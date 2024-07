Hebe Casado pide anular las elecciones del Pro local y todo terminaría en la justicia federal

Las elecciones internas en el Pro siguen dejando tela para cortar. Gabriel Pradines festeja ser el nuevo presidente del partido amarillo pero la vicegobernadora Hebe Casado avisó que no dejaría las cosas como están. Se quejó de varias irregularidades y con el escrutinio terminado, ya hizo presentaciones.

El Acta 35 firmada anoche por los integrantes de la Junta Electoral del Pro local, tiene en cuenta el resultado del escrutinio definitivo y también confirma que se elevará el recurso presentado por el apoderado de la Lista Amarilla, a la junta electoral nacional del Pro.

Agustín Piscopo, apoderado de la lista que encabezó Hebe Casado, ya hizo las presentaciones pertinentes para cuestionar los comicios del pasado 30 de junio. Debe agotar la vía partidaria interna para poder recurrir al juez federal con competencia electoral, Pablo Quirós.

En el escrito piden la nulidad de los comicios y que se establezca una nueva fecha de elecciones “en la que se garanticen las condiciones de seguridad y publicidad de los padrones electorales numerados e identificados, y en lugares aptos para la votación”.

El pedido es para que “los afiliados no vean alterados sus derechos constitucionales políticos, principalmente su derecho al voto secreto y a ser elegidos en democracia mediante elecciones limpias y transparentes”.

“Todo ello, atento que faltando menos de 24 horas para el inicio de los comicios: NO se publicaron los padrones divididos e individualizados de manera certera, incumpliendo sentencia judicial de amparo; se modificaron establecimientos de votación que no fueron publicados, ni conocidos con la antelación necesaria, los cuales además no se encontraban en condiciones edilicias para recibir el afluente de votantes”, dice uno de los párrafos de la presentación.

La vicegobernadora Hebe Casado votó en San Rafael por la nueva conducción del Pro a la que aspira.

Además de lo expuesto, el apoderado asegura que existieron “una serie de hechos que imposibilitaron y entorpecieron los comicios del día 30 de junio de 2024, violando gravemente el ejercicio de los derechos políticos de los afiliados del PRO Propuesta Republicana - Distrito Mendoza, los cuales constituyen delitos electorales y se encuentran corroborados y acreditados por los veedores judiciales que fueron nombraron por el Juzgado Federal”.

En el relato de los hechos, mencionan unas cuentas situaciones ocurridas entre el 24 de junio, desde el momento en que la Lista Amarilla le solicita al juez electoral con competencia electoral, el nombramiento de veedores judiciales y cómo terminaron los comicios. Hay resoluciones, nuevos pedidos y demás hasta que el mismo día de las elecciones.

Uno de los hechos que denuncian es el incumplimiento en la publicación de los padrones en la web partidaria. “Faltando menos de 24 horas para los comicios, no se habían puesto a disposición de los afiliados, la división de padrones conforme los estamentos (mujeres, varones, jóvenes menores de 30) y los lugares de votación se modificaron intempestivamente, todo ello por la violación manifiesta y arbitraria de los derechos consagrados” dice el escrito sobre lo establecido en las normativas vigentes.

Hay detalle sobre lo sucedido en los departamentos en los que se registraron inconvenientes. Eso le permite concluir a Casado y compañía que existieron conductas que violan el Código Nacional Electoral como la “detención, demora y obstaculización al transporte de urnas, y documentos electorales”. También aseguran que en muchos lugares no se respetaron normas de seguridad y podía verse a quién votaba cada afiliado, lo que constituye una violación del secreto del voto.

En diálogo con Los Andes, el apoderado expresó que llegarán hasta las últimas instancias con respecto al tema electoral. Esperan por la resolución de la Junta Electoral nacional del Pro, y en base a lo que se resuelva, apelarán ante la justifica federal.

“Estamos denunciando hechos, irregularidades y la arbitrariedad manifiesta que tuvieron. El sábado, el juez los intima a que antes de las diez de la mañana esté la división de padrones y en qué escuelas. Lo cumplen después de esa hora. Eso atenta contra el derecho de voto”, expresó Piscopo.

También reclamó por los lugares de votación que si bien había avalado el juez federal, el letrado manifiesta que no cumplieron con los requisitos para el armado del cuarto oscuro: “Se votó en un cyber en Junín, en lugares que no estaban adaptados al cuarto oscuro”.

“Se veía de afuera cómo eran las votaciones. Mandaron menos sobres en los lugares donde sabían que iban a ganar. Hubo irregularidades con las urnas, los precintos y el cuarto en el que se quedaban depositadas”, agregó el apoderado y tiene constancia, con un acta de escribana pública, sobre esas irregularidades.

La apelación

Qué dijeron los veedores

Se designaron cuatro veedores judiciales (uno por cada distrito electoral) quienes remitieron los informes correspondientes. Todos manifiestan que hubo demoras porque había tres urnas en las que había que depositar sobres. Se votaba por un la conducción provincial, Mujeres Pro y la Juventud del Pro. Cada elector tardaba cerca de 5 minutos en emitir todos los sufragios correspondientes.

Gabriel Pradines se adjudicó el triunfo. En la foto, junto a Omar De Marchi, Álvaro Martínez y Laura Balsells Miró.

Desde el sector de Gabriel Pradines salieron a que “los veedores han declarado y confirmado que las elecciones del PRO-Mendoza del 30 de junio se llevaron a cabo con completa normalidad, sin ninguna irregularidad. Esta información fue presentada al Juez Federal Subrogante con competencia electoral en Mendoza, Pablo Oscar Quirós. Los informes, presentados por cada uno de los veedores designados en cada una de las secciones electorales, manifiestan que el acto electoral fue transparente y legítimo”.

“Ninguno de los veedores reportó problemas que pongan en duda la legitimidad del comicio”, sentenciaron desde la Lista Propuesta Federal. Según cómo se interprete podría abrirse alguna puerta según lo que sucedió en San Martín.

Julio Ducó, veedor del Segundo Distrito electoral (Maipú y el este mendocino), indicó que no le asignaron movilidad, por lo que estuvo gran parte de la jornada en San Martín, alternando entre Alto Verde y la capital departamental. Es decir, no recorrió los lugares de votación en Maipú, La Paz, Rivadavia, Santa Rosa y Junín.

Antes del mediodía, Ducó percibió que la mesa en la escuela Juan Cosé Castelli (Alto Verde) iba a quedarse sin sobres, algo que se corrobora a las 12. 15 según consta en el informe. Pasaron 20 minutos hasta que fueron repuestos. Cerca de las 14.24 indica que recibió el Acta 31 en la que se habilita el uso de sobres sin sellado. Luego, indicó que todo transcurrió con normalidad.