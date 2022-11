Concejal que cobra dos sueldos dice que hizo “un sacrificio” y se niega a dejar la banca

La situación en la que se encuentra un concejal de Tunuyán es muy particular desde el punto de vista político. La Oficina de Ética Pública de la provincia indicó que dos ediles de esa comuna tenían incompatibilidades para ejercer sus cargos, ya que también trabajan como médicos para el Estado. Uno de ellos, el que milita en el Partido Justicialista, no se rebeló y renunció a la banca de inmediato. Pero el radical no: se resiste a dejar el puesto en el órgano deliberativo y cuestiona el dictamen que lo condena a dejar uno de sus trabajos actuales.

El concejal oficialista que no quiere acatar se llama Luis Manuel López. Dice que el dictamen de la Oficina de Ética en su contra tiene “errores técnicos” y que su trabajo como médico no entorpece los horarios de la labor política, porque es edil por la mañana y atiende pacientes por la tarde. Asegura además que hay una ley que le permite hacer las dos cosas y hasta resalta el rol que desarrolla en cuatro salas de zonas rurales: “Soy el único traumatólogo que tienen los centros de salud del departamento”, indicó.

Controversia

La Oficina de Ética, que está a cargo del también radical Gabriel Balsells Miró, opina distinto al concejal. Tras una denuncia del Partido Verde contra los dos concejales de Tunuyán, Miró elaboró un dictamen que hace referencia al artículo 13 de la Constitución provincial. Allí se establecen las incompatibilidades para ejercer cargos públicos provinciales.

El artículo sostiene que “nadie podrá acumular dos o más empleos o funciones públicas rentadas, aun cuando el uno fuera provincial y el otro nacional. En cuanto a los gratuitos, profesionales o técnicos, los de profesorado y comisiones eventuales, la ley determinará los que sean incompatibles”.

El concejal se ampara, no obstante, en el artículo 17 de la ley de Carrera Médica, una antigua normativa (lleva el númer 4872 y data de 1983) en la que se manifiesta que un empleado “podrá desempeñar más de un cargo rentado en la administración pública provincial, municipal y OSEP, solo en zonas rurales cuando las necesidades de la salud pública o la falta de obstétricas lo justifiquen como medida excepcional, en cuyo caso las designaciones en más de un cargo deberán hacerse en forma interina y mientras subsistan los motivos que determinaron la excepción”.

Comisión especial

Ante la controversia entre la Oficina de Ética y el concejal radical, el Concejo Deliberante creó una comisión especial para estudiar el caso y emitir un dictamen. López señala que el CD se expedirá sobre su caso dentro de 10 días y promete que respetará lo que allí se decida.

Hay que decir que López y los radicales están en minoría en el Concejo (son tres de 10 ediles en total), pero igual el edil cuestionado ha decidido quejarse ante lo que considera una injusticia.

“Me voy a bancar lo que digan, no voy a estar por fuera de la ley, pero no me voy a quedar callado, porque yo nunca escondí nada”, insiste López.

Y agrega: ”Me parece raro todo, porque yo presenté la declaración jurada y mostré que los horarios no se superponían”.

Hay un punto que el concejal subraya mucho. Señala que, cuando ganó la banca, renunció al puesto que ejercía hasta entonces: la dirección del Hospital Scaravelli. Dice que si hubiera continuado allí, a su juicio, sí habrían incompatibilidades horarias.

“Estaba cómodo e hice el sacrificio”, expresó, en referencia a la dimisión a la dirección del hospital para poder ejercer la banca. También resalta que la propia ministra de Salud de la provincia, Ana María Nadal, hizo hincapié en la necesidad de fortalecer la atención primaria, que es a lo que ahora se dedica durante el tiempo que ejerce como médico.

Sobre la otra ocupación, asegura que fueron las principales figuras de la UCR a nivel provincial las que lo impulsaron para que fuera concejal. Y reconoce que va a estar en una encrucijada si se confirma que tiene que dejar uno de los dos cargos públicos que posee.

“Ya veré cuál elijo, uno se somete al voto popular y no se puede despreciar (el cargo de concejal), pero soy médico de raíz y mi hija también”, relató, con lo que inclinó un poco la balanza hacia el lado de la ocupación sanitaria.

La familia radical

López es de familia radical y actualmente no es el único integrante con cargo político. Su hermana, Ida López, fue elegida por el gobernador Rodolfo Suárez para ejercer como presidenta del Instituto Provincial de Juegos y Casinos, el organismo estatal que controla y explota el juego legal en Mendoza.

El traumatólogo sostiene que vive de sus dos sueldos y que no tiene casi ningún otro ingreso. Explica que gana unos 120 mil pesos por mes como médico rural y otros 170 mil pesos como edil. Dice que también mantiene “al mínimo” su consultorio particular, para no abandonar a algunos pacientes.

Se diferencia del concejal del Frente de Todos que ya dejó la banca en Tunuyán ante el dictamen de la Oficina de Ética por una cuestión horaria. “Los dos no estamos en la misma situación, yo hago trabajo rural, mientras que él (por Vidal) trabaja en el hospital y hace guardias de 24 horas”, señaló.

López y Vidal no son los únicos ediles a quienes ha emplazado la Oficina de Ética Pública para dejar un cargo. También le pasó hace poco a José Pozzoli, un peronista de Guaymallén que también integra el Instituto Nacional del Agua (INA).

En el caso de López, el radical tiene el acompañamiento de abogados que le señalan que hay leyes y resoluciones a favor de su doble labor. Entre otras cosas, está detrás de que le aclaren si el trabajo en el Concejo Deliberante de Tunuyán es full time o no. Cree que, de no ser así, no pueden pedirle que abandone uno de los dos, porque no se superponen entre sí.

Lo que sí resulta llamativo es que su actitud haya sido tan diferente a la del peronista Vidal, quien acató rápidamente la decisión y renunció a la banca.

“No vimos que fuera un dictamen tan concreto y había algunas cuestiones dudosas. No había incompatibilidad”, dijo el concejal del PJ a Medios Andinos. Pero enseguida aclaró que se plegará a la decisión de la Oficina de Ética Pública: “Decidí dar un paso al costado y seguir más en el ámbito de la salud”, sostuvo, y dijo que igual seguirá ligado al Frente de Todos.