Hebe Casado: “Hay una parte del radicalismo que no la veo con el PRO”

La vicegobernadora, Hebe Casado, dialogó con Los Andes luego de reunirse en Buenos Aires con gobernadores de todo el país y funcionarios del Gobierno de Javier Milei. La sanrafaelina habló del nuevo impulso que tendrá la industria minera en Mendoza y, con su impronta característica, catalogó de “pseudoambientalistas” a quienes pretenden sembrar miedo acerca de una posibilidad de reformar la Ley 7722.

Durante su estadía, aprovechó para encontrarse con los líderes del partido al que pertenece desde hace tiempo, el PRO. Durante el encuentro, dialogó con Mauricio Macri y afirmó que se llevará a cabo un “relanzamiento del PRO”.

-Usted había dicho que iba en calidad de escucha a la reunión entre los gobernadores y el gabinete de Milei, ¿qué es lo que pudo sacar en limpio de la reunión que tuvieron?

-Este primer encuentro fue bastante productivo, en verdad. Está en la voluntad de todos seguir dialogando y lograr para ese 25 de mayo el pacto que propuso Javier Milei. Hubo una actitud de escucha y de tratar de lograr los consensos por parte del gobierno nacional. Cada una de las provincias pudo plantear su situación particular y las necesidades que tienen, y cuáles son las posibilidades o a qué están dispuestos a acordar o a consensuar. Así que creo que fue una reunión bastante productiva.

-¿Cuáles fueron las propuestas que le llevaron al gabinete de Milei?

-Planteamos dos que son fundamentales, una fue la Ruta 7 del Corredor Bioceánico, y la otra el gasoducto que tienen que terminar en el Sur Provincial.

Después, lo que nosotros les pedimos desde la provincia es un reparto justo, equitativo, de los impuestos que se recaudan a nivel nacional, que lleguen en tiempo y forma, y que se acomode la economía general, porque Mendoza ha hecho los deberes durante estos ocho años, y es una casa, como dice el gobernador, una casa bonita en un barrio complicado. Todos vienen, la ven, la quisieran comprar, pero mientras no mejoran el barrio, no la van a comprar. Y eso pasa con las inversiones.

Hay muchos interesados en invertir en la provincia porque tenemos muchas bondades de diferente tipo, pero la verdad es que hasta que no se acomode la macroeconomía, la seguridad jurídica, es difícil que eso suceda.

-Se reunió con Macri y Cristian Ritondo, ¿hubo algún pedido por parte del expresidente?

-No, en realidad estuvimos hablando de un relanzamiento del PRO, volviendo a los orígenes iniciales del PRO. Un partido donde siempre se pensó en un estado eficiente, chico y donde la gente que venía de la actividad privada, del sector profesional, de ciertas actividades técnicas, pudieran aportar al partido su conocimiento y eso volcarlo luego al Estado para hacerlo más dinámico, eficiente, y menos burocrático.

- ¿Y usted cree que tiene el respaldo para ser la presidenta del PRO en Mendoza? ¿Cree que va a tener competencia?

-El respaldo te lo dan los afiliados, no te lo da el PRO. En el PRO, lo que queremos es que el afiliado tenga participación. Entonces, el respaldo lo termina dando en definitiva el afiliado. Y eso, bueno, si no hay un acuerdo de acá a junio, creo que iremos a unas elecciones internas. La verdad es que no sé qué quiere hacer Omar De Marchi, si se va a presentar, si no se va a presentar, si va a presentar a alguno de sus laderos, y a partir de ahí veremos.

-Hay versiones que dicen que el PRO va a quedar absorbido por los libertarios, ¿qué opina al respecto?

- No, la verdad que esa versión de una fusión de los dos partidos es una versión periodística, nunca fue una versión real. Sí, se ha pensado en formar un bloque, así como fue Juntos por el Cambio con el radicalismo, el PRO y la Coalición Cívica, que era un bloque donde cada partido mantenía su identidad propia. Bueno, se formará un bloque entre el PRO y La Libertad Avanza, pero donde cada partido mantenga su identidad. Creo que va por ahí, no es una fusión. Cada partido tiene su identidad y su forma de pensar y de actuar, y creo que va por ahí. Al menos eso es lo que yo he hablado siempre con Mauricio (Macri) y lo que he hablado con Patricia (Bullrich).

-Hace un tiempo Julio Cobos le dijo a Los Andes que no veía el radicalismo con el PRO, ¿qué reflexión cabe al respecto?

