Cinco candidatos definen quién será el próximo gobernador de Mendoza

En materia de elecciones, este domingo será el día más importante del año para Mendoza. De 8 a 18 estarán abiertas 4.350 mesas de votación para recibir a 1.488.736 mendocinos empadronados, quienes deberían ir a las urnas para definir cuál de los cinco candidatos en carrera conducirá los destinos de la provincia por los próximos 4 años.

El oficialista Cambia Mendoza postula a la fórmula Alfredo Cornejo-Hebe Casado; La Unión Mendocina a Omar de Marchi-Daniel Orozco, el Frente Elegí a Omar Parisi-Lucas Ilardo, el Partido Verde a Mario Vadillo-Emanuel Fugazzotto y el Frente de Izquierda a Lautaro Jiménez-Noelia Barbeito.

Candidatos a gobernador

Además, también se elegirán hoy 24 diputados y 19 senadores provinciales; y 11 municipios elegirán intendentes y concejales departamentales.

Hemos vivido un larguísimo proceso electoral para llegar al punto culminante. El 30 de abril se hicieron las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) en los siete municipios cuyos intendentes adelantaron su calendario por el temor a perder la conducción, luego continuó con las PASO provinciales el 11 de junio, separadas de las nacionales para que Mendoza usara boleta única (la iniciativa mimada del gobernador Suárez). Luego se realizaron las PASO nacionales del 13 de agosto y por último las generales en los siete departamentos que adelantaron el 3 de setiembre.

Ese extenso proceso ha corrido entre la indiferencia de los ciudadanos y la violencia de los enunciados que hicieron los candidatos, además de la proliferación de “fake news” y acusaciones de todo calibre.

Por el lado de la indiferencia, la pregunta que flota en los comandos de campaña es cuánta gente irá a votar hoy en realidad, tras la experiencia de junio pasado, cuando votaron 66,86% de los empadronados: no fueron a votar 493.334 mendocinos.

En las PASO de gobernador de 2015, 75% de los habilitados fue a votar, en las generales de 2015 dio el presente en las urnas 78,9%; en las PASO 2019, fue a votar 74% de los habilitados y en la general del mismo año 79% fue a emitir su voto. Como se observa, siempre el guarismo es cuatro o cinco puntos más alto en las generales que en las primarias, pero este año se parte de un piso de siete u ocho puntos más abajo, comparando primaria contra primaria.

¿Cuántos de esos casi 500 mil mendocinos que no votó en junio irá a votar hoy? Si se cumple la tendencia de las últimas elecciones, habrá en juego unos 100 mil votos adicionales, que los candidatos buscaron sumar para sí apelando a una campaña extrañamente beligerante para lo que es la tradición mendocina.

Astilla del mismo palo

Contra todos los pronósticos, el menos beligerante fue quien es considerado el más duro y confrontativo de los candidatos: el oficialista Alfredo Cornejo. Al menos a él personalmente no se lo vio en la competencia de descalificaciones y denuncias, aunque desde sus usinas sí salieron datos sobre los desaguisados y desprolijidades de otros espacios, en particular de la gestión en Las Heras, encabezada por Daniel Orozco, el ex aliado de Cambia Mendoza que se fue a La Unión Mendocina (LUM) para ser vicegobernador de Omar de Marchi y para que su actual esposa, Janina Ortiz, fuera en la boleta de diputados provinciales del primer distrito de LUM.

Desde fines del año pasado se avizoraba una campaña dura. No sólo por los ya tradicionales berrinches del peronismo contra Cornejo, sino por la decisión de De Marchi de dejar el frente oficialista, Cambia Mendoza, con la que venía amagando desde hace dos años, pero que durante 2022 empezaba a vislumbrarse en algunas posiciones en las que el diputado nacional se iba despegando lentamente del actual gobernador Rodolfo Suárez, como lo sucedido con la nueva reglamentación interna de la Suprema Corte o con el conflicto con los anestesistas.

Siempre la astilla del mismo palo es dolorosa. La ruptura de De Marchi y sus adláteres, para irse a conformar La Unión Mendocina y correr por la gobernación por fuera de Cambia Mendoza y competir hasta la general era un aviso de inevitable pelea sin cuartel.

De producirse el segundo lugar de LUM significaría la vuelta de un frente provincial a los primeros planos de la política local, con el Partido Demócrata adentro de ese espacio. La duda es cuánto durará esa suma de voluntades que hoy parecen amalgamarse contra la figura de Cornejo.

Alguien podría argumentar que LUM no nació contra nadie, pero es curioso que casi todos los integrantes de esa alianza fueron parte de Cambia Mendoza y se alejaron por diferencias con Cornejo (¿o con el “pago” de los votos sumados al oficialismo?): el PD estuvo hasta fines de 2020 y la Coalición Cívica hasta principios de 2021 (ambos se unieron para competir en la elección legislativa pasada y salieron quintos, con apenas 3,88%).

