. No obstante, otros pisan el freno y marcan que es probable que también se piense la boleta con intenciones de abarcar “territorialidad” en los cuatro oasis de la provincia.

En el Frente de Todos, la única fija es Anabel Fernández Sagasti para renovar su banca en el Senado. Si bien hasta la semana pasada había algunos nombres posibles para el resto de los lugares, la figura de José Luis Ramón llegó para mover los esquemas del peronismo con el partido Protectora.

Más allá que él mismo ha hablado de “liderar”, hay sectores del PJ que entienden que la cabeza de la lista de Diputados debe ser del propio peronismo, por lo que relegarían a Ramón en un segundo lugar del Senado, o un eventual tercer lugar –con pocas chances reales de entrar- si encabeza la boleta un hombre, como se está pensando desde hace tiempo al senador Adolfo Bermejo o alguno de los hermanos Félix (el diputado nacional Omar o el intendente sanrafaelino Emir).

En tanto, en el PJ también resguardan un lugar para algún intendente, en caso que Emir Félix decida seguir en San Rafael, por lo que Martín Aveiro, jefe comunal de Tunuyán, es uno de los apuntados.

La búsqueda del posicionamiento

Del lado productivo y empresario habrá algunos referentes que se lanzan a la política. Por un lado está el bodeguero Rodolfo Vargas Arizu, quien junto a la legisladora Josefina Canale integrarán el frente Liberal Productivista y participarán de la única interna por ahora “oficializada” en el propio Cambia Mendoza.

En tanto, otro referente productivo es Carlos Iannizzotto, titular de Coninagro y con un fuerte peso en la Mesa de Enlace nacional. El bodeguero lidera el Partido Federal, será precandidato y quien suena para acompañarlo es Carolina Montivero, secretaria administrativa del gremio de hoteleros y gastronómicos. Ella ya tiene ya pasado en las últimas elecciones, cuando estuvo con Ramón, Mario Vadillo y Marcelo Romano en la lista de Protectora.

Por otro lado, Vamos Mendoza sin dudas es el espacio que más dolores de cabeza le generó al oficialismo, ya que engloba a dos partidos que se pelearon con el radicalismo, como lo son el Partido Demócrata y la Coalición Cívica. En la discusión por los puestos en las listas, asoma un histórico de la política, que ha dado que hablar en los últimos días: Gustavo Gutiérrez, quien sería el candidato a Senador. En tanto, el espacio Éxito (Mendoexit), impulsa para ser diputado a la figura de su creador, Hugo Laricchia, un outsider político y de los pocos nuevos en esta elección que repetirá muchos nombres con largas campañas electorales a sus espaldas.

No obstante, el PD entiende que la primera banca a diputado le pertenece, por lo que será interesante el debate interno. Allí aparecen algunos nombres, como el de la diputada provincial Mercedes Llano; el ex cónsul en Panamá Francisco García Gabrielli, que también ha sido varias veces candidato; o el propio presidente del partido, Roberto Ajo, ex concejal lujanino y también senador provincial en los 2000.

Desde el Frente de Izquierda podría haber internas, en caso que no haya acuerdos respecto a la idea del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) de liderar ambas categorías, con el hoy diputado Lautaro Jiménez a senador nacional; y con el retorno de Noelia Barbeito (ex candidata a gobernadora en 2019) como precandidata a diputada. No obstante, con el sistema de “recambio” de bancas, el PTS y el Partido Obrero (ahora con el MST también) han mantenido este frente durante varios años, por lo que se espera un acuerdo sin llegar a internas.

Del lado del Partido Verde también hay nombres conocidos que seguramente liderarán las categorías nacionales. Hablamos de Marcelo Romano y Mario Vadillo, dos ex Protectora (hoy Ciudadanos por Mendoza) a quienes se les termina el mandato como legisladores provinciales. La incógnita será si aspiran a “traccionar” con sus nombres la boleta, o se lanzan a renovar su mandato en la Casa de las Leyes local.

Quien también entra en la discusión es el presidente del Partido Verde, Emanuel Fugazzotto, quien ya fue en 2017 candidato, y que en 2019 adhirió junto a su espacio al PJ.

Uno de los últimos frentes en aparecer fue Compromiso Federal, partido que lidera a nivel nacional el gobernador puntano Alberto Rodríguez Saá; y Gabriel Mariotto, ex vicegobernador de de Buenos Aires durante la última gestión de Daniel Scioli. En la provincia hay al menos un precandidato asegurado: Enrique Riquelme, médico que trabaja para el PAMI y que ha tenido su pasado en el peronismo en los 90, siendo candidato a senador, aunque sin éxito en los comicios.