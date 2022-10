Política en Off: los conversos de Ciurca, la cocina de Anabel y una visita fuera de agenda

Los conversos de Ciurca

En el peronismo, la interna por la presidencia del partido ha tomado cuerpo. Algunos intendentes de este partido sospechan que los operadores de La Cámpora están metiéndose en sus territorios para captar voluntades, con el objetivo de que la sucesora de Anabel Fernández Sagasti sea alguien de ese sector, Flor Destéfanis.

Pasó en Maipú, donde la presunta influencia de Carlos Ciurca rompió la relación entre los hermanos Bermejo y Matías Stevanato con el diputado Duilio Pezzutti.

Pero Pezzutti no sería el único “converso” del PJ. Hay un caso en particular que mencionan y es el del ex legislador Raúl Guerra, quien trabajaba para el intendente de San Rafael Emir Félix en el área de Estacionamiento medido. Las relaciones de Guerra con la jefatura del municipio se complicaron y “el Emir lo echó”, dicen desde adentro.

Pues bien, cuentan que, tras esa expulsión, Guerra se incorporó a la tropa de peronistas que responden a Ciurca y La Cámpora, en los “territorios enemigos” de la interna partidaria.

La cocina de la Anabel

Los observadores de la renovación de autoridades del PJ dicen que la oficina de la presidenta del Partido Justicialista de Mendoza, Anabel Fernández Sagasti, es un hervidero de gente, dónde se cocina la lista del oficialismo partidario, que encabezará la intendenta de Santa Rosa Flor Destéfanis.

Cuentan que hay un plazo fatal que se han autoimpuesto para arrimar a todos los que se puedan arrimar y evitar que el otro sector que quiere disputar la conducción partidaria, junte fuerzas e incluso no logre cumplir con todos los requisitos para presentarse a interna. El otro sector es impulsado por Guillermo Carmona y propone a Fernanda Lacoste como presidenta del PJ local.

La Intendente de Santa Rosa Florencia Destefanis es la candidata del kirchnerismo para presidir el PJ mendocino. Foto: Ignacio Blanco / Los andes

“Los quieren adentro a todos los que se pueda y eso tiene que estar cerrado el sábado que viene”, dice uno de los que siguen la rosca peronista. Es decir, el 29 de octubre debería estar cocinada la lista que impulsará Anabel Fernández Sagasti desde sus oficinas de calle San Martín.

Otra elección que agita la interna peronista

La elección de autoridades partidarias no es la única que calienta la interna peronista. Es que el 9 de noviembre deben renovarse autoridades de la CTA de los trabajadores que lidera Gustavo Correa, quien además es secretario gremial del SUTE.

Hay que recordar que la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA) está partida a nivel nacional. Por un lado está la Autónoma, que a nivel nacional lideran Ricardo Peidro y Hugo Godoy, mientras que la CTA de los trabajadores está conducida por el diputado nacional kirchnerista Hugo Yasky. Correa es el secretario general de la CTA kirchnerista de Mendoza.

Gustavo Correa, CTA Mendoza

Cuentan que la renovación de la conducción en la CTA de los trabajadores se cocina sin conflictos y Correa volvería a encabezar la central, secundado por el titular de Unión Personal de Juegos y Casinos de Mendoza, Martín Caín.

Los jubilados buscan su lugar

El Partido de los Jubilados está muy activo en los últimos días. Además de analizar el presupuesto nacional que se debate en el Congreso y asegurar que “no hay mejoras para los jubilados. Si continúa el vaciamiento de la Anses para dar a quienes no aportaron nunca”, también hicieron movimientos en el panorama local.

En los últimos días, se lo vió al líder del Partido de los Jubilados, el histórico dirigente Edgardo Civit Evans, en un encuentro con los libertarios mendocinos que responden al diputado nacional Javier Milei.

No hace mucho, en noviembre del año pasado, Civit Evans se sentaba en una mesa con Alfredo Cornejo y Rodolfo Suárez, para pedir a sus seguidores que votasen a los candidatos nacionales del espacio oficialista Cambia Mendoza. Eso fue antes de las elecciones generales y el Partido de los Jubilados tenía lista “corta”, es decir candidatos sólo para los cargos provinciales.

Ahora Civit Evans arrimó a Milei y agregó que comparten el hartazgo con la “casta política”.

Una visita fuera de agenda

Unos pocos parroquianos fueron testigos de una minicumbre. Ni siquiera los más informados sabían de la visita ilustre a la provincia, así que muchos miraban atónitos a los contertulios sentados en la confitería del Hotel Hyatt.

Los protagonistas de ese cafecito en la tarde de ayer son senadores nacionales: una es local, Mariana Juri, el otro es porteño, Martín Lousteau. Dicen que los dos actualizaron la agenda de temas que les tocará debatir en futuro cercano, como el presupuesto nacional 2023.

¿Lousteau vino a Mendoza a tomar café con Juri? No. Fue una visita sin actividad oficial. Llegó con su pareja, la actriz Carla Peterson; ambos estuvieron en el Valle de Uco, para participar de una fiesta de cumpleaños familiar. El senador y la actriz llegaron a la ciudad de Mendoza ayer y en la siesta dominguera, se juntó con Jurí unos minutos.