Cornejo ganó y Cambia Mendoza accede a su tercer mandato consecutivo

Al cierre de esta edición, con 99,77% de las mesas escrutadas, la fórmula Alfredo Cornejo-Hebe Casado obtenía 39,50% de los sufragios, mientras que sus seguidores inmediatos, Omar de Marchi-Daniel Orozco, sumaban 29,67%. Así los resultados le daban a Cornejo su segundo periodo como gobernador, el primer dirigente que lo logra desde el retorno de la democracia.

Otro dato histórico es que Cambia Mendoza obtuvo un tercer mandato consecutivo, emulando al “Equipo de los mendocinos” del Partido Justicialista, que mantuvo la hegemonía provincial durante 12 años, con José Octavio Bordón (1987-1991) Rodolfo Gabrielli (1991-1995) y Arturo Lafalla (1995-1999).

Además, el radicalismo hace diez años que no pierde una general en la provincia; en soledad con la clásica lista 3 en 2013 y desde 2015 con el sello Cambia Mendoza. En 2013, el candidato a diputado nacional fue Julio Cobos y el presidente de la UCR era Cornejo.

El gran derrotado fue el peronismo aglutinado en el Frente Elegí, que quedó en tercer lugar con casi la mitad de los votos que obtuvo de La Unión Mendocina (LUM). La fórmula Omar Parisi-Lucas Ilardo sacó 14,68%.

Hubo otro ganador en el comicio de ayer. El Partido Verde obtuvo 11,9%; duplicó el porcentaje que sacó en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias de junio (5,1%)y quedó apenas a casi 4 puntos del peronismo. Anoche peleaba una banca en la Cámara de Diputados por el primer distrito.

Entre los perdores del comicio está el intendente de Las Heras Daniel Orozco. El delfín del candidato a vice de LUM en ese departamento, Martín Bustos, perdió a manos del candidato de Cornejo, Francisco Lo Presti.

Por último, el Frente de Izquierda y de Trabajadores (FIT) quedó quinto cómodo con 4,23% de los sufragios.

Otra vez uno de los datos salientes de la elección fue la baja concurrencia a las urnas. Fue a votar 71% de los empadronados, el más bajo registrado desde el retorno de la democracia. Esta elección además, concitó la atención nacional, porque Mendoza es la octava provincia que gana Juntos por el Cambio en lo que va del año: (San Juan, San Luis, Jujuy, Chubut, Chaco, Santa Fe, Neuquén). Lote de provincias al que algunos analistas suman a Santa Cruz dónde ganó un partido local con algún vaso comunicante con el espacio opositor nacional.

A ese lote hay que sumar Corrientes, cuyo gobernador, Gustavo Valdés tiene mandato hasta 2025. Si Juntos por el Cambio retiene Ciudad Autónoma de Buenos Aires y logra el triunfo en Entre Ríos, llegaría a diez jurisdicciones.

Por eso Cornejo se subió a la pelea nacional y pidió el voto de los mendocinos para la candidata a presidente de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, la que podría sumar apoyos institucionales que darían gobernabilidad.

El gobernador electo arrancó diciendo que “necesitamos un cambio de orientación en la Argentina. Mendoza no tiene commodities, no tiene las ventajas de otros lugares. Aquí todo se ha hecho con esfuerzo, pero cuando la Argentina tiene un tipo de cambio competitivo, Mendoza crece más que el país. Cuando no se imprime dinero, cuando hay superávit comercial Mendoza crece más que el país”.

Cornejo quiso "nacionalizar" el resultado y respaldar a la candidata a presidente de Juntos por el Cambio Patricia Bullrich. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

Entonces lanzó el pedido: “ese es el país que necesitamos y por eso queremos pedirle a los mendocinos y argentinos que hagamos un cambio seguro y sostenido para que no estemos en subidas y bajadas con peligro de vuelta al populismo en muy poco tiempo. Por eso les pedimos el voto para la fórmula de Patricia Bullrich-Luis Petri”.

La victoria de Cornejo

“Es un honor volver a ser gobernador de Mendoza y volver a ser elegido por el voto del pueblo mendocino”, arrancó Cornejo su discurso como ganador de la elección.

“Me llena de orgullo, pero esto me genera compromiso y mucho más del que ya tengo por el servicio público al que amo y al que me he preparado profesionalmente y el que hemos construido por un equipo que sin duda alguna me sobrepasa a mi... Vamos a poner todo de nosotros para que Mendoza crezca, se desarrolle y mantenga este estándar de servicios públicos que con mucho esfuerzo tenemos en la provincia”, indicó.