-La verdad es que hay dos sectores del radicalismo, y sinceramente, yo también creo lo mismo. Hay una parte del radicalismo que no la veo con el PRO. O sea, el radicalismo de Gerardo Morales, de Martín Lousteau, no tiene nada que ver con el PRO, y la verdad es que no han funcionado sincrónicamente cuando han estado juntos. Sí, el radicalismo de Alfredo Cornejo, de Gustavo Valdés (gobernador de Corrientes), tienen que ver con este Estado eficiente, con este Estado donde se disminuye la burocracia, y tiene que ver con una ala más liberal del radicalismo, y no tan socialdemócrata como significa Morales.

-Respecto a los proyectos mineros, ¿qué va a pasar con la Ley 7722?

-Está totalmente confirmado que la ley 7722 no se toca. Se va a hacer minería dentro del marco de la ley. Por lo cual, cualquiera de los pseudoambientalistas que están propulsando otra vez el miedo en la población, decirles que no le mientan a la ciudadanía. Lo que se ha hecho es presentar una reforma del código procesal minero, que era un código antiguo y no tenía en cuenta las medidas ambientales necesarias en la actualidad. Se le da más poder a la policía minera, se incluye la participación de la ciudadanía y se evita que aquellos proyectos mineros que eran licitados por algunas personas con fines inmobiliarios, más que de inversión y de producción minera, si no hacen las inversiones que tienen que estar o que se acuerdan para ese sector, se van a volver a licitar.

-¿Cómo la reforma de salud va a solucionar la emigración de los médicos?

-Bueno, para eso hemos presentado el plan de salud y las 26 leyes que ingresaron en la Legislatura tienen que ver con eso. Por un lado, mejorar la situación de algunos médicos que tienen especialidades muy específicas y que requieren un tratamiento especial por parte del Estado para que mantengan su lugar dentro del sistema de salud y no tengan que emigrar. Por otro lado, ayudar a la formación o a la elección de la formación de aquellas especialidades que están disminuidas en la provincia o que no se estaban eligiendo dentro de la provincia para ser como especialidad, dándole al Ejecutivo la posibilidad de mejorar la oferta económica a ciertas especialidades según la necesidad de los tiempos que vayan corriendo.

-¿Y no es peligroso que esa potestad para aumentar el salario de ciertas especialidades la tenga únicamente el gobernador?

-El gobernador es elegido para llevar las políticas públicas de la provincia. Para eso está la democracia, el gobernador elige a su equipo, a su gabinete, y él decide las políticas públicas que ofertó a la ciudadanía en los momentos de la campaña política. Si el gobernador no va a poder decidir sobre las políticas públicas que le tocan llevar a cabo, la verdad que sería cualquier cosa, sería una anarquía total.

-Los gremios denuncian que empeora las condiciones laborales y hay un aumento de carga horaria, ¿qué hay de cierto en estas afirmaciones?

-Eso es mentira. Y es parte de los mitos de los sindicatos que están intentando desinformar a la población. La verdad que los médicos han tenido una muy buena recepción de la ley porque les permite justamente eso. Hay médicos que dicen, no, yo quiero trabajar solo en el Estado, pero la verdad es que me restringe porque puedo estar solamente 48 horas, puedo tener 48 horas semanales. Y yo quiero trabajar más cantidad de tiempo en el Estado, ¿por qué no? Y no porque el régimen el 27 no sé qué, y no sé cuánto. Bueno, esa flexibilidad es la que requiere el sistema hoy en día. O sea, no podemos seguir perdiendo la salud por un capricho del sindicato.

La verdad es que los chicos que quieren empezar la labor en el sistema de residencias están ansiosos en que salga la ley.

-Siempre pensando desde la labor legislativa, ¿qué es lo que se puede hacer para combatir la inseguridad que está acechando a Mendoza?

-La inseguridad va de la mano de la situación económica. Yo creo que mejorando la situación económica, mejorando el ingreso de productos importados, mejorando la accesibilidad económica a los diferentes productos, se corta la inseguridad. No es una cuestión de ley. Creo que tiene que ver más con la economía que con otra cosa. También tenemos que saber que entre medio también hay cuestiones que tienen que ver con el narcotráfico, donde durante el gobierno anterior sabemos que se dejó bastante al libre albedrío y eso hizo que creciera el narcotráfico en todo el país.

Se está trabajando en un grupo de leyes que va a presentar la ministra dentro de poco, pero la verdad es que eso no se corrige con leyes. Creo que se corrige más con un accionar por parte del gobierno nacional que sea más firme frente al narcotráfico, por un lado, y por otro lado, mejorando la situación económica de las personas, lo que disminuiría los actos delictivos.

-Desde la oposición están molestos porque Mercedes Rus no va a la Legislatura, ¿es necesario que un ministro se presente ante los diputados y senadores?

-La ministra de Seguridad tiene que estar cumpliendo su función en el lugar que tiene que estar, no rindiéndole pleitesía a un montón de legisladores que quizás tendrían que estar trabajando en leyes que mejoren la situación, no interpelando a una ministra o a un ministro en el lugar.