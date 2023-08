La Justicia Electoral reconoce que es “simbólica” la sanción por no ir a votar

La baja concurrencia que se dio tanto en las elecciones PASO municipales, como en las provinciales pasadas, despiertan el alerta de las fuerzas políticas y también de las autoridades electorales en la previa de las nacionales del próximo 13 de agosto. En ambos casos acudió menos del 70% del padrón electoral. Las razones pueden ser varias, según por dónde se analice, pero hay un dato concreto: las multas para el que no ejerce su voto son muy bajas y no alientan a la participación. Aunque también existan otras consecuencias más importantes que van más allá de lo económico.

El voto es obligatorio para los ciudadanos mayores de 18 años y hasta los 70 de edad. En tanto que para aquellos jóvenes de 16 y 17, es optativo y están exentos de multas. Lo mismo sucede con los mayores de 70.

En las elecciones nacionales, la primera sanción para una persona que no asiste a votar y no justifica su voto en un plazo de 60 días, consiste en solo $50. Y en el caso de las elecciones provinciales, no hay tanta diferencia: consta de una multa plana de $100. Es decir que la inflación no las afecta en el tiempo, desde 1983 a la fecha.

En diálogo con Los Andes, el juez federal con competencia electoral Pablo Quirós, analizó que “se advierte o aprecia que la participación o el entusiasmo del electorado es más reducido en las PASO que en las elecciones generales y más aún cuando la oferta política donde se deciden internas en agrupaciones es tan amplia y variada que le resulta dificultoso al elector acceder al conocimiento de la propuesta. Y sin duda que deben haber otros factores que yo ignoro”.

En ese marco reconoció que las multas para el elector que no asiste a ejercer su voto “son bajas”, ya que solo debe pagar $50 en principio, si es que no es reincidente. Por lo tanto no se trata de una “sanción pecuniaria o disuasiva” que contribuya a la asistencia obligatoria, asumió el magistrado.

Pablo Oscar Quirós como juez del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 2 Foto: Orlando Pelichotti

Además, el infractor tiene un plazo de 60 días para justificar su inasistencia y evitar ese pago. Puede no hacerlo si está a más de 500 kilómetros del lugar de votación o si tienen una enfermedad que se lo impida, entre otras razones. “La multa por la primera infracción es de 50 pesos. Si hay un antecedente, 100 pesos y desde ahí hasta llegar a $500, según cuantas infracciones haya tenido, pero es simbólico”, explicó el juez.

La tabla que establece el Registro Nacional de Infractores es la siguiente: sí el ciudadano no registra infracciones previas sin regularizar, el valor es de $50. Si registra una infracción previa sin regularizar, $100; sí registra dos infracciones previas sin regularizar, $200; sí registra tres, $400 y sí registra cuatro o más, la multa queda en $500. Es decir que tiene un techo.

De todos modos, no pagar la multa y quedar en el RNI tiene otras consecuencias más severas. “El infractor no puede acceder a cargos ni empleos públicos durante 3 años desde la elección, ni hacer gestiones administrativas tanto a nivel nacional, provincial ni municipal por el término de un año. La licencia de conducir, por ejemplo”, advirtió Quirós.

“Hay muchas empresas que piden el certificado de apto o no, como infractor”, agregó el juez en relación a aquellos que casualmente buscan un trabajo. “Esta es una segunda cuestión que no se conoce, pero sí, las multas son muy reducidas”, añadió.

De todos modos, vale aclarar que si el elector acude a la Secretaría Electoral y paga su multa, del monto que sea, inmediatamente se le da de baja del Registro Nacional de Infractores y queda habilitado para realizar los trámites pertinentes.

A favor de la boleta única

El juez Quirós también dio su opinión sobre la Boleta Única de Papel que se utilizó en las elecciones provinciales y se mostró a favor, a comparación de la clásica boleta sábana que volverá a implementarse el próximo domingo, con todos los cambios que implicará nuevamente para el elector.

