Intendentes mendocinos se comprometen a enfrentar el cambio climático

Horacio Rodríguez Larreta, Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, recibe a alcaldes de las principales ciudades del mundo, además de intendentes mendocinos y de todo el país en la Cumbre Mundial de Alcaldes C40, que se desarrolla en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En la previa de ese foro, el funcionario anunció un amplio consenso de ciudades argentinas para enfrentar las consecuencias del cambio climático. El evento reúne a más de 100 intendentes, entre los que hay referentes locales del Gran Mendoza y del sur provincial. El alcalde porteño presentó hoy una Declaración de Ciudades Argentinas con compromisos climáticos en el Foro Urbano Federal.

Participaron del foro, de la provincia de Mendoza, los intendentes: Ulpiano Suárez (Mendoza), Walther Marcolini (General Alvear), Tadeo Garcia Salazar (Godoy Cruz) y Sebastián Bragagnolo (Luján de Cuyo). Excepto el lujanino, los otros tres participaron de una recepción organizada por la Embajada Británica. “Se necesita que estas acciones sean sostenidas en el tiempo y lo que hay ahora es un reclamo de que los gobiernos nacionales de Latinoamérica e internacionales las financien”, aseguró García Zalazar.

Para Suárez, la cumbre “es una oportunidad para reforzar las acciones conjuntas entre ciudades de todo el mundo, frente al gran desafío común del cambio climático. Hoy comenzó la cumbre, con intercambio de experiencias y trabajo en red”. Y remarcó los programas que expuso de la Ciudad de Mendoza “vinculados al desarrollo urbano sostenible, en un diálogo constructivo con alcaldes de todo el mundo y especialistas del BID”.

Intendentes de todo el país y de otras ciudad del mundo se reúnen en la Ciudad de Buenos Aires.

“Necesitamos un plan federal para enfrentar las consecuencias del cambio climático. Celebro que hoy estemos todos acá, después de tantos meses de trabajo conjunto, con el foco puesto en encontrar soluciones federales a esta crisis climática sin precedentes. Me enorgullece muchísimo ver que estamos reunidas personas de todos los partidos políticos: intendentes de Juntos por el Cambio, del peronismo, de partidos provinciales, y la verdad es que esto es lo mejor que podemos hacer: mostrar con el ejemplo que el camino para resolver los problemas de los argentinos es trabajando juntos. Me da esperanza lo que estamos logrando juntos. Hacía mucho tiempo que en la Argentina no había un consenso tan grande y tan amplio”, destacó el anfitrión en el discurso de apertura del encuentro.

Los participantes

Rodríguez Larreta y los intendentes Pablo Javkin (Rosario), Eduardo Tassano (Corrientes), Bettina Romero (Salta), Soledad Martínez (Vicente López) brindaron una conferencia de prensa y presentaron los compromisos de las ciudades argentinas. La Declaración de Ciudades Argentinas expresa una serie de consensos climáticos que los intendentes vienen trabajando desde inicio del año, en sucesivos encuentros de trabajo realizados en la ciudad de Buenos Aires, Rosario y Corrientes bajo el lema “El Camino Federal Hacia la Cumbre”.

Entre otros, los compromisos a los que adhirieron las ciudades argentinas incluyen: reconocer la emergencia climática y la relevancia de las ciudades en su abordaje, limitar el aumento de la temperatura a 1,5°C y ser carbono neutrales a 2050. Además, los gobiernos locales se comprometen a presentar Planes de Acción Climática y publicar Inventarios de Gases de Efecto Invernadero y evaluaciones de riesgo. La declaración también incluye la publicación de datos climáticos y la incorporación de estrategias para alentar la creación de empleos verdes.

Asimismo, el jefe de Gobierno destacó a la Cumbre de Alcaldes de C40 como una nueva oportunidad de la Argentina para integrarse al mundo. “Hoy, los ojos del mundo están puestos en la Argentina. No podemos dejar pasar esta nueva oportunidad de integrarnos. A mí me duele ver a la Argentina cada vez más aislada, porque cerrarnos al mundo limita nuestro potencial de crecimiento. En cambio, integrarnos significa inversiones, exportaciones y, sobre todo, trabajo. Tenemos que asumir el desafío de priorizar el desarrollo de nuestras economías regionales por sobre la confrontación política, tal como estamos haciendo en este Foro Urbano Federal”, indicó Rodríguez Larreta.

También participan como oradores los alcaldes Eduardo da Costa Paes (Río de Janeiro), Daniel Quintero Calle (Medellín), Kate Gallego (Phoenix), Sophie Hæstorp Andersen (Copenhague), Rafael Greca (Curitiba), y expertos de la Alianza para el Gobierno Abierto, Open Data Charter (ODC), el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Argentina (PNUD), el Pacto Mundial de Alcaldes por la Energía y el Clima, y Climate Save Argentina.

El Foro Urbano Federal se realiza en conjunto con las Naciones Unidas y la Red Argentina de Municipios Frente Al Cambio Climático (RAMCC), y cuenta con el apoyo del Banco Mundial. Mañana, jueves, Rodríguez Larreta y el alcalde de Londres, Sadiq Khan, recibirán a más de 100 alcaldes de todo el mundo en la apertura internacional de la Cumbre Mundial de Alcaldes de C40.