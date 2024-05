Red de Atención: cómo la Ciudad de Buenos Aires asiste a las personas en situación de calle

La Ciudad de Buenos Aires anunció un cambio profundo en la manera de abordar la problemática de las personas en situación de calle para generar condiciones de revinculación social. Es una política para los tres millones de porteños, para los que están en la calle y para todos los vecinos que quieren una buena convivencia.

El programa Buenos Aires Presente (BAP) ahora se llama Red de Atención porque no solo estará enfocado en la asistencia durante el invierno sino que se transformará con un criterio más amplio, integral e innovador durante los 365 días del año.

“El objetivo es que nadie duerma en la calle”, dijo el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, al presentar la Red de Atención (Prensa CABA)

El jefe de Gobierno, Jorge Macri, aseguró el jueves pasado durante la presentación del Programa: “Este es un problema al que le vamos a poner luz. No vamos a dejar de trabajar, de aprender y desafiarnos en el objetivo que perseguimos, que el objetivo de la Red es que nadie duerma en la calle, nadie tiene que tener como única opción el dormir en la calle. No es bueno, no es sano, es duro y es difícil”.

Macri, quien estuvo acompañado por Clara Muzzio, vicejefa de Gobierno, y Gabriel Mraida, ministro de Desarrollo Humano y Hábitat, agregó: “No hay que romantizar el hecho de dormir en la calle. Es malo para quienes lo hacen y es complejo para quienes muchas veces se cruzan con algunas personas en situación de calle que pueden ser agresivas o violentas. La realidad es que el mundo cambió y esta problemática cambió”.

El problema de la gente en calle viene creciendo con fuerza desde 2019, producto del encierro de la pandemia y la profundización de problemas de salud mental y adicciones, y además la situación económica. Por eso son necesarias nuevas herramientas para una de las prioridades de la gestión.

Dentro del universo de gente que vive en la calle se puede distinguir entre tres grandes grupos: emergentes, crónicos y peligrosos.

La Red de Atención está conformada por psicólogos, trabajadores y operadores sociales que recorren la Ciudad en vehículos, durante todo el día. También se suman profesionales a pie que favorecen la interacción entre asistentes sociales y las personas en situación de calle, a quienes se les ofrece el traslado a uno de los 47 Centros de Inclusión Social (CIS), que funcionan las 24 horas. Allí se les brinda contención y seguimiento profesional, una cama, ducha y comida y elementos de higiene personal y ropa. Y la posibilidad de una reinserción social.

El jefe de Gobierno añadió: “Cambió la realidad y nos obliga a pensar nuevas respuestas. Lo que el BAP hacía ya no alcanza. Por lo tanto, cambiamos el abordaje. El concepto de comida o sopa, frazada, abrigo, y sobre todo el concepto de lo que era el Operativo Frío, ya no alcanza. Tampoco tenemos que caer en estereotipos que son tremendamente injustos. No son todos delincuentes los que están en la calle. Pero tampoco en la ingenuidad de pensar que no le hacen mal a nadie y por eso el abordaje será diferente”.

Tres claves sobre cómo funciona la Red de Atención

Llegar antes: se suman nuevas bases operativas, recorridas permanentes por puntos estratégicos como lugares de ranchadas, estaciones o el Aeroparque, y apertura de nuevos dispositivos de primer acercamiento, DIPA, que son lugares de día donde las personas pueden ir a comer, bañarse y tener una entrevista con un trabajador social o un psicólogo.

Segmentación: a partir de nuevos protocolos de atención tanto para que no haya chicos en la calle y para personas con problemas de salud mental. Además, se abren CIS específicos con mejores estándares de atención (por ejemplo, el primero de Salud Mental). Y en 15 días se sumará uno nuevo para familias. El eje fundamental es que ahora el foco estará puesto en revincular a las personas con sus familias o un proyecto de vida, y no en el asistencialismo.

Las respuestas serán trabajadas en una Mesa de gestión con las organizaciones de la sociedad civil que vienen abordando estos temas (Cáritas, Iglesias, ONG). Y se suma la articulación con el sector privado para trabajar en planes de revinculación laboral.

Red de Atención en la Ciudad de Buenos Aires para personas en situación de calle (Prensa Gobierno de CABA)

La Red de Atención, en detalle

La Red de Atención asistirá a las personas en situación de calle independientemente del clima, a través de operativos conjuntos con otros ministerios e incrementando la cantidad de CIS con enfoques especializados según las necesidades y problemáticas.

El punto de partida es que la calle no es un lugar para dormir ni para vivir, por eso ahora se trabajará durante todo el año para asistir y trasladar a las personas que estén en situación de calle a uno de los CIS.

“Los centros permiten dormir en un lugar caliente, tener una cama, una ducha, desayunar comer, poder lavarse pero también resocializar el problema de quien está en calle que no se vincula con nosotros y para eso hay talleres. Lo que no vamos a hacer es mirar para otro lado, no vamos a desconectarnos de lo que le pasa al vecino que está angustiado por lo que le pasa a esa persona pero también preocupado por la seguridad”, explicó Jorge Macri.

Cuando alguien escribe o llama pidiendo asistencia para una persona en situación de calle, un equipo del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat va en minutos para brindar la asistencia y el traslado a uno de los CIS. La implementación del protocolo de salud mental permite cuando alguien está con una adicción severa o agresivo intervenir con SAME psiquiátrico y acercarlo a donde hay profesionales de la salud que definan si es peligroso para sí o para terceros.

En números

Hay más de 3.300 plazas disponibles en los 47 CIS de la Ciudad.

El censo realizado en abril de este año, contabilizó 4009 personas en situación de calle, de ese total 2684 alojadas en CIS.

De los relevados, el 63% acude a los CIS.

Seis de cada diez padecen problemas de consumo o trastorno mental severo, lo que desata niveles de violencia.

Más del 50 % no es residente de la Ciudad.

Los puntos críticos de personas en situación de calle se identifican en las Comunas 1, 2, 3, 4, 6, 7, 13, 14 y 15.

El pedido de asistencia para una persona en situación de calle puede realizarse a través del 108 y de Boti.

Si se trata de un chico que no está acompañado se debe llamar al 102 para que asista el Consejo de Niños.

Si ves a una persona en situación de calle llamá a la línea 108.

