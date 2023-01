Elecciones: la UCR apura las definiciones y pone fecha para armar el frente

En el oficialismo son tiempos de definiciones. El radicalismo le clavó un dardo al calendario en el día 15 de febrero: ese día se firma el acta constitutiva del frente y se terminas las especulaciones. Ahí se sabrá quienes siguen y quienes no en el oficialismo.

A ese resultado llegó la UCR, la minoría del Pro y de la Coalición Cívica además de los espacios aliados Se hicieron presentes representantes y expresaron la intención de mantener la estructura nacional. “Si alguien quiere romper, e irse que deje poner excusas”, disparó e presidente de la UCR, Tadeo García Zalazar luego del ‘mitin’.

Cambia Mendoza empieza a tener certezas sobre su conformación definitiva de cara las elecciones. En la segunda reunión con casi todos sus integrantes (salvo las ausencias con aviso del Pro y la Coalición Cívica) se acordó poner un día definitivo para terminar de darle forma a la coalición. “Hay que darle certezas al electorado”, argumentaron desde el radicalismo.

Un punto a tener en cuenta son las elecciones desdobladas en los seis municipios peronistas además del (por ahora) oficialista San Carlos. Con este adelantamiento, y el 1 de marzo como fecha límite para presentar alianzas, apura preguntarse quiénes estarán en el frente, al menos en esos municipios.

Por la minoría disidente del Pro hablaron Sol Salinas y Enrique Thomas. Los dos dirigentes, cercanos a la titular del partido a nivel nacional, Patricia Bullrich, transmitieron el pedido de la ex ministra de Seguridad de no romper ningún armado que Pro integre a nivel nacional.

El presidente de la Unión Cívica Radical UCR, Tadeo Garcia Zalazar, junto a Sol Salinas y Enrique Thomas (Pro) en la reunión de socios de Cambia Mendoza. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

El pedido de reflexión

Luego de terminada la reunión, el presidente de la UCR se refirió a las ausencias y a lo que viene sucediendo en los últimos días. “Si alguien quiere romper e irse, que no ponga excusas de que no se los convoca o que no han tenido oportunidad de dar propuestas”, fue una de las primeras reflexiones. También defendió la vigencia del Frente Cambia Mendoza y aseguró que “hay que dar certezas” sobre la propuesta sobre todo en las comunas en donde hay elecciones desdobladas. “Vamos a competir como frente y veremos quiénes están y quienes no”, indicó.

“El Pro, en particular la gente de Omar De Marchi participa en la Legislatura y en los Concejos Delibertante de los 12 municipios donde somos gobierno y con funcionarios en acciones de gobierno. Nos parece que si hay diferencias, que las plantee en la primaria, sino es una esepecualcion electoral y tendrá que justificar ante el electorado”, agregó el radical.

Una de las conclusiones más fuertes que expresó García Zalazar fue “la ratificación del frente Cambia Mendoza y el 15 de febrero como plazo para la constitución formal”. Y por otro lado, le pidió a “todos los partidos que reflexionen y si alguna vez integraron el frente, que vuelvan a dirimir las diferencias en una elección primaria, como en el 2019 que es la forma más democrática”.

Descartó que el anuncio de la fecha sea un ultimátum al Pro, puntualmente al sector identificado con Omar De Marchi que ayer logró la mayoría en la votación para no asistir a la reunión de hoy. “Esto es dar certidumbre a los electores, porque ya hay elecciones desdobladas en algunos municipios. Tenemos que saber quiénes están o no, creemos que hay una especulación de De Marchi. Amenazó en el 2021 y después acordó. No quiero hablar del Pro como partido, porque la rama nacional identificada con Patricia Bullrich estuvo. No es todo el Pro el que piensa igual”, manifestó el intendente de Godoy Cruz.

La “pesada herencia” de los aliados

En el Pro y en la Coalición Cívica sucede lo mismo con respecto a las autoridades partidarias y los disidentes. Los referentes como Omar De Marchi y Gustavo Gutiérrez, respectivamente, no asistieron ni pretenden participar de ninguna reunión tal como han expresado.

Por estos partidos fueron Sol Salinas y Enrque Thomas (Pro), además de Daniela Stella entre otros “lilitos”. Justamente la dirigente cercana a Lilita Carrió despotricó contra ambos dirigentes. “Tienen como partido de origen el Partido Demócrata que no dejó a Guillermo Mosso presentar listas internas”, indicó Stella. “Compartimos con el Pro el hecho de heredar estos referentes que van imponiendo esta forma de conducción”, se lamentó.

La Coalición Cívica estuvo representada por Daniela Stella en el comité radical donde se reunieron los miembros de Cambia Mendoza.

Por otra parte, confirmó que la Coalición Cívica “cuenta con los avales suficientes para pertenecer a Cambia Mendoza en virtud del actual acuerdo firmado el 29 de noviembre”. Stella manifestó también que si bien respeta la decisión de que algunos dirigentes como Gutiérrez no quieran asistir, “esto no impide que la Coalición Cívica sea parte del frente. Los ausentes deberán responder”.

Sol Salinas, concejala de la Ciudad de Mendoza y cercana a Patricia Bullrich (la otra ala del Pro) confirmó que luego del acta de la reunión se notificará a los organismos nacionales del Pro “para emplazarlos a que haya una asamblea para deliberar. Dentro de ese espacio vamos a notificar el acta y exigirle a las autoridades que firmen con Cambia Mendoza”.

“Hay una diferencia sustancial y es que no podemos poner una candidatura por sobre la unidad. Creo que a los partidos hacia adentro les hace falta renovación, cuando no renovás ciertos liderazgos se desgasta y los partidos que vienen cuestionando, tienen los mismos liderazgos hace años”, criticó Salinas.

En ese sentido consideró que “no es casual que la Coalición Cívica y el Pro estemos acá por la unidad. Es un patrón que se repite. Hasta generacionalmente compartimos una forma de hacer política en forma distinta. No entendemos un proyecto que solo tenga un solo partido”.

Ausentes con aviso

El primer faltazo fue el 19 de diciembre del año pasado, y el segundo se producirá poco más de un mes después. Si bien las críticas de los espacios son similares a los que se formularon anteriormente, las mismas se han intensificado en el tiempo y en la potencia de las propias declaraciones. De hecho, el enfrentamiento entre Omar De Marchi, principal referente del Pro, y la cúpula radical de Alfredo Cornejo y Rodolfo Suárez; ha escalado hasta ser tema de la mesa nacional de Juntos por el Cambio.

Lo cierto es que este martes los tres espacios dieron sus consideraciones del por qué no irán, y se abren interrogantes sobre el futuro de Cambia Mendoza, en momentos en los que intendencias peronistas como La Paz, Tunuyán, San Rafael, Lavalle y Santa Rosa desdoblarán comicios -aún no se sabe qué ocurrirá en Maipú-, así como también San Carlos -que despertó sorpresa en el radicalismo-; lo que acortará, se entiende, los plazos de discusión y negociaciones.