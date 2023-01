Stevanato decidió desdoblar la elección en Maipú y afirmó: “Siempre dije que no me iba a cortar solo”

El intendente de Maipú, Matías Stevanato, confirmó esta noche la decisión de desdoblar las elecciones en su departamento. A su vez, ratificó también que irá por la reelección como jefe comunal.

El decreto respectivo ya fue firmado y establece que los comicios locales para definir quién sigue al frente de la comuna se realizarán entre el 30 de abril (PASO) y el 3 de setiembre (generales).

La decisión de Stevanato termina de colocarlo en sintonía con el resto de los jefes comunales del PJ. Primero iniciaron la tendencia Santa Rosa y La Paz. En tanto que este martes confirmaron que avanzarán concretamente en los desdoblamientos de sus elecciones San Rafael, Tunuyán y Lavalle.

El intendente de Maipú venía resistiéndose a desdoblar, por el efecto negativo que puede tener para la fórmula justicialista que compita por la gobernación. Pero finalmente se plegó a decisión de sus pares y destacó la necesidad de mantener el consenso.

“Siempre planteé que el peronismo puede tener una chance (provincial), pero (desdoblar) fue la decisión de los intendentes”, explicó en este sentido. Y agregó: “Siempre dije que no me iba a cortar solo, por eso me tomé el tiempo y tomé esta decisión”.

En el entorno del jefe comunal reconocieron también que el debut de la boleta única produce cierta “incertidumbre” ante lo cual la decisión final ha sido “priorizar” al municipio. “Pueden haber pro y contras, pero la boleta única genera incertidumbre. Hemos empezado a capacitar y cuesta”, dijeron fuentes municipales a Los Andes.

Stevanato tampoco descartó la posibilidad de que tenga que competir con otro justicialista en primarias por la candidatura a intendente. “No lo sé, eso se va a definir el 15 de marzo con la presentación de listas”, afirmó, y señaló que las disputas en Cambia Mendoza confirman que el escenario electoral para todas las fuerzas políticas no se puede anticipar.

Sobre el debate interno del PJ respecto del desdoblamiento, indicó finalmente que “hubo muchas conversaciones, hace mucho que lo venimos hablando y primó que nos mostremos unidos los intendentes. Eran opiniones individuales, pero la decisión fue de todos”.