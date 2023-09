Rossi llega a Mendoza a encontrarse con “compañeros” en medio de los desencuentros internos

El Frente Elegí viene de imponerse en los municipios en los que gobierna. La fórmula para la gobernación, integrada por Omar Parisi y Lucas Ilardo está de campaña con vistas a las elecciones provinciales. Hay distanciamiento con algunos dirigentes además del salto del lavallino Roberto Righi a La Unión Mendocina para acompañar a Omar De Marchi en sus aspiraciones para gobernar.

En medio de este clima enrarecido llegará Agustín Rossi, el candidato presidencial de Unión por la Patria. De cercana relación con Guillermo Carmona, el funcionario nacional seguirá de cerca la agenda y Omar Parisi acompañará desde el minuto uno. La recorrida arranca mañana temprano en San Rafael, sigue en Tunuyán y finalmente la Ciudad con un acto en el teatro Selectro.

El peronismo en Mendoza viene de festejar en las elecciones municipales y cada intendente retuvo su pago chico porque se despegaron de los comicios provinciales. Así, el Frente Elegí se terminó bifurcando en cuatro listas resultando ganadora la que integra Parisi-Ilardo. El clima se había enrarecido por algunos desacoples internos.

El intendente de Lavalle, Roberto Righi, se desmarcó de la propuesta provincial y se fue con Omar De Marchi a La Unión Mendocina. No es candidato, pero colabora con la campaña aunque no es el único peronista allí. También está Jorge Omar Giménez, ex intendente de San Martín y con intenciones de volver al este. El lavallino aclaró que su apoyo a De Marchi es sólo por las elecciones provinciales. A nivel nacional, asegura que trabaja para que Sergio Massa sea presidente.

Martín Aveiro será anfitrión de Rossi en Tunuyán y el intendente de Lavalle, Roberto Righi fue invitado pero no sabe si irá. Está distanciado del peronismo por su acompañamiento a Omar De Marchi. Foto: José Gutiérrez.

Matías Stevanato quedó en una posición poco clara al no jugársela del todo por Omar Parisi y jugar con picardía con las coincidencias que hay con De Marchi: los dos se llaman igual, fueron intendentes de Luján de Cuyo y tienen pasado demócrata.

El candidato a gobernador no se mostró muy a gusto con las declaraciones y dijo que no es un tema que le preocupa ni le ocupa. Hubo ruido y especulaciones sobre un supuesto salto del jefe comunal a las filas del ex aliado de Cambia Mendoza. Hasta ahora, silencio y ningún movimiento.

Unión por Rossi

La campaña nacional empieza a rodar de cara a octubre mientras en Mendoza quedan dos semanas para saber quién será el próximo mandatario provincial. Así, Agustín Rossi estará con todos y se espera a las principales figuras del PJ en el teatro Selectro, cerca de las 19.

Emir Félix recibirá al Jefe de Gabinete de Alberto Fernández en San Rafael, precisamente en el aeropuerto. Acompañado de su hermano Omar quien resultó electo intendente y Omar Parisi, tendrán actividades en La Pulpera municipal con sectores productivos. También podría haber una reunión con dirigentes de Unión por la Patria.

Omar Parisi y Lucas Ilardo estarán con Agustín Ross. Prensa PJ

Tunuyán es la otra parada del compañero de fórmula de Sergio Massa y allí lo recibirá el intendente Martín Aveiro, además probablemente se acople Lucas Ilardo, el candidato a vicegobernador del peronismo que tenía actividades en la Ciudad y por eso se unirá a Rossi en el Valle de Uco.

La partida a la Ciudad de Mendoza será luego del almuerzo porque habrá una visita a la Cámara de la Construcción y reuniones con dirigentes. En la sede partidaria, a las 18.30, brindará una conferencia de prensa y se trasladará al teatro Selectro. Ese será el plato fuerte de la jornada.

Invitaciones a todos y todas

La organización del evento envió invitaciones a candidatos de todo tipo, legisladores nacionales, provinciales, intendentes, gremios y “todas las expresiones del peronismo”. En esta ronda de invitaciones se incluyó a Roberto Righi porque claramente sigue siendo intendente por el peronismo. No sabe si irá.

Se espera presencia gremial, aunque no está muy claro qué sectores sindicales dirán presente. Sergio Giménez, de La Bancaria y Ricardo Letard estarán en Buenos Aires.

Es muy probable que asistan todos los intendentes, al menos Emir Félix no sólo será anfitrión en sus pagos, sino que llegará a a la sala para acompañar a Rossi. Habría asistencia perfecta, incluso también desde el kirchnerismo. “Podemos tener diferencias, pero no tenemos diferencias en cuanto al proyecto nacional”, dijo un referente del peronismo.