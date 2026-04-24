Con inversión 100% privada, remodelarán la terminal de colectivos más importante del país

El Gobierno nacional anunció el llamado a licitación para que una empresa privada modernice la terminal de transporte de pasajeros ubicada en el barrio porteño de Retiro, centro neurálgico para la conexión con el interior del país y que lleva más de tres décadas de deterioro.
Lo hizo a través del Decreto 273/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial, en el que declaró al proyecto de de interés público.
“Esta decisión pone fin a la concesión de la empresa TEBA S.A., iniciada en 1993, cuyo contrato se encontraba vencido y presentaba un deterioro sostenido en la calidad del servicio”, dijo el gobierno en un comunicado.
La terminal es un nodo logístico clave por el que circulan entre 10 y 12 millones de pasajeros al año y opera más de 300 mil servicios anuales hacia todo el país y el exterior.
El decreto precisa que la iniciativa "se desarrollará bajo el régimen de concesión de obra, infraestructura y servicio público, con financiamiento íntegramente privado, lo que permitirá avanzar sin comprometer recursos del Estado".
Además, el contrato de concesión tendrá una vigencia de 30 años.
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Durante este periodo, la empresa adjudicataria "asumirá la totalidad de la inversión y la operación del sistema, percibiendo los ingresos derivados de su explotación, y deberá abonar un canon mensual al Estado Nacional".
El Ministerio de Economía será el organismo responsable de elaborar los pliegos y realizar la adjudicación.
Las obras previstas incluyen la modernización y ampliación del edificio, la incorporación de nuevas dársenas y mejoras en la seguridad e iluminación.
Para evitar interrupciones en el transporte de larga distancia, se "garantizará la continuidad del servicio mediante el operador actual hasta tanto se adjudique la nueva concesión".