Hebe Casado recibió un revés en la Justicia por las elecciones internas del Pro, pero no se rendirá

La vicegobernadora Hebe Casado recibió un revés de parte de la Justicia Federal, que no dio lugar a todos sus planteos y denuncias que presentó luego de haber perdido las elecciones internas partidarias del Pro el pasado 30 de junio, en la cual la lista Amarilla cayó contra la lista Propuesta Republicana, que lideró el senador provincial demarchista, Gabriel Pradines. Sin embargo, aseguraron que presentarán una nueva apelación, esta vez ante la Cámara Nacional Electoral.

Fue el juez federal electoral subrogante, Pablo Quirós, quien desestimó este jueves la presentación de Hebe Casado, que pretendía nuevas elecciones por presuntas “irregularidades” en los comicios. “Resuelvo no hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la ‘Lista Amarilla’, conforme al art. 32 de la ley 23.298″, expresó en el final del documento de 7 carillas, con el que desestimó todos los planteos de Casado.

De esta forma, el juez, quien ha tomado el lugar que supo tener el exjuez federal destituido Walter Bento, confirmó el triunfo de Pradines, quien asumirá como nuevo presidente del Pro, en caso que persista el resultado tras la nueva apelación de Casado.

Triunfo. Laura Balsells Miró, Álvaro Martínez, Omar De Marchi y Rolando Baldasso saludan a Gabriel Pradines por el triunfo en la interna del Pro. Foto: Prensa Lista Propuesta Federal

El resultado de la elección del 30 de junio fue de 2.323 votos para la lista de Pradines, contra 2.128 de la lista de Casado. Votaron en total 4.451 afiliados, de un padrón total de alrededor de 18.000, lo que dio un 24% de participación.

Argumentos

El Juez Quirós respondió uno por uno todos los planeos que realizó la lista de Hebe Casado, quien había denunciado irregularidades tanto en la información sobre los lugares de votación, la cantidad de mesas y sedes según cada departamento (pocas sedes en las comunas donde su lista era fuerte) y la falta de sobres, entre otros.

En uno de sus pasajes, el magistrado sostuvo que “no resulta procedente la nulidad de una elección interna realizada por la falta de publicidad a la que alude el apelante”.

Estas declaraciones se dieron luego de que el apoderado de la lista de Casado, Agustín Píscopo, cuestionara una de las resoluciones que hizo el propio Juez al sostener que “muchos de sus agravios no fueron tratados con seriedad, en particular el referido a que, a menos de 20 horas del inicio de las elecciones, no estaban publicados los padrones y lugares de votación”.

Por otro lado, Quirós sostuvo que con la presentación del planteo de nulidad de la elección, Píscopo pretendía “de modo indirecto, cuestionar resoluciones electorales partidarias, incluidas las que fueron apeladas por él y ya resueltas por este juzgado”.

Pablo Oscar Quirós, juez federal. Foto: Archivo Los Andes

“El apoderado de la Lista Amarilla pretende dejar sin efecto resoluciones que quedaron firmes judicialmente, agraviándose contra la publicidad de padrones y mesas en tiempo, para de ese modo impugnar el desarrollo del proceso electoral interno y concluir en el pedido de nulidad de las elecciones internas partidarias del 30 de junio último”, consideró el Juez.

Y siguió: “Pretender volver a cuestionar de modo general etapas ya concluidas del proceso electoral interno, resulta inadmisible en tanto se iría contra actos firmes de índole administrativo y judicial, menoscabando los principios de preclusión y de cosa juzgada”.

También puso de referencia lo actuado por los veedores oficiales, al aclarar que “tampoco puede hacerse lugar al planteo de nulidad de la elección del 30 de junio, en base a la falta de publicidad de padrones y mesas, cuando de las constancias obrantes en autos, los veedores judiciales informaron un desarrollo normal del acto electoral, con circunstancias particulares, pero que ninguna de ellas refirió a una imposibilidad de participación activa del afiliado que quiso ir a votar”.

