La UCR “gestiona las aspiraciones” de sus intendentes e insiste en la unidad para 2023

En medio de un contexto económico complicado a nivel macroeconómico, más indicadores que no son para nada buenos en términos de pobreza y desempleo, la Unión Cívica Radical (UCR), sobre todo con sus intendentes y potenciales candidatos, mira de reojo hacia el 2023 -año electoral - con una leve mayor tranquilidad que el Frente de Todos, al menos en términos provinciales, pero no sin debates y acciones de posicionamientos internos.

En el espacio gobernante entienden que la situación no es la ideal para pensar aún en los comicios, aunque ya dictaminaron que los mismos serán desdoblados de los nacionales, con Boleta Única. Además, en Casa de Gobierno aseguran que tendrán el acompañamiento para ir juntos de los intendentes del espacio, incluso el de Daniel Orozco, jefe comunal lasherino sobre el que ha especulado en los últimos días sobre un eventual desdoblamiento de los comicios.

Para el gobernador Rodolfo Suárez, al igual que Alfredo Cornejo, principal dirigente que podría encarar una posible sucesión en el sillón de San Martín, es vital mantener el partido unido, y eso significa, en parte, que todas las comunas gobernadas por el radicalismo mantengan el calendario electoral municipal junto con el provincial.

En diálogo con Los Andes, el propio Orozco, quien dentro del partido ha estado siempre ligado al ex gobernador Julio Cobos, negó la posibilidad de desdoblar las elecciones. “No tenemos ni pensado hacerlo. Las fechas ya se saben, estamos bajo las directivas del Gobernador y punto. Somos un equipo en la provincia y trabajamos en ese sentido”, manifestó.

Para el Intendente, que es quizás el más lanzado -o al menos el que lo ha blanqueado - a la gobernación de todos los radicales, el “humor social” y el “escenario político” no presionan por tener más elecciones. Además expresó que cualquiera que salga elegido como precandidato por el espacio, traccionará en Las Heras así como también en la provincia.

Ulpiano Suarez, el jefe comunal de Capital. No muestra sus cartas, pero todos saben que juega. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

No obstante, algunos intendentes solicitarán la semana que viene al Gobernador que realice una “muestra de unidad” en torno a las elecciones, y que reúna a todos los intendentes radicales “para cerrar el camino que ha estado abierto a especulaciones”. No obstante, esto por el momento no abarcaría a todo Cambia Mendoza, ya que, por ejemplo, Rolando Scanio, jefe comunal de un San Carlos que permanente se ha mostrado “desdoblador”, advirtió a Los Andes que es una decisión que aún no han tomado.

Desde el Gobierno marcaron que los comicios hoy no son tema de agenda y dieron por descontado que irán todos juntos en las elecciones. “Orozco no ha planteado la intención de adelantar elecciones, al menos no hubo un planteo al respecto”, aseguraron desde el entorno de Suárez.

Rumbo a Casa de Gobierno

Bajo la gobernación de Suárez, quien no podrá aspirar a una reelección porque la Constitución lo prohíbe, todos los dirigentes esperan la decisión del senador Cornejo, quien no ha dado pistas respecto a si intentará una segunda gobernación en esta jurisdicción, o si se adentrará con una precandidatura en una fórmula presidencial.

Hay quienes sostienen que la decisión llegará luego de la convención radical, prevista para inicios del 2023, en la que allí se decidirá si se aceptan o no las fórmulas cruzadas. De hecho, Cornejo es el principal apuntado para acompañar en una fórmula a la presidencia con Patricia Bullrich. Caso contrario, será decisión suya avanzar en un binomio radical, o incluso incursionar nuevamente en la provincia.

Los datos que maneja el senador junto con el gobernador son auspiciosos en Mendoza, según el informe aportados por la consultora Reale - Dalla Torre. Puertas adentro, los radicales aseguran que Cornejo “es el único que puede decidir qué hacer” en Mendoza, por lo que luego decantará en el futuro del resto.

Quienes aguardan, además de Orozco, son los jefes comunales de Godoy Cruz, Tadeo García Zalazar; y de la Capital, Ulpiano Suárez. Desde adentro también suman a Marcelino Iglesias, de Guaymallén, quien participó junto al resto de los nombrados de una reunión reservada en junio, propiciada por Cornejo, en la residencia de la Gobernación, mientras Suárez, quien dio el ok para el evento, se encontraba en Canadá.

