Finalmente, el radical con dos sueldos dejará su cargo de médico y seguirá como concejal

Luis Manuel López, el concejal radical de Tunuyán con dos cargos finalmente cerró la polémica que se había generado en torno a esta situación al hacer pública hoy su renuncia a uno de los puestos que tenía: el de médico.

López realizó el anuncio a través de Facebook, en una carta en la que, a pesar del anuncio, ratificó que considera que “la razón jurídica” está de su lado y que ha sido objeto de “oportunistas políticos” que lo cuestionaron.

“Fiel a mi estilo, entiendo que hay que tomar decisiones y jugarse por lo que uno siente y cree. Considero que en muchas oportunidades, no siempre lo más importante es tener la razón, sino perseguir el bienestar personal, familiar y en este caso el de mi pueblo, que es Tunuyán”, arranca la carta que publicó López.

Y agrega: “En los últimos meses oportunistas políticos, y seguramente con temor al ver que existe una forma distinta de trabajar para Tunuyán, han aprovechado para juzgar y poner en tela de juicio mi cargo histórico como médico en los Centros Salud y el cargo por el cual el pueblo me dio su voto de confianza que es el de Concejal. Ante esto, si bien entiendo que nos avala la razón jurídica, y que en todo momento he actuado en el marco de la Ley, considero oportuno y necesario poner en primer lugar la imagen de Tunuyán y sostener el trabajo de cambio que vengo realizando junto a mi equipo. Por eso es que a partir de hoy, y con un enorme pesar, dejo el cargo de médico en los Centros de Salud que tanto he disfrutado”.

Sobre el final de carta, López indica también que se viene un año de “grandes cambios” en el municipio que controla el peronista Martín Aveiro.

Más allá de las consideraciones del edil, había sido la Oficina de Ética Pública que lidera otro radical, Gabriel Balsells Miró, el organismo que había señalado que López debía optar por uno de los dos puestos: el de médico o el de concejal.

No era el único concejal tunuyanino señalado: ante el primer dictamen de la Oficina de Ética, Marcelo Vidal (Frente de Todos), quien además es médico de familia y clínico del centro de Salud del hospital Scaravelli, dejó la banca.

La Oficina de Ética consideró que en los dos casos existía “incompatibilidad horaria” entre las dos funciones, pero primero López se resistió a abandonar una de las dos y presentó un escrito.

Hasta el gobernador Rodolfo Suárez se puso del lado de López en la disputa, pero la Oficina de Ética ratificó hace pocas semanas el dictamen original.

“En cuanto al régimen de carrera médica y todo su complejo normativo singular, téngase presente que las excepciones que eventualmente pudieran establecerse en virtud del mismo se encuentran jurídicamente circunscriptas y limitadas en sus justos extremos tanto a los sujetos aplicables (en el caso sub-examen, profesionales de la salud) como al específico ámbito u órbita en que las mismas han de ser razonablemente consideradas (carrera médica); por cuanto las habilitaciones que hipotéticamente surjan de allí sólo pueden referirse a cargos y/o funciones de esa misma y única naturaleza y bajo las especiales condiciones establecidas al efecto; no pudiendo ni debiendo extenderse analógicamente (menos aún por negociación colectiva) a los cargos electivos o de naturaleza política como, verbigracia, el de Diputado, Senador, Concejal, Intendente o Ministro, los que son regulados por la Constitución de Mendoza y su legislación reglamentaria. Admitir otra interpretación y sostener un método laxo para cargos jerárquicos, generador de excepciones, significaría convertir la excepción en regla, abrogando sin más el Art. 13 de la Constitución de Mendoza”, señaló en forma concreta el segundo dictamen.

Ante esta situación, López volvió a presentar un escrito que fue girado a la comisión especial que estudia el tema. Está integrada por todos los concejales de Tunuyán, a excepción de Emir Andraos, quien es el presidente del cuerpo legislativo.

Sin embargo, antes de que se analizara el tema en la comisión, fue el propio López quien decidió allanarse finalmente a la decisión de la Oficina de Ética. “Médico voy a ser toda la vida, pero en este momento he decidido sostener la voluntad de las miles de personas que me votaron para darle otra impronta al departamento”, dice la carta que le da aire a su carrera política y que anticipa que renunciará a uno de sus dos sueldos.