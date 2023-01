El Pro envió sus “motivos” a la UCR por los que no asistirá al encuentro para conformar Cambia Mendoza

La interna entre el Pro y la UCR por la conformación del Frente Cambia Mendoza sigue profundizándose y por el momento no hay algún tipo de atisbo que permita pensar en una futura alianza para este 2023. En este caso, el partido macrista resolvió en una reunión interna no asistir al evento que organizará este martes a las 19 el radicalismo en el comité de calle Alem, de la Capital mendocina, para comenzar a formalizar Cambia Mendoza, y fundamentó sus motivos con fuertes críticas al partido oficialista, a quien acusó de ”inmiscuirse en la vida interna de los partidos integrantes de la coalición”, así como también de no establecer mecanismos de integración ni diálogo en todo lo que ha sido la gestión de Rodolfo Suárez.

También se han mostrado en contra que en estas primeras reuniones estén invitados movimientos políticos aliados al radicalismo, que “no cuentan con personería política” y que no son los miembros fundadores de este espacio que nació en el 2015.

Recordemos que la decisión se tomó este lunes por la tarde, con una votación que terminó con 24 votos a favor de NO ASISTIR al encuentro, contra solo 6 votos a favor de la asistencia.

En un documento firmado por el presidente del Pro, Álvaro Martínez, y dirigido a su par radical, Tadeo García Zalazar, informó que el Consejo Provincial del Pro resolvió no asistir al encuentro, y marcaron que “nuevamente se insiste en ignorar los planteos que realizamos anteriormente para dar vitalidad al frente Cambia Mendoza”.

Golpes al radicalismo

“No ha existido rutina de funcionamiento regular en el ámbito del Frente, no se ha convocado a una sola reunión donde se pudieran intercambiar opiniones sobre proyectos, o sobre el rumbo de la gestión de gobierno”, expresaron desde el partido del Pro, a lo que también agregaron que inclusive “se han avanzado con decisiones en forma unilateral, en nombre del Frente Cambia Mendoza, sin consulta previa”.

Además, comentaron que “sólo en la Legislatura pudimos aportar nuestras ideas e iniciativas, la mayoría acompañando acciones del gobierno provincial, y en otras, señalando errores”. Entre los ejemplos que dieron sobre sus aportes y críticas a proyectos oficialistas, englobaron a la Revisión Técnica Obligatoria (RTO), que la consideraron como un “nuevo impuesto y molestias para los ciudadanos”; la reforma interna de la Suprema Corte de Justicia, “que debilitaba al Poder Judicial”; así como también la “dudosa maniobra de avanzar por decreto con un roll over de deuda hoy judicializado”.

Desde el Pro acotaron que a juzgar por los resultados en materia de transformaciones importantes para Mendoza, “no se ha podido avanzar de forma significativa en ningún área de la gestión y los números de la Provincia así lo indican”.

“Ojalá Cambia Mendoza hubiera imitado el modelo organizacional de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, que mantuvo un ritmo de reuniones permanentes donde se discutían aspectos relacionados con la organización del espacio y con los temas más importantes de la Argentina”, se lamentaron.

Por otro lado, hablaron también de una “falta de confianza” y también falta de coincidencias “en las formas” sobre las cuales discuten asuntos centrales paa la provincia. “Estas actitudes han estado ausentes en varios dirigentes de un sector del radicalismo, y de su socio principal, la izquierda de Libres del Sur, llegando incluso a agredir y descalificar en términos personales a dirigentes de otros partidos, sólo por señalar con datos fidedignos algunos asuntos a mejorar en la gestión provincial”, indicaron.

En este sentido, advirtieron “con preocupación la persistente conducta de un sector del radicalismo de inmiscuirse en la vida interna de los partidos integrantes de la coalición”, sobre todo en referencia al Pro, Coalición Cívica y también el Partido Demócrata”; y agregaron que “en el intento de atomizar a propios y extraños, el Gobierno de Mendoza se quedó sin interlocutores válidos con quien discutir y acordar reformas estructurales y poder sostenerlas en el tiempo. Los resultados de estas maniobras están a la vista”.

No obstante, hubo una “chicana final” por parte del Pro con dirección al radicalismo, en la cual socilitaron que se les informe “qué partidos políticos con personería jurídica provincial reconocida se ha convocado, y rogamos, que aún en nuestra ausencia, consignen claramente la calidad de representación que alegan quienes eventualmente asistan”. Este última frase es una crítica directa a los representantes tanto del Pro (como Enrique Thomas, vicepresidente segundo) como también de la Coalición Cívica (con Daniela Stella, miembro de la Mesa Ejecutiva) que han participado a las últimas reuniones oficiales, al entender que no tienen “representación” fuerte de parte del espacio.

Al margen de este mar de críticas y “reflexiones”, agregaron que están “dispuestos a reabrir el diálogo constructivo para fortalecer una posible alianza futura, aunque seguimos advirtiendo que será muy difícil lograrlo. Sobre todo, si algunos integrantes del frente persisten en la utilización de métodos ajenos al respeto y la buena fe entre las partes”.

Este es el documento con críticas del Pro a la UCR