A principios de este año se fue De Marchi y parte del Pro mendocino. Junto con De Marchi salió el sancarlino Jorge Difonso y su partido Unión Popular.

Otro que podría considerarse ex socio de Cambia Mendoza que está en LUM es el Partido de los Jubilados, un sello electoral que en 2021 no llevaba candidatos a diputados y senadores nacionales y le dio su apoyo a los de Cambia Mendoza. Casi en la misma situación está el Partido Federal, que también tuvo un paso fugaz en el oficialismo.

Por último, los únicos que no tienen historia común con Cambia Mendoza son los libertarios que abrevan en el frente que lidera De Marchi.

El desafío de retener

Si a fines del año pasado la figura de Cornejo asomaba en las encuestas de oficialismo y oposición como imbatible, la larguísima y dura campaña genera un margen de duda ¿Cuánto habrá limado la imagen de Cornejo el despliegue coral de la crítica?

Otro elemento que juega en la duda es que Cambia Mendoza ganó la PASO, aunque con una buena cantidad de votos aportados por la precandidatura a gobernador de Luis Petri: de los 425.110 sufragios que obtuvo el frente oficialista local, 166.758 los sacó el ahora aspirante a la vicepresidencia; por eso muchos se preguntan cuántos de esos votos de Petri retendrá el candidato a gobernador radical para asegurarse la victoria.

La fórmula Alfredo Cornejo-Hebe Casado sumó 258.352 y fue la más votada de la primaria. Su seguidor inmediato en votos es el tándem Omar de Marchi-Daniel Orozco, que no tuvo competencia interna en La Unión Mendocina y sumó 202.121 sufragios.

Así pues, cuánto retenga Cambia Mendoza de los votos de Petri y cuántos pueda acaparar De Marchi podría decidir la elección. Según dicen los sondeos del oficialismo, Cornejo retendría 8 de cada 10 sufragios obtenidos por Petri; si es así, Cornejo-Casado estarían un poco mas cerca de la victoria.

En el peronismo hay alguna similitud. En la PASO del 11 de junio, las cuatro listas internas del Frente Elegí sumaron 155.796 sufragios, pero la fórmula ganadora de esa interna, Parisi-Ilardo, obtuvo 67.082 votos. A ellos les cabe la misma pregunta que a Cornejo-Casado ¿Podrán retener los votos del resto de las listas?

En el cierre de campaña de la fórmula Omar Parisi-Lucas Ilardo, realizado el jueves en el camping Luz y Fuerza, no se lo vio al precandidato derrotado en la PASO, Guillermo Carmona, y tampoco a los hermanos Emir y Omar Félix (el primero es el intendente de San Rafael y el segundo es el electo jefe comunal).

A ese dato hay que sumarle el esfuerzo que ha hecho De Marchi en captar dirigentes del PJ: sumó al ex intendente de San Martín Jorge Giménez (que quiere volver al sillón comunal hoy en manos del radical Raúl Rufeil), a varios dirigentes gremiales de la CGT, al ex ministro de Transporte Diego Martínez Palau (perdió la PASO en Las Heras en manos del candidato a intendente Martín Bustos) y al actual intendente de Lavalle, Roberto Righi. A eso hay que sumarle el largo histeriqueo entre el líder de LUM y el intendente de Maipú Matías Stevanato.

¿De Marchi puede crecer a costa de Parisi e Ilardo con la incorporación de peronistas en su espacio? Hay que señalar que los candidatos del Frente Elegí representan a la conducción del PJ, encarnada en dos líderes que vienen jugando en tándem desde hace varios años: la senadora nacional camporista Anabel Fernández Sagasti y el ex vicegobernador Carlos Ciurca. Parece haber una rebelión de algunos peronistas que optan por la diáspora o, al menos, a un juego sutil a dos puntas.

El otro gran interrogante es cuánto influirá en el resultado de hoy la mala performance de la gestión nacional de los dos Fernández, Alberto y Cristina, y el ministro de Economía-candidato Sergio Massa. La inflación y el clima poco amigable para con el kirchnerismo que reina en Mendoza parece suficiente para augurar una derrota.

Si se repiten los resultados de las PASO de junio y el Frente Elegí queda relegado al tercer lugar, por debajo de 20 puntos, será un hecho histórico para el PJ, que nunca tuvo un resultado tan bajo desde 1983.

¿Los chicos crecen?

En las PASO de junio, por detrás de Cambia Mendoza, La Unión Mendocina y Frente Elegí, aparecían el Partido Verde y el Frente de Izquierda y Trabajadores (FIT).

