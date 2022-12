Cruje la interna en Cambia Mendoza: el Pro y la Coalición Cívica no irán al encuentro y el radicalismo responde

El radicalismo abrirá la estrategia de armado y planificación de las elecciones 2023 este lunes por la tarde con un faltazo por parte de otros dos partidos fundadores del frente Cambia Mendoza, el Pro y la Coalición Cívica (CC), en un frente electoral que ha sabido consolidarse fuertemente en la provincia, al ganar todos los comicios, tanto en legislativas como ejecutivas, desde el 2015 a la fecha. Desde el radicalismo no han contestado oficialmente, pero aseguran que se trata de una “puesta en escena” tanto del Pro como de la CC, y descartan que de aquí a futuro “decantará” la unidad en el Frente.

Si bien las críticas internas por parte de estos dos partidos a la Unión Cívica Radical (UCR) no son nuevas, se han intensificado en los últimos días. Ambos espacios argumentan que el partido gobernante no ha dado espacio al resto de los integrantes de la coalición tanto en la toma de decisiones como así también en la discusión de ideas. También hablaron de “informalidad” en la organización de este mitín con el que se comenzará a pensar en las próximas elecciones, y criticaron además que la reunión sea en la sede del Comité Radical de calle Alem y no en un espacio “neutral”, tratándose de una reunión de Cambia Mendoza y no particularmente del radicalismo.

Sin embargo, también se evidencia un trabajo estratégico por cada uno de los partidos en lo que será posiblemente una interna incluso en las primarias para la gobernación, como también en lo que podría ser un futuro armado de las precandidaturas, en caso que haya un precandidato único, que no parece probable.

En base a todo esto fue que durante el mediodía de este lunes, el presidente del Pro, Álvaro Martínez; y el de la CC, Marcos Quattrini; enviaron cartas al presidente de la UCR, Tadeo García Zalazar, justificando su ausencia en la reunión de este lunes por la tarde, pero dejaron fuertes críticas contra el partido gobernante. La respuesta del radicalismo no tardó en llegar y acusaron principalmente al Pro de “especular” realizando una “puesta en escena”, y también mencionaron que parte de la estrategia puede haber sido creada en aquella reunión hace unos días en Buenos Aires, en las que participaron el diputado nacional Omar De Marchi; el principal referente de la CC, Gustavo Gutiérrez; y la líder del partido a nivel nacional, Elisa Carrió.

Las cartas incendiarias

Desde el Pro, Martínez, que es diputado nacional, marcó como argumento con el cual tomó la decisión de no asistir, que para esta reunión “no se acordaron previamente lineamientos básicos sobre que partidos deben ser invitados”, y también agregó que no había un “temario” sobre los asuntos a tratar.

En este sentido, agregó que “jamás hubo una reunión, ni convocatoria, ni comunicación sobre temas importantes de la Provincia, desde la última elección provincial hace casi dos años”.

Entre las críticas, marcó que la construcción de un Frente Electoral “conlleva la expectativa implícita de poder participar, opinar, sugerir sobre medidas de gobierno, sentirse parte, y es evidente que nada de esto ha ocurrido en los últimos años” y agregó que “construir una alternativa electoral es mucho más que amontonar partidos o sellos sin personería jurídica para fingir mayor fortaleza electoral”.

En el transcurso de los párrafos de la carta, en el Pro sugirieron que los gobiernos del radicalismo no han hecho cambiar profundamente la realidad de Mendoza, al indicar que la provincia “tiene problemas estructurales sin resolver desde hace varios años”. También se despegaron de la gestión de Rodolfo Suárez: “Hoy es evidente que quien gobierna es el radicalismo mendocino y no un Frente de Gobierno”.

También criticaron la “supuesta incorporación al ex Frente Cambia Mendoza de personas sin partido político reconocido jurídicamente, sin haber mediado consulta previa a los partidos que fuéramos parte de esa coalición”, en referencia, por ejemplo, al espacio Encuentro Federal para el Desarrollo de Mendoza. “Esto no contribuye a la generación del clima de afecto y confianza que debe existir entre potenciales aliados, más bien es una picardía de corto alcance, que hoy deben explicar, pero sobre hechos consumados”, comentaron, y definieron estos hechos como un “esquema de funcionamiento que responde a un disciplinamiento o mansedumbre explícita”.

Y acotaron, no sin antes decir que tienen ”predisposición” para realizar futuras reuniones, que puedan emular la mesa nacional de Juntos por el Cambio, que actualmente “Cambia Mendoza sólo sirve si le cambia la vida a la gente de verdad. La unidad para seguir haciendo lo mismo, no sirve. Y Mendoza necesita recuperar el liderazgo regional que perdió hace una década”.