Mendoza 20 de Agosto de 2020 Politica Tadeo García Zalazar es el intendente de Godoy Cruz. El candidato "zen" que se mueve con paciencia y sin prisa. Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes

“Estuvimos los intendentes de los cuatro departamentos radicales ‘más importantes’ en términos de población, y cuyos dirigentes podrían ser candidatos”, marcaron a Los Andes. Allí se acordó “bajar” un poco las aspiraciones, para centrarse en gestionar los municipios.

Lo cierto es que hubo enojo interno ya que dos de los que participaron en esa reunión, cuestionaron por lo bajo en estos días a Orozco por dar detalles de un encuentro cerrado. En el Gobierno, se limitaron a decir que el encuentro fue pactado y coordinada entre Cornejo y Suárez y que la posición de Orozco, o lo que él hace en términos electorales “no molesta porque ya lo conocemos. Mientras todos sigan en unidad, está bien. Sí creemos que no es momento de lanzarse a precandidaturas, pero luego el resto corre por cuenta del resto”, agregaron.

El valor “De Marchi”

Sobre las posibilidades de cada uno de los intendentes, algunas visiones radicales hacen foco en este escenario no sólo con y sin Cornejo; sino también ante la casi segura interna que deberán afrontar con Omar De Marchi, diputado nacional del Pro, que trabaja a nivel nacional con Horacio Rodríguez Larreta; y que aseguró que será precandidato.

Quienes postulan a Ulpiano Suárez, pujan no sólo para que Cornejo sea precandidato a nivel nacional y que deje el espacio abierto en el radicalismo, sino que también pregonan que siga en sus aspiraciones locales De Marchi.

La visión es que, en un escenario con De Marchi, según la encuesta de Reale, quien estaría mejor posicionado para ganar la interna, además de Cornejo, es el intendente capitalino, quien se disputaría el lugar radical -por el momento - con García Zalazar.

Los que abonan esta teoría rememoran la interna del 2019: “Si De Marchi no se presentaba en su momento, el candidato podría haber sido Martín Kerchner, que siempre fue muy cercano a Cornejo. Pero quien realmente podía ganarle con más contundencia era Rodolfo Suárez”, marcaron.

Al margen del tren de especulaciones, la decisión llegará recién en algunos meses, y el radicalismo deberá disputar no sólo la interna y posterior competencia con el Frente de Todos, principal espacio opositor, sino que también jugará contra el gran resultado que tuvieron en 2019, ya que deberán refrendar el triunfo para no comenzar a perder bancas legislativas.

La puja lasherina

Volviendo a la comuna norteña, quienes opinan en el radicalismo sobre las aspiraciones del lasherino, marcan también que el médico “no tiene un jugador fuerte para sucederlo” (él no puede aspirar por otra reelección en el departamento) y agregaron que hay otros por afuera de su espacio interno con aspiraciones, por lo que la versión de adelantar elecciones era “para quitar tiempo a quienes arman una campaña por afuera de su espacio”.

Daniel Orozco intendente de Las Heras. El más ansioso de los radicales. Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes

No obstante, todo fue negado a rajatabla por Orozco, que dejó claro -y lo ha hecho en varias oportunidades - que el candidato de Las Heras saldrá de su espacio.

Del riñón de Orozco hay una buena cantidad de nombres con aspiraciones, pero al menos dos de ellos están más posicionados, que son Francisco Lo Presti, secretario de Obras (fue jefe de Gabinete y también de Gobierno); y Fabián Tello, secretario general de la Intendencia. “El resto tiene chances también, pero ellos son los que me acompañan desde el día 1 de mi gestión”, acotó. De los que están por afuera, se asoma Andrés Lombardi, presidente de la Cámara de Diputados y dirigente cornejista.

En tanto, Orozco aseguró que está trabajando tanto en su gestión como en la posibilidad de ofrecer un plan de gobierno en una eventual candidatura y que eso “está siendo reflejado en las encuestas”. Si bien no la nombró, hace referencia a la de Santiago Alé, que lo beneficia sobre el resto de los dirigentes radicales, sacando a Cornejo de la contienda.

No obstante, es un hecho que el resto del radicalismo descree de la encuesta de Alé, y sí pone valor en la de Reale-Dalla Torre, que otorga en Cambia Mendoza un liderazgo indiscutido a Cornejo, entre los candidateables, por sobre el resto; y por detrás el resto de los intendentes.