El magistrado comentó: “Yo la experimenté en las elecciones PASO provinciales en junio y me di cuenta que es mucho más ágil. Es más conveniente desde diferentes puntos de vista y también más económico, porque no existiría este aporte para la impresión de boleta, porque se entrega directamente la autoridad de mesa”.

“El tema es que en una situación como la nuestra, donde hay 27 candidaturas (presidenciales) no sé como sería el diseño de boleta para que no genere confusión en el electorado. De todos modos el sistema de boleta única es notablemente superior al de la lista sábana”, ponderó Quirós.

Pablo Oscar Quirós como juez del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 2 Foto: Orlando Pelichotti

Vale aclarar que en las PASO nacionales, el ciudadano mendocino volverá a votar con la boleta sábana, que constará en algunos casos de cuatro o dos cuerpos. Las categorías serán: presidente y vice de la Nación, Parlamentario distrito nacional, diputados nacionales y Parlasur distrito regional. Son solo ocho las agrupaciones políticas que presentan todas esas secciones, en tanto que el resto contará solo con las dos primeras categorías.

De esta manera, con el antiguo sistema se vuelve también a la opción de “cortar boleta” para elegir candidatos de diferentes opciones, para cada categoría. “El elector tiene que cuidar de hacer el corte en cada una de las secciones que van a estar delineadas por una línea negra. Puede incluir en el sobre hasta un voto por cada una de estas cuatro secciones que pueden ser de distintos partidos o agrupaciones políticas”, recordó el juez.

El resonante caso Bento

Por resolución de la Cámara Nacional Electoral el juez Quirós, titular del Juzgado Federal de Primera Instancia 2 de Mendoza, asumió a principios de junio el reemplazo del suspendido Walter Bento al frente de la justicia electoral, durante el plazo de un año o hasta que cese la causal por la cual fue designado.

Lo cierto es que el juicio que comenzó contra Bento el pasado 26 de julio por delitos de corrupción y enriquecimiento ilícito, claramente no pasó desapercibido al interior de Tribunales Federales de la provincia.

En ese marco, Quirós comentó cuál es la repercusión que tiene tal proceso judicial y aseguró que la Justicia Federal está funcionando sin problemas. “Sin dudas que es un proceso histórico o de gran ascendencia institucional. Se encuentran dos procesos en marcha, el penal que lleva adelante el Tribunal Oral Federal N° 2 de Mendoza y el proceso ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, donde el plenario del Consejo de la Magistratura ha pedido la remoción y ha ordenado la suspensión del juez”, manifestó.

Y aclaró que “en ninguno de los dos procesos yo he intervenido, ni he tenido conocimiento ni acceso a las actuaciones porque no me corresponde, ni me ha tocado intervenir. Con lo cual emitir un juicio de valor, en relación a lo que se está investigando, me voy a abstener. Primero por desconocimiento y también por prudencia”.

El suspendido juez federal Walter Bento, acusado de ser el líder de una asociación ilícita que requería dinero a cambio de favores en las causas que instruía. Foto: Orlando Pelichotti

“Pero si tengo la plena certeza que las instituciones están funcionando a pleno y son estos organismos los que tienen que decidir en el momento que corresponda la situación del Doctor Bento”, ratificó el magistrado.

En cuanto a su tarea al frente de la justicia electoral, Quirós reconoció que no estaba en sus planes llegar puntualmente a esta área, pero aceptó el desafío “con mucho gusto y agrado”. El magistrado dijo que no fue dificultoso asumirlo a menos de tres meses de las elecciones, porque se encontró con una estructura que le facilitó su desempeño.

“La verdad estoy muy tranquilo y conforme porque tanto la Secretaría Electoral como el Juzgado Federal N° 2 están compuestos por equipos altamente calificados y con mucha experiencia. Con lo cual tengo la total tranquilidad de que no sólo se ha asegurado la continuidad del servicio de justicia en materia electoral, sino que vamos muy bien con los tiempos de la organización y los detalles que he aprendido día a día”, completó Quirós.