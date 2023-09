Parisi votó en Luján y pidió que “los mendocinos voten sin prejuicios”

Minutos después de las 10 de la mañana Omar Parisi votó en el instituto San Pablo de Luján de Cuyo. El candidato a gobernador de Mendoza por Frente Elegí.

“Que los mendocinos voten si prejuicios, que voten proyectos”, dijo Parisi al hablar con los medios. El candidato del peronismo local trató de evadir las preguntas relacionadas a los otros candidatos y se escudó en la veda.

“No hay boca de urna, no hay encuestadores, no hacemos trampas, no hacemos cosas que hacen otros”, dijo. No obstante, al ser consultado sobre si se había enterado de irregularidades, Parisi afirmó que no había.

“No hay nada, pero tienen que responder quien no se hace cargo”, dijo. Además, contó que ayer su espacio le había agradecido a la Virgen de Lourdes porque habían realizado la campaña sin sobresaltos y nadie se había enfermado.

Parisi dijo que estaba orgulloso por la campaña que había realizado y que hacía más de 100 días que se levanta a las 6 de la mañana y se acuesta a las 12 de la noche. “Esa es mi autocritica”, cerró.

