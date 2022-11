Un concejal radical con dos cargos no renunciará a ninguno y criticó a la Oficina de Ética Pública: “No existen incompatibilidades”

A comienzos de este mes de noviembre se dio a conocer la noticia en la que dos concejales de Tunuyán debían optar por uno de sus dos cargos que tienen en el Estado, tras una intimación de la oficina de Ética Pública, que determinó que hay incompatibilidades en el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, no tomaron las mismas decisiones. Por un lado, Marcelo Vidal, concejal del Frente de Todos, y quien además es médico de familia y clínico del centro de Salud del hospital Scaravelli, decidió dar un paso al costado como edil de la comuna para priorizar su carrera profesional. No obstante, Luis López, concejal radical también de Tunuyán y que se desempeña además en un centro de Salud en zona rural, decidió no renunciar a ninguno de sus dos puestos y aseguró que “no existen incompatibilidades”.

“El dictamen tiene dos aristas: por un lado la parte legal y judicial; y por otro lado la parte institucional y política. Sobre la primera, hemos presentado un escrito donde marcamos los errores del dictamen”, mencionó este jueves a Medios Andinos.

No obstante, ahondando sobre su decisión, apuntó sin nombrarlo contra el titular de la Oficina de Ética Pública, Gabriel Balsells: “La verdad que es increíble, entiendo que un funcionario que está entre cuatro paredes pueda desconocer la realidad del interior de la provincia y departamentos en particular, pero que haya errores jurídicos es grave”, manifestó.

Luis López, concejal de Tunuyán. Fuente: Facebook Luis Manuel López

Sobre este tema, López marcó que en el dictámen se hablaba de “incompatibilidad funcional y horaria”, y agregó que él presentó su declaracion jurada con los horarios: “Estoy en el Concejo a la mañana y en el Centro de Salud a la tarde; y cumplo los dos. No hay incompatibilidad”.

En tanto, manifestó que “si vamos a la parte funcional, entiendo que no se está entorpeciendo una tarea con la otra. Como si ser médico en un centro de salud en zona rural fuera a entorpecer la tarea de concejal. Al contrario, se complementa”, añadió.

Gabriel Balsells, titular de la oficina de Ética Pública.

Respecto a su decisión de tomar en su momento los dos cargos, dijo que se amparó “en la ley de Carrera Médica, que en su artículo 17 dice que se puede tener dos cargos siempre y cuando se trabaje en zonas rurales, y siempre y cuando haya falta médicos. Yo soy el único traumatólogo del área departamental que cumple esas funciones en el área de salud”.

Por último, y en base a la creación de una comisión que evaluará su presentación, manifestó: “Siempre he estado acorde a la ley. Voy a respetar lo que digan las autoridades. Pero no o me gusta que me obliguen a tomar decisiones que no corresponden. Si las tomé, es porque creo que puedo ejercer las dos funciones”.