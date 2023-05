En Estados Unidos, Cornejo aseguró que Bullrich “está mejor posicionada” que Rodríguez Larreta

El precandidato a gobernador de Cambia Mendoza, Alfredo Cornejo, participó este miércoles del encuentro “What will happen in Argentina coming elections?” (¿Qué pasará en las próximas elecciones de Argentina?), organizado por el Centro de Diálogo Interamericano en el Georgetown Americas Institute Conversatorio de Washington, Estados Unidos.

El jefe del Interbloque de Juntos por el Cambio en el Senado disertó junto al senador nacional Humberto Schiavoni, conocido en Mendoza por ser el interventor del Pro local. En ese marco, Cornejo aseguró que Patricia Bullrich está “mejor posicionada” que Horacio Rodríguez Larreta, en la interna presidencial que afrontarán el 13 de agosto.

Cornejo recordó las elecciones del 2021 al asegurar que Juntos por el Cambio fue unido en 21 provincias, “de las cuales 17 fuimos a PASO en la legislativa y si excluimos la provincia de Buenos Aires, en las 16 sacamos más votos en la general que en la PASO, compitiendo”, dijo.

Cornejo y Schiavoni en Estados Unidos. Foto: Gentileza

Además, aseguró que la competencia fue positiva y aclaró que “en esta oportunidad nosotros creemos que en agosto, vamos a salir empoderados y que el resultado será muy similar al del 2021″. Recordó que cuando fue presidente de la Unión Cívica Radical nacional y Patricia Bullrich la titular del PRO “trabajamos muy bien. La verdad que ella también tuvo una actitud muy directa y nítida en sus posiciones”.

Además, sostuvo que es muy posible que desde Juntos por Cambio se confluya en fórmulas que van a estar integradas por radicales y del PRO. “Entre Horacio (Larreta) y Patricia hay matices, claramente, pero en lo esencial hay unidad. Yo resalto que se está consensuando un programa común que incluye economía, defensa, políticas sociales y relaciones internacionales”.

Asimismo, destacó la figura de Bullrich al decir que “Patricia está hoy mejor posicionada en cuanto a su convicción y su firmeza para llevar a cabo muchas políticas, porque le tiene menos miedo a lo políticamente correcto”.

En relación al jefe del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el senador nacional dijo que posee un “estilo más sobrio, que a veces en una situación de crisis no es tan efectivo para llevar a cabo una reforma”. Igualmente, resaltó que “cualquiera de los dos que llegue será con el acompañamiento del conjunto”.

Alfredo Cornejo recibió el respaldo de Rodríguez Larreta en Mendoza, pero su preferida siempre fue Bullrich Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

Ante la posibilidad de que Juntos por Cambio gane las elecciones presidenciales, Cornejo aseguró que “sobre lo legislativo, soy moderadamente optimista. Estimamos que podemos estar siendo primera minoría en el Senado de la Nación y en Diputados será un número similar”, y agregó que con estos posibles números “estamos bastante mejor que en el 2016″.

Además, Cornejo también mostró optimismo con respecto a la “calle” que se va a encontrar Juntos por el Cambio en caso de asumir el Gobierno Nacional. Aseguró que ve un panorama más alentador que cuando asumió la presidencia Mauricio Macri en 2016.

Consultado por las cosas que no se hicieron durante el Gobierno de Macri, Cornejo respondió: “Te lo voy a contestar muy breve. Es cierto que algunas decisiones no se tomaron, pero también es cierto que esto es en democracia, en donde la opinión pública influye, y si esto no sucedía no se terminaba el mandato. Entonces me parece que eso hay que ponerlo en la balanza también”.

Asimismo, detalló que, a diferencias de las elecciones del 2015, “actualmente existe un mandato de cambio para realizar reformas estructurales que es muy fuerte”. Aclaró que todas las que hay que encarar “son dolorosas”. Sumó que “tienen que ver con las diferentes tarifas y con achicar el gasto del Estado”.

En ese sentido, indicó que el Gobierno Nacional no ha encarado ninguna de estas reformas y que además, “posterga todas las resoluciones fuertes que hay que tomar, dejándoselas a la próxima gestión”.