Alfredo Cornejo es el primer dirigente que llega dos veces a la gobernación de Mendoza desde 1983. Hay que remontarse a la década del 60 del siglo pasado, para encontrar un político que ganó dos veces la gobernación en elecciones democráticas: Francisco “Pancho” Gabrielli, quien ganó el sillón de San Martín en dos oportunidades (1961-1962 y 1963-1966 -mandatos interrumpidos por golpes militares); tuvo una tercer gestión como interventor federal del gobierno de facto desde el 8 junio de 1970, nombrado por la junta militar que depuso al general Juan Carlos Onganía, hasta el 4 abril de 1972, cuando renunció tras el Mendozazo.

Sin embargo, la victoria de Cornejo deja un sabor agridulce. Hace cuatro años, Rodolfo Suárez obtenía 49,9% de los sufragios, aunque con detalle no menor: en aquella elección Cambia Mendoza tenía a socios que hoy no están: De Marchi, el PD, Unión Popular de Jorge Difonso y a Gustavo Gutiérrez y la Coalición Cívica.

Es más, en 2015 Cornejo sacó 46% de los sufragios, con De Marchi, Difonso y Gutiérrez dentro de Cambia Mendoza.

Otra vez, la perfomance de Cambia Mendoza estuvo sustentada en los votos de algunos departamentos clave. El principal es Guaymallén, el más poblado de la provincia y dónde Marcelino Iglesias debía dejar el cargo por la limitación constitucional de dos mandatos en las comunas, sin embargo el delfín del intendente, el actual secretario de Obras Marcos Calvente, ratificó el dominio del espacio en ese departamento.

Otro departamento importante en la victoria de CM es Godoy Cruz, dónde también el actual intendente Tadeo García Zalazar no podía aspirar a otra reelección, pero el actual diputado Diego Costarelli se alzó con una importante victoria.

En San Martín, el intendente de CM, Raúl Rufeil, logró su reelección y también le sumó votos al candidato a gobernador del espacio.

En Maipú, Tunuyán y San Rafael, departamentos en los que hace tres semanas ganó el peronismo la intendencia, también Cornejo sacó ventaja sobre LUM.

El factor De Marchi

“Hoy se ha confirmado el nacimiento de una nueva fuerza que viene a hacer su aporte para recuperar la institucionalidad de Mendoza”, dijo de Marchi al hablar a sus militantes. Luego prometió que “por primera vez en 8 años va a haber una oposición seria y responsable”. ¿Esa frase es un adelanto de la relación que va a venir en la Legislatura con el futuro gobierno de Cornejo?

La Unión Mendocina fue segundo en las Elecciones 2023, en el búnker el candidato a gobernador Omar de Marchi Foto: Orlando Pelichotti

Ayer De Marchi jugó por fuera de CM, con su nueva alianza de partidos y sacó casi 30 puntos. Es incorrecto decir que todos esos puntos se los robó a CM, porque también parece que le robó votos al peronismo, pero claramente el nuevo espacio menguó el caudal electoral del oficialismo local.

De Marchi y todos los voceros de La Unión Mendocina lanzaban un latiguillo “es un frente que nació hace 160 días”. Sin embargo, hay que recordar que LUM tiene dirigentes de mucha experiencia, del Pro, del radicalismo, demócratas y peronistas, por lo que es una verdad a medias. Es más, De Marchi fue parte de un frente armado más o menos el mismo tiempo antes y ganó las elecciones: Cambia Mendoza en 2015.

Más allá de eso, es un hecho que De Marchi es uno de los ganadores de la elección. Logró conformar un espacio que disputó la gobernación y logró muchos más votos que en sus dos intentos anteriores por alcanzar el sillón de San Martín: en 2007 sacó 9,6%; en 2019 logró 11.96%. Anoche arañaba el 30%.

El sopor peronista

En una noche negra para el PJ, la fórmula de Parisi-Ilardo salió a reconocer la derrota a las 21. “No habremos cumplido con las expectativas que tenía el pueblo mendocino con nosotros, pero estamos contentos de haber dado todo, la verdad que nosotros hemos dado todo lo que podríamos dar, hemos trabajado muchísimo, hemos llevado propuestas, planes distintos, el pueblo eligió de otra manera y bueno, hay que respetarlo y seguir trabajando”, dijo Parisi.

El peronismo no puede salir de su espiral descendente en Mendoza. La última vez que ganó fue en 2011, cuando Francisco Pérez se alzó con la gobernación. Desde entonces y tal vez por esa gestión, el PJ ha cambiado de sellos electorales, pero no logra levantar cabeza hasta llegar a la bofetada electoral de ayer, que lo puso en tercer lugar, lejísmos del segundo.