Los aspirantes verdes, Mario Vadillo-Emanuel Fugazzotto, no tuvieron interna y lograron 5,1% de los votos, mientras que el FIT si tuvo internas, que ganó la fórmula Lautaro Jiménez-Noelia Barbeito. Las dos expresiones del FIT sumaron 3,93%. ¿Ambos espacios crecerán lo suficiente como para lograr sumar bancas en la Legislatura provincial?

El FIT y los verdes parecen tener un destino paralelo. En 2013 y 2015 el FIT fue la tercera fuerza de Mendoza; ese sitial lo perdió en 2017 a manos de Protectora de José Luis Ramón y Vadillo. Con el correr de los años, este último rompió con Ramón (quien terminó acollarado con el peronismo) y se pintó de Verde.

El Partido Verde fue la tercera fuerza en 2021. En la PASO de junio salió cuarto cómodo, muy por detrás del peronismo.

Los elementos se multiplican en un día electoral muy relevante, en el cual, además de definirse la puja por la gobernación, quedará pintado el cuadro político provincial para los próximos cuatro años.

Perfiles

-Alfredo Cornejo es licenciado en Ciencia Políticas y Administración Pública egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo, máster en Desarrollo Latinoamericano de la Universidad Internacional de Andalucía, España, y Diplomado internacional en desarrollo, planificación y políticas públicas de la CEPAL, Naciones Unidas.

Fue intendente de Godoy Cruz en dos mandatos (2007-2011 y 2011-2015), gobernador (2015-2019) y diputado nacional (2005-2007 y 2019-2021). Actualmente el senador nacional por Mendoza y preside el interbloque de Juntos por el Cambio.

Entre 2017 y 2021 fue presidente del Comité Nacional de la UCR (dos periodos consecutivos).

Tiene 61 años.

Encuentro para la integracion regional. Se reunieron en el Hotel Amerian Executive El goebrnador de Mendoza Rodolfo Suarez, con ALfredo Cornejo y los gobernadores electos Marcelo Orrego de San Juan y Luis Poggi de San Luis Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

-Omar de Marchi es abogado, egresado de la Universidad Nacional de Córdoba.

Fue intendente de Luján en varios periodos (1999-2003, 2003-2005 y 2015-2019), diputado nacional (2005-2009 y 2009-2013). Quiso ser gobernador en 2007 por el Partido Demócrata, y en 2019 compitió en la PASO de Cambia Mendoza y perdió a manos del actual gobernador Rodolfo Suárez.

En 2019, después de intentar la gobernación, fue en la boleta de diputados nacionales de Cambia Mendoza y accedió a la banca que actualmente ocupa.

Tiene 57 años.

.

Omar Parisi es licenciado en Enología e Industria Frutihortícola, egresado de la Universidad Maza.

Fue diputado provincial en dos oportunidades (2001-2005 y 2015-2019), la primera por el PD, la segunda por el Frente para la Victoria. En 2005 fue electo concejal del PD y, como presidente del Concejo Deliberante, fue intendente interino de Luján (2005-2007), reemplazando a De Marchi, quien había sido electo diputado nacional.

En 2007 fue electo intendente, con mandato hasta 2011.

Luego fue presidente del directorio del Instituto Provincial de la Vivienda (2011-2015).

Tiene 65 años.

.

-Mario Vadillo es abogado, egresado de la Universidad nacional de Córdoba. Tiene un postgrado en daños y perjuicios (universidades nacionales del Litoral y Cuyo).

En 1994, junto a José Luis Ramón, fundó Protectora, una ONG de defensa de usuarios y consumidores. Con esta organización, la dupla Ramón-Vadillo consiguió reconocimiento por el amparo presentado por ellos que logró congelar la tarifa de gas en Mendoza.

En 2017, la dupla Ramón-Vadillo dio el paso a la política. Vadillo fue electo diputado (2017-2021).

En medio de ese mandato, se distanció de Ramón y Vadillo fue al Partido Verde.

Tiene 59 años.

Emanuel Fugazzotto y Mario Vadillo encabezaron el acto de cierre de campaña del Partido Verde.

-Lautaro Jiménez es docente, egresado del Normal Superior Tomás Godoy Cruz. Empezó a militar cuando cursaba el secundario en la Escuela de Bellas Artes. Fue parte del centro de estudiantes. Luego como docente y preceptor, militó en la lista marrón del SUTE.

Fue canillita, trabajó en una fábrica de helados y en una fábrica de muebles.

En 2009 empezó a dar clases como maestro de primaria.

Fue diputado provincial (2016-2018) y senador (2017-2021).

Es maestro de 4to Grado en la Escuela 1-580 “Dr. Carlos Padín”, de Godoy Cruz.

Tiene 37 años.