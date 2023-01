Elecciones: Scanio adelanta en San Carlos sin certeza de nombres ni frentes

A la Unión Cívica Radical (UCR) se le rebeló otro aliado en el Valle de Uco. La Muncipalidad de San Carlos se diferenció del resto de las comunas gobernadas por el Frente Cambia Mendoza y optó por desdoblar sus elecciones departamentales, al igual que los municipios peronistas. La decisión del intendente Rolando Scanio (Frente Renovador-Unión Popular) fue tomada en soledad por su partido y generó sorpresa y en el radicalismo.

Lo llamativo es que el jefe comunal no confirmó que irá por la reelección y tampoco está garantizada la continuidad de su partido en la coalición oficialista. El líder de su fuerza, el diputado provincial Jorge Difonso, tampoco aportó confirmaciones. Es decir, no hay certezas ni de candidatos oficialistas ni en qué frente irán, sólo adelantamiento asegurado. El 30 de abril serán las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y el 3 de setiembre, las generales.

“Ya tenemos el decreto confeccionado y firmado por mí y el secretario de Gobierno. Mañana (por el lunes) estaremos publicándolo a primera hora en el Boletín Oficial. Ya avanzaríamos para las PASO en abril y las generales en septiembre. Está confirmado”, dijo Scanio al diario Los Andes. El rumor de desmarque sonaba hace tiempo, de hecho hubo una reunión entre autoridades radicales sancarlinas y el titular del Ejecutivo municipal sobre este tema.

El principal argumento es que se trata de una postura “histórica” de ese departamento. Cabe destacar que desde 2011 lo vienen replicando, a excepción de 2019, cuando Difonso dejó la intendencia y formó parte de la lista de diputados provinciales de Cambia Mendoza. En este punto, Scanio explicó que el frente a nivel departamental es más amplio que el provincial.

Silvia Cornejo, presidenta de la UCR en San Carlos junto a Rolando Scanio, intendente del departamento y concejales en la reunión hace días atrás.

“Si bien estamos dentro de Cambia Mendoza, nosotros internamente en San Carlos somos parte de un frente más amplio. Históricamente San Carlos ha sido pionero en el desdoblamiento de las elecciones. Hemos priorizado los problemas del departamento para arreglarlos entre los mismos sancarlinos”, indicó el dirigente que ganó la intendencia yendo en la boleta del frente oficialista. El espacio abrochó la alianza, nuevamente, en 2021 para las legislativas y mantener una de las dos bancas legislativas que tienen.

Destacó que la convocatoria de esta elección corresponde “a ampliar mucho más el frente que tenemos vigente, en el cual convergen distintas entidades, asociaciones y fuerzas políticas. Tenemos grupos del justicialismo, grupos del radicalismo, gente independiente, vecinalistas, del Partido Demócrata y de Unión Popular”, enumeró. Scanio manifestó que “otro dato importante es que públicamente, partidos que tienen representatividad en el Concejo Deliberante me han pedido que adelantemos las elecciones”.

Por otro lado, no confirmó que vaya a ser candidato a la reelección, dado que puede hacerlo por cumplir su primer mandato. “Todavía no lo he resuelto. Lo que tengo que hacer es dedicarme a la gestión. Si bien mi mandato termina en diciembre próximo, estoy sumamente concentrado en solucionarle problemas a nuestros sancarlinos y en gestionar”, respondió.

“Lo primero que teníamos que resolver era si teníamos una elección pura y exclusivamente departamental, como históricamente lo hemos hecho. Después vendrán los candidatos. Tenemos hasta marzo para armar listas. En el mes de febrero estaremos analizando y consensuando y viendo cual es nuestra mejor opción”, completó.

¿Se van de Cambia Mendoza?

El intendente dijo que quieren “seguir la misma línea de Cambia Mendoza” pero buscarán primero “resolver” San Carlos y luego discutir “los temas de Mendoza”. Sobre su relación con el radicalismo, Scanio comentó que dentro de su estructura de gobierno tuvo a radicales en cargos de dirección, como Hacienda o Producción e Industria.

En ese sentido, aseguró que “en ningún momento hemos dicho de separarnos, ni de alejarnos, a menos que sean ellos los que se quieran retirar de nuestra propuesta”. Insistió en el armado de “un frente más amplio. Por supuesto están convocados los que están y los que se quieran sumar. Cuando digo los que están, digo al radicalismo”, sostuvo.

