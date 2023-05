En campaña, Parisi e Ilardo apuntaron contra la inseguridad y los bajos salarios

Omar Parisi y Lucas Ilardo ya están en campaña para ser el próximo binomio que gobierne la provincia, representando al Frente Elegí. Los dirigentes peronistas escucharon las problemáticas en el centro de jubilados Coronel Dorrego, en Guaymallén donde fueron recibidos 30 abuelas y abuelos.

De la recorrida participó Martín Sevilla, titular del Pami en Mendoza. De acuerdo a lo que expresaron los dirigentes, las jubiladas mostraron su preocupación por diversos temas como transporte, ya que si bien viven en Dorrego no tienen colectivos para llegar a la municipalidad de Guaymallén ni a la terminal de ómnibus.

Otra de las problemáticas que manifestaron ambos fue que en la comunidad de Dorrego se ha vuelto muy insegura. “No podemos salir a las calles, además la iluminación pública es muy mala, está muy oscuro”, comentó Ana María, una de las jubiladas que se acercó al lugar.

También se habló de los salarios de Mendoza, tema que el peronismo viene criticando hace tiempo. “Mi hija trabaja en 3 colegios para juntar $120.000 por mes. Está pensando en irse a vivir a Córdoba”, comentó una maestra jubilada.

Por su parte, luego de escuchar atentamente, Parisi comentó: “Tengo la misma sensación que ustedes: el gobierno provincial nos ha abandonado. Las soluciones no son mágicas, llegan cuando uno trabaja para que suceda”, indicó.

En tanto, Ilardo destacó: “Esto no era así antes. Nos han llevado a una situación de que todo es malo, los jóvenes no quieren trabajar, los jubilados no sirven. Todo eso es mentira, vivimos en una provincia llena de gente buena, trabajadora y solidaria”.