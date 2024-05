Abren un remanente de entradas para ver a Louis Tomlinson: precios y cómo comprar

El reconocido cantante y exintegrante de One Direction, Louis Tomlinson, vuelve a Argentina como parte de su gira “Faith in the Future” por América Latina.

La presentación está programada para este sábado 18 de mayo de 2024 en el Estadio Vélez Sarsfield, un recinto que puede albergar a casi 50.000 espectadores.

Esta será la segunda vez que Tomlinson se presente en Argentina como solista, tras sus exitosas fechas en mayo de 2022 en el Movistar Arena. El entusiasmo por el regreso del artista generó una gran demanda para la adquisición de entradas.

Lous Tomlinson vuelve a Argentina.

En los últimos días se anunció la disponibilidad de un remanente de entradas para el concierto de Louis Tomlinson.

La venta de entradas se realiza a través del sitio oficial de Livepass. Los seguidores pueden adquirir sus tickets en tres, seis y doce cuotas sin interés con todas las tarjetas habilitadas. El sistema limita la compra a un máximo de seis entradas por usuario.

Precios de las entradas para Louis Tomlinson

Los precios de las entradas varían según la ubicación en el estadio. El acceso al campo, incluyendo la cabecera, tiene un costo de $62.000.

El campo delantero se ofrece a $91.000 y la platea preferencial a $96.000. Las plateas altas tenían un valor de $38.000, aunque ya se encuentran agotadas.

Estos precios no incluyen la tarifa por el servicio de la ticketera, lo que incrementa ligeramente el costo final.

Livepass ha dispuesto un proceso de compra claro y sencillo. Los interesados deben registrarse en el sitio web, si no lo han hecho previamente, y luego iniciar sesión.

Louis Tomlinson (Gentileza BMG)

A través de un mapa interactivo, pueden seleccionar el sector y las ubicaciones deseadas para adquirir las entradas.

Es crucial completar correctamente los datos de los asistentes al evento, incluyendo nombre, apellido y número de DNI, ya que no podrán modificarse posteriormente.

El pago se realizará mediante tarjetas Visa, Mastercard, Maestro y AMEX, tanto de crédito como de débito. Una vez confirmada la compra, los compradores recibirán por correo electrónico los E-tickets para asistir al evento.