Hay una certeza en este escenario. Frente Renovador-Unión Popular tiene dos bancas en la Cámara de Diputados: una en manos de Difonso cuyo mandato vence este año y otra ocupada por Mauricio Torres, quien renovó el mandato en las últimas legislativas y estará allí hasta el 2026. Si hay ruptura, es un hecho que el espacio sancarlino perderá ese lugar. “El incentivo de estar aliados lo hemos perdido porque nuestro proyecto es provincial”, dijeron desde la UCR y dejaron en claro que un cargo legislativo sin tracción de votos, no es una opción.

La sorpresa del radicalismo

La presidenta de la UCR San Carlos, Silvia Cornejo, le comentó a este medio que el decreto del desdoblamiento se trató de una decisión que tomaron los dirigentes de Unión Popular sin haberles consultado. “Nos enteramos a raíz de los artículos periodísticos que han salido. No nos han llamado desde el municipio, el partido o los principales dirigentes”, afirmó.

Y comentó que el pasado 7 de enero se reunieron con Scanio y le trasladaron la necesidad de “mantener el frente unido” y no desdoblar por tratarse de una estrategia del oficialismo para mantenerse alineados con la elección provincial.

“En ese momento manifestamos la intención de que no hubiera desdoblamiento. No los vimos abiertos a eso, en ningún momento nos dijo que desdoblaría. Y también por una cuestión que no es sano, porque implica un gasto más para el departamento. Y además obliga a la gente de San Carlos a ir dos veces más a las urnas”, comentó al respecto.

Por otro lado, la dirigente que además es hermana del ex gobernador, manifestó que no hubo charlas previas. “Nos sorprende que no nos hayan llamado, ya que pertenecemos al frente, hemos trabajado juntos y que este frente se ha formado en 2015. Nos ha sorprendido y tenemos intenciones de conversar con la gente de Unión Popular, para aclarar estos puntos, ya que no entendemos los fundamentos de esta decisión”.

Se animó a arriesgar una posible ruptura. “Estimamos que se van a ir del frente, pero no lo tenemos muy cierto. No manifiestan en ningún momento que se vayan a ir, pero tampoco que se queden. La verdad no entendemos muy bien”, deslizó. Y aseguró, a diferencia de lo que dijo Scanio sobre los puestos en su gobierno, que “salvo los concejales, no hemos tenido participación en tres años de gestión”.

“La idea del radicalismo es mantener el frente. Veremos cual es la postura de ellos, una vez que nos sentemos a dialogar. Por lo pronto tendremos que analizarlo al interior del partido”, comentó Cornejo, dejando la puerta abierta a una posible decisión de los popes radicales. La titular de la UCR sancarlina suena como posible candidata a intendenta, para ir a las PASO contra Unión Popular o con el sello de Cambia Mendoza, si efectivamente se rompe. “No me bajo, ni me subo. Es posible, como cualquier otro dirigente de renombre que tenemos”, indicó.

Las críticas de Difonso y la continuidad en duda

El diputado provincial Jorge Difonso, líder de Unión Popular en Mendoza, sembró dudas sobre la continuidad y la ruptura en el marco de este adelantamiento electoral. “Nosotros tenemos diferencias con el Ejecutivo provincial desde que quiso modificar la 7722. Este hecho puntual del desdoblamiento, habrá que evaluarlo. Pero todavía no está definida la continuidad” en Cambia Mendoza, sostuvo el legislador.

El diputado provincial Jorge Difonso volvió a cuestionar a Cambia Mendoza. Foto: Orlando Pelichotti/ Los Andes

“Nosotros queremos ver cuáles son los ejes principales del Frente Cambia Mendoza para ver si vamos en conjunto o no. Algunos proyectos que hemos presentado en la Legislatura no han tenido eco por parte del gobierno provincial”, reclamó Difonso. Y explicó que las pretensiones que tienen es que “la visión de provincia pueda tener ejecutoriedad”. En ese sentido, resaltó que quiere impulsar ejes de desarrollo de la provincia “que sea sustentable, amigo de la naturaleza y que incorpore el tren como medio de transporte, recuperando 900 km de vías. Que los docentes vean mejorada su situación tanto salarial como jubilatoria y que la sequía se maneje de mejor forma de lo que se maneja hoy en día. Que es el principal problema de hoy en Mendoza”.

Es conocida su relación con Sergio Massa y por eso se especula con un posible acercamiento con los dirigentes locales del ministro de Economía. Sin embargo, el diputado provincial cuyo mandato se vence este año, comentó: “No hemos hablado de esa posibilidad, pero los conozco a todos. No hemos hablado de ningún tipo de frente o cosas así, todavía”.