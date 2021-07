Carlos Iannizzotto se lanza al Congreso para “darle a Mendoza una nueva alternativa”

El presidente de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (Coninagro), Carlos Iannizzotto, lanzó este miércoles su precandidatura a legislador nacional por Mendoza y competirá en las próximas elecciones por una banca en el Congreso. Liderará el nuevo espacio Encuentro por Mendoza que tendrá como principales ejes la producción y el empleo y buscará seducir a quienes no se sientan identificados ni con el kirchnerismo ni con el macrismo.

Tras una extensa trayectoria como productor y dirigente rural, Iannizzotto dio el salto definitivo a la arena política a sus 65 años. El acto de lanzamiento tuvo lugar esta tarde, contó con la presencia de productores, empresarios y jóvenes y se realizó vía streaming, cumpliendo los protocolos sanitarios vigentes.

A través de un video, el flamante precandidato recibió los saludos del ex intendente de San Miguel, Joaquín de la Torre (actualmente un miembro del peronismo republicano cercano a Juntos por el Cambio); el diputado nacional de Consenso Federal, Alejandro Topo Rodríguez (cercano a Roberto Lavagna); el ex ministro kirchnerista Florencio Randazzo; y la ex candidata a vicepresidenta del frente NOS, Cynthia Hotton.

Si bien se venía especulando desde hace meses con su postulación al Congreso, recién el último domingo lo confirmó a través de su cuenta de Twitter y este miércoles oficializó su precandidatura.

El ruralista mendocino competirá en las próximas elecciones buscando representar a la provincia en el Congreso. Integrará las listas de “Encuentro por Mendoza”, un nuevo espacio político que reúne al Partido Federal y al Partido Tercera Posición, además de otras expresiones políticas y sindicales.

“Estamos convocando a gente joven, productores y educadores. Estoy entusiasmado con esta posibilidad de darle a Mendoza una nueva alternativa”, manifestó Iannizzotto durante el acto de lanzamiento.