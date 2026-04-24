24 de abril de 2026 - 11:31

Con inversión 100% privada, remodelarán la terminal de colectivos más importante del país

Por primera vez en 33 años se licitará la remodelación de la estación de Retiro, principal nodo en la Ciudad de Buenos Aires.

RETIRO. Con inversión 100% privada, remodelarán la terminal de colectivos más importante del país.

RETIRO. Con inversión 100% privada, remodelarán la terminal de colectivos más importante del país.

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Los Andes | Redacción Política
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Lo hizo a través del Decreto 273/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial, en el que declaró al proyecto de de interés público.

“Esta decisión pone fin a la concesión de la empresa TEBA S.A., iniciada en 1993, cuyo contrato se encontraba vencido y presentaba un deterioro sostenido en la calidad del servicio”, dijo el gobierno en un comunicado.

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La terminal es un nodo logístico clave por el que circulan entre 10 y 12 millones de pasajeros al año y opera más de 300 mil servicios anuales hacia todo el país y el exterior.

El decreto precisa que la iniciativa "se desarrollará bajo el régimen de concesión de obra, infraestructura y servicio público, con financiamiento íntegramente privado, lo que permitirá avanzar sin comprometer recursos del Estado".

Además, el contrato de concesión tendrá una vigencia de 30 años.

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Durante este periodo, la empresa adjudicataria "asumirá la totalidad de la inversión y la operación del sistema, percibiendo los ingresos derivados de su explotación, y deberá abonar un canon mensual al Estado Nacional".

El Ministerio de Economía será el organismo responsable de elaborar los pliegos y realizar la adjudicación.

Las obras previstas incluyen la modernización y ampliación del edificio, la incorporación de nuevas dársenas y mejoras en la seguridad e iluminación.

Para evitar interrupciones en el transporte de larga distancia, se "garantizará la continuidad del servicio mediante el operador actual hasta tanto se adjudique la nueva concesión".

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