De hecho, sobre la falta de boletas en San Martín, Quirós sostuvo que dicha situación “fue puesta en conocimiento” de la Justicia y que la Junta Electoral distrital envió a un vocal de la Junta Electoral “con los sobres necesarios para continuar con la elección”. En este sentido, agregó al respecto el veedor oficial Julio Ducó, que hubo solamente 20 minutos en los que no hubo sobres para votar en la mesa 16 de San Martín.

Respecto a la denuncia de mesas con más de 1.000 afiliados habilitados para votar, sobre todo en Capital, San Martín, San Rafael y Godoy Cruz (donde según Casado había mayoría de votantes de su lista) Quirós expresó que los informes de los veedores oficiales “manifestaron el desarrollo normal de la elección sin mencionar causa alguna de irregularidad sustantiva que permita inferir que por haber más electores en una mesa que en otras, se vio perjudicada la Lista Amarilla en el resultado de la elección”.

Casi finalizando sus argumentos, Quirós sostuvo que, tal como lo ha señalado la Cámara Nacional Electoral, “la declaración de nulidad de una elección debe fundarse en hechos ‘debidamente acreditados’, ‘con suficiente entidad’ o de ‘especial gravedad’ o de ‘particular magnitud’ que nos indique claramente que se ha obturado la expresión electoral, no siendo suficiente la acreditación de anomalías en el procedimiento, en tanto que hacer lugar a la anulación se convertiría en una sanción para el sufragante que cumplió de buena fe con su deber cívico y de las cuales no es responsable”.

En tanto, el Juez interpretó que los argumentos de la lista de Hebe Casado no son contundentes, al citar un fallo de la Cámara Nacional Electoral, que indica que “la alegación de anomalías en el procedimiento, a los efectos de obtener la declaración de nulidad de una elección, debe fundarse en hechos debidamente acreditados y de suficiente entidad, que justifiquen una decisión de esa trascendencia”.

Nueva apelación

Sin embargo, desde el sector de Casado sostuvieron a Los Andes que apelarán al fallo ante la Cámara Nacional Electoral.

Desde el sector de la Vicegoberndora consideraron que el fallo del juez Quirós “no tuvo en cuenta la abundante evidencia presentada” y lo tildaron de “arbitrario”.

“La Lista Amarilla del PRO confía en que la Cámara Nacional Electoral evaluará con seriedad los agravios a los afiliados, conforme las pruebas y argumentos presentados. Seguimos a la espera de una decisión justa”, manifestaron en un breve comunicado.

Qué criticó Casado

Casado sostuvo, una vez que se conocieron los resultados de los comicios, que “continuaron las irregularidades e hicieron todas las trampas posibles” desde el espacio de Pradines, y agregó que el resultado “no es representativo del afiliado ni un genuino del Pro; hubo una elección totalmente ilegítima”.

La Vicegobernadora denunció que hubo “disparidad” de mesas según la conveniencia del sector de Pradines (muchas mesas en Luján, donde Propuesta Federal es fuerte, y pocas mesas en San Martín y San Rafael); más irregularidades con falta de sobres en las mesas del Este provincial.

“La verdad que no reconocemos el proceso electoral, no corresponde por la cantidad de cosas que sucedieron en el medio. La diferencia es muy baja y la verdad es que durante toda la mañana en San Martín y en San Rafael mucha gente se fue sin poder votar”, planteó.

La defensa de Pradines

Pradines había augurado a este diario que los resultados de los comicios eran legítimos, y que no le darían lugar a las presentaciones de la lista de Casado.

“Hubo veedores electorales que fueron testigos de todo el proceso. La Justicia está bastante molesta con Casado, por la cantidad de presentaciones que han hecho sin sentido. La elección quedará con los resultados del domingo”, planteó a comienzos de mes.

En diálogo con Los Andes, Pradines criticó a la Vicegobernadora y señaló que la elección “terminó 53% a 47%” y que “no hay nada más para discutir”.

El fallo