En tanto, del lado de la CC, Quattrini manifestó, en primer lugar, que no los invitaron y que se enteraron de la reunión “a través de medios de comunicación”. No obstante, expresaron además que la cita se daría en “el lugar equivocado y sin una agenda de trabajo acordada previamente”.

“Sencillamente no podemos asistir a donde no se nos ha invitado”, comentó el presidente del partido y, en coincidencia con Martínez, agregó que “la UCR de Mendoza ha gobernado sola sin que otras agrupaciones fundantes integren el gobierno local discutiendo sus políticas públicas de manera constructiva”.

Además, agregaron que si bien tanto Cornejo como Suárez han hecho trabajos “muy meritorios y otros muy malos”, la imagen de institucionalidad y de buen gobierno en Mendoza “dista de ser real”.

“Los mendocinos sabemos que las cosas no andan bien, que la pobreza, el atraso, la marginalidad y la falta de correctas instituciones de control y manejo de justicia son puntos centrales por encarar. No se puede criticar al gobierno nacional (sea el pasado electo de Macri o el presente de Alberto Fernández) por las mismas cosas que suceden en Mendoza”.

Y finalizaron: “Buscamos un acuerdo político profundo y por ello aspiramos a una mejor convocatoria, de forma y de fondo, asumiendo nuestros errores y presentando nuestras propuestas de cara a la sociedad.

El radicalismo se defiende y apunta a De Marchi

Como se mencionó, en el radicalismo hay malestar particularmente con respecto al Pro, ya que entienden que el partido amarillo “reclama algo que no cumple”, que es una mayor apertura en el gobierno. Precisamente se refieren al gobierno municipal del lujanino Sebastián Bragagnolo, aunque también de su antecesor, Omar De Marchi, dirigente que hoy tiene muchas aspiraciones de competirle al radicalismo en la interna.

“El radicalismo siempre se puso a disposición para discutir ideas y actividades en el departamento, pero no hubo ni una sola convocatoria”, acotaron. “Es todo una puesta en escena a efectos de hacerse los ofendidos”, agregaron.

Además, respecto a una supuesta “discriminación” o subestimación por parte del radicalismo al Pro, manifestaron que es “todo lo contrario” y marcaron que hay una “sobrerrepresentación” por parte del propio Pro en referencia a los cargos de la Legislatura, con relación a lo que ha representado supuestamente el propio Pro a Cambia Mendoza.

En este sentido, dieron como ejemplo la representación del Pro en el Senado, que tiene 5 legisladores de los 24 que tiene todo Cambia Mendoza. “Es el 20%, mientras que si vemos la representación en municipios, comandan uno solo (Luján) sobre los 12 que tiene Cambia Mendoza. Es decir, el 8% de las comunas. Hay sobrerrepresentación”, dispararon.

También apuntaron contra De Marchi, sobre quien dijeron que “maneja” el partido de forma “poco democrática” y pusieron el ejemplo de varios dirigentes que han marcado sus diferencias por cómo se toman las decisiones en el espacio del Pro. De igual manera, lo cierto es que, en términos oficiales, en el radicalismo han decidido no hablar hasta luego de la reunión, que se realizará a las 19 en el histórico comité de calle Alem, en el microcentro mendocino.

La interna partidaria

Por otro lado, hay dirigentes del Pro, enfrentados a De Marchi, que no sólo no están de acuerdo con el documento enviado a García Zalazar, sino que también aseguraron que sí asistirán al evento.

Uno de ellos fue el legislador Enrique Thomas, quien expresó que irá al encuentro y además aseguró que el documento enviado “no fue consultado” con todos los representantes del partido. “Un frente político no puede ser un club exclusivo, sino un ámbito para sumar coincidencias. La democracia importa más que las membresías”, lanzó en redes sociales. Con un tiro por elevación al diputado nacional lujanino, agregó que “no es tiempo de vanidades y personalismos”, y añadió que “el PD se bajó de la lucha común contra los kirchneristas y hoy coincide con ellos en la Legislatura. El PRO no puede seguir ese camino”.

Hebe Casado, ex legisladora del Pro, por su parte, manifestó que “en tiempos donde la ciudadanía la está pasando muy mal, algunos dirigentes solo piensan en sus propias aspiraciones, en ese camino son capaces de ser funcionales al kirchnerismo”.

En tanto, desde la CC, Daniela Stella, dirigente que se quedó en Cambia Mendoza y rompió vínculos con la decisión de Gutiérrez y compañía cuando no cerraron con el frente en 2021, aseguró que se asumió a fines de noviembre “el compromiso de formar parte del frente Cambia Mendoza. Es hora de darnos el debate sobre la participación de los distintos partidos que integramos el espacio, pero el mismo debe ser de buena fe y en los espacios propicios”.