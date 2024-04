Cierran las listas del Pro: $2 millones para presentarse y los nombres que no competirían

En la vida interna del Pro habrá un viernes agitado porque hoy, hasta la medianoche, hay tiempo para presentar las listas que competirán por la presidencia del partido que deja el demarchista Álvaro Martínez.

De ese equipo habrá una propuesta y todos juegan al misterio sobre quién será el nombre. Los rumores dicen que liderará Gabriel Pradines, senador provincial y ex candidato a intendente de Guaymallén por La Unión Mendocina.

Cuentan por el búnker que la lista está finiquitada y que en el transcurso de hoy se dará a conocer porque hay consenso. No estarán ni Álvaro Martínez ni Omar De Marchi entre los nombres que se oficialicen.

Gabriel Pradines se medirá con Fabián Manzur en Guaymallén por la candidatura a intendencia.

El armado que vienen haciendo los legisladores de La Unión Mendocina pero enrolados en las tropas amarillas buscará seguir al frente del partido luego de la intervención en medio de la campaña electoral para que el sello se quedara en Cambia Mendoza.

Fue conocida la ruptura del lujanino con la Unión Cívica Radical para darle vida a La Unión Mendocina. El sello del Pro se lo tironeaban hasta que Patricia Bullrich mandó a Humberto Schiavoni con la birome para que firmara la alianza con Cambia Mendoza.

Enfrente estará la otra propuesta y es la que encabeza Hebe Casado, por estas horas en Australia en medio de actividades por la minería. No hay detalles sobre quiénes serán parte pero no habría que sorprenderse si hay lugares para los afiliados recientes con extracción demócrata en cualquiera de sus corrientes.

Hebe Casado y Mauricio Macri.

Aquí hay banca del radicalismo por la alianza con el Pro en Cambia Mendoza. En la Junta Electoral partidaria está Nuria Olivera, Secretaria Legal y Técnica del Senado provincial que conduce la Vicegobernadora.

Una tercera lista es la que iba a presentar Sol Salinas, diputada y ex concejala de la Ciudad de Mendoza identificada con Patricia Bullrich, al igual que Hebe Casado. Sin embargo, entre ambas no hay puntos en común sobre lo que quieren para el partido.

De alguna manera, quienes quieren hacerle frente a la sanrafaelina y compañía, lo hacen porque consideran que de ganar, esto significa “entregarle el partido a Alfredo Cornejo”. Hay un padrón de unos 18.000 afiliados que estarán en condiciones de votar si finalmente terminan oficializándose dos listas o más.

Cupo joven y aporte millonario

El Acta N°3 de la Junta Electoral partidaria, del 15 de abril, dispuso hacer una excepción al cupo joven a la hora de conformar las listas dada la situación del Distrito Mendoza por la intervención. Eso implicaba prescindir, excepcionalmente de los miembros del Consejo Directivo Provincial que son cuatro (4) titulares y dos (2) suplentes menores de treinta (30) años.

Lo cierto es que el sector de Omar De Marchi puso el grito en el cielo y apeló la decisión ante la Junta Electoral Nacional. Y la Resolución Especial N°1, emitida el 17 de abril a la que tuvo acceso Los Andes, les dio la razón. En los considerandos dice:

“Que la facultad de modificar o eximir el cumplimiento de la Carta Orgánica corresponde a la Asamblea del distrito, no siendo facultad que ha sido erogada por la carta orgánica ni por la intervención a la Junta Electoral provincial”.

“Ordenar que se cumpla con lo mencionado conforme el artículo 22 y artículo 33 de la Carta Orgánica Provincial y se cumpla con los Artículos respectivos a las Elecciones Internas provinciales conforme surge la Carta Orgánica Orden Nacional y Ley Orgánica de los Partidos Políticos”, dice en la resolución final.

Otro de los puntos del acta emitida por la Junta Electoral provincial habla de $2 millones. “No me da la cara para pedir plata a los que me apoyan”, dijo Sol Salinas a Los Andes y anticipó que no competirá.

La concejal de Capital, Sol Salinas, y Patricia Bullrich. Foto: X

En el búnker del Pro demarchista criticaron la disposición por la falta de claridad. “Ponen dos millones pero no dice en base a qué gastos. Si mañana se presentan diez listas, hay veinte palos. Si somos dos, cuatro millones. Tampoco dicen a dónde depositar”, rezongaron.

Seguramente en el transcurso de hoy se sepa quiénes irán por la conducción aunque después habrá que sortear otros pasos formales antes de la oficialización de las listas partidarias que buscarán suceder a Álvaro Martínez.