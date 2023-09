Fútbol, caminatas y gestión: qué hacen los candidatos a gobernador en la previa de los comicios

Finalmente mañana se sabrá quién es el sucesor de Rodolfo Suárez a la Gobernación. En la previa a la apertura de las mesas para votar y en medio de la veda electoral, se calma la ansiedad de distinta manera. No se pueden hacer actividades con fines proselitistas.

Hay cinco candidatos a gobernador y han elegido acciones diversas en las últimas horas antes de la definición en las elecciones. En Cambia Mendoza tienen una cábala desde hace tiempo: jugar al fútbol el día anterior a las elecciones.

La cancha de Huracán Las Heras viene siendo el escenario elegido por los radicales, especialmente por Alfredo Cornejo, para reunir a la tropa.

Candidatos a intendentes, otros que lo fueron pero sufrieron derrotas como Leonardo Fernández (Santa Rosa), Mauricio Pinti Clop (Maipú), Fabián “Oso” Tello (que perdió la interna con Francisco Lo Presti en Las Heras) y dirigentes se animaron a un partido mixto.

Luis Petri, candidato a vicepresidente de la Nación en Juntos por el Cambio, también se puso los cortos para distenderse el fin de semana.

Hebe Casado, la compañera de fórmula del senador nacional, no quiso ser menos y enrostró desde el sur mendocino que también hay fútbol. “Cornejo no te tenemos miedo”, dijo desafiante en las redes sociales junto a varias fotos del partido.

Hebe Casado el el fútbol de Cambia Mendoza que se armó en el sur mendocino.

También hay elecciones para intendentes y Cambia Mendoza querrá mantener las diez comunas que tiene y arrebatarle Luján de Cuyo a La Unión Mendocina. Uno de los jefes comunales que no estuvo en el partido fue Ulpiano Suárez de la Ciudad de Mendoza, que va por la reelección.

El intendente siguió de cerca el armado de módulos habitaciones (hasta que el IPV construya las casas definitivas) para las familias que perdieron su casa por el incendio de la playa San Agustín.

Omar Parisi, el candidato por el Frente Elegí, no se perdió la oportunidad de ver a Independiente Rivadavia, club del que es fanático y quedó eufórico por el triunfo ante Atlético Rafaela. Eso no le impidió aprovechar el sábado a la mañana para ir al Santuario de la Virgen de Lourdes en El Challao. No se sabe qué prometió el lujanino que fue con Lucas Ilardo, el candidato a vicegobernador.

Lucas Ilardo y Omar Parisi, la fórmula del Frente Elegí, cumpliendo una promesa en El Challao.

“Cumpliendo la promesa. Mucho para agradecer”, escribió Parisi en las redes sociales junto a postales de haber llegado al destino final. “Prudentemente optimistas” dice la remera del senador provincial, una frase que si bien tiene orígenes futboleros, bien podría aplicar a la política de estos tiempos.

El misterio rodea a La Unión Mendocina. En la previa a las elecciones primarias parecieron tomar la costumbre radical y jugar al fútbol en Las Heras, pero en la cancha de Algarrobal. Sin embargo, de cara a las elecciones generales no hay indicios de recreación luego del eufórico cierre de campaña del lunes y la última semana con mucha intensidad para asegurarse los votos.