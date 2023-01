Cambia Mendoza: por 24 votos el Pro decidió no ir y sólo va a la minoría a la reunión con la UCR

La interna de la interna. Así podría definirse el escenario del Pro en medio de los conflictos en Cambia Mendoza. Además de los chispazos con el radicalismo puertas para afuera, internamente también hay cuestionamientos. La conducción partidaria en la figura de Álvaro Martínez (quien responde a Omar De Marchi) debatió en un Zoom qué hacer mañana con la invitación que le hizo llegar la UCR.

Dos posturas eran claras y obvias: asistir o no hacerlo. La votación (objetada por algunos presentes con amague de impugnación del acta) resultó por mayoría en favor del ausentismo (tal como sucedió en diciembre). Mañana irán dirigentes del Pro cercanos a Patricia Bullrich para reunirse con sus socios en la sede de calle Alem. Reconocen que el frente no funciona bien, pero plantearán las diferencias cara a cara.

El internismo que siempre ha caracterizado al radicalismo se replica en uno de sus principales socios. El Pro tiene las aguas divididas como a nivel nacional: Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich tienen fuertes aspiraciones y eso se traslada a las provincias. En Mendoza por momentos parece que corre sangre. Dentro de la conducción conviven las dos vertientes, en donde la mayoría de los votos está en manos del sector que lidera De Marchi. El resto encuentra en la figura de Patricia Bullrich un ala de contención.

Estas alas se enfrentaron nuevamente en un Zoom partidario esta tarde para definir qué hacer. Y el resultado fue no asistir. “Tras la reunión del Consejo Directivo provincial y presidentes departamentales del PRO se decidió no asistir al encuentro convocado por un sector de la UCR provincial, para el día 24 de enero próximo”, dice un extracto del comunicado.

“Luego del debate sobre las distintas posturas, el resultado de la votación fue: 24 votos a favor de NO ASISTIR al encuentro, contra solo 6 votos a favor de la asistencia. Cabe destacar que la votación giró en torno a un documento que fundamenta la decisión del PRO de no asistir y que fue motivo de apoyo masivo. Este documento se dará a conocer una vez que se notifique la NO ASISTENCIA al sector del radicalismo que realizó la convocatoria en forma unilateral utilizando el nombre de ‘Cambia Mendoza’”, dice la postura del partido.

Los que irán igual

En la reunión virtual quedó claro que el otro sector dentro del Pro irá a la reunión. “Vamos a ir algunos dirigentes porque vamos a participar. No se pone en consideración la ruptura al diálogo, como se pretende hacer. El frente ha funcionado mal, queremos que haya una mesa como la que existe a nivel nacional”, dijo uno de los presentes luego de la reunión.

“Ni siquiera se puso en discusión lo electoral, sino los malestares con el radicalismo. No estuvo ni De Marchi ni (Sebastián) Bragagnolo. Queremos una mesa de enlace en donde el Pro sea protagonista, no espectador. No queremos esperar a que la UCR nos mande la propuesta”.

Una de las expresiones que se conoció después de la reunión fue la de la concejala de la Ciudad de Mendoza, Sol Salinas. “Una falta total de institucionalidad partidaria, la falta de respeto a los canales democráticos del PRO, y la ausencia al debate de Omar De Marchi confirma que no hay funcionamiento partidario, solo intereses personales. Venden una falsa imagen institucional, y lo único que hacen es desvirtuar las herramientas democráticas rompiendo con el diálogo y la discusión permanente necesaria. Estás prácticas no son nuevas, cada vez que no ganan una discusión, o no les gusta, se corren o rompen”, disparó la dirigente cercana a Bullrich.

“Ya lo hicieron con el PD, ahora lo hacen con el Frente Cambia Mendoza y lo están intentando con el PRO. Pero no vamos a dejar que pase, por eso nuestra moción en el consejo fue el diálogo y el fortalecimiento del Frente Cambia Mendoza. Voy a participar mañana de la reunión, porque entendemos que hay mucho por mejorar, pero es desde adentro, siendo protagonistas de la Mendoza que se viene. Esperamos que recapaciten y esto sea solo una novela de verano sin éxito”, indicó.

El escenario será el mismo que el lunes 19 de diciembre, cita a la que el Pro fue en parte. Estuvo Enrique Thomas, cercano a la presidenta del Pro nacional quien además es el Vicepresidente Segundo del partido en Mendoza. Mañana, seguramente se repetirán los mismos nombres en la mesa y hay quienes advierten que la ruptura es evidente.