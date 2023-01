Además del Pro y la Coalición Cívica, otro aliado de Cambia Mendoza no participará de la reunión que prepara la UCR

La Unión Cívica Radical (UCR) sigue con el intento de dar los pasos iniciales para conformar el frente Cambia Mendoza, con el que logró ganar las gobernaciones del 2015 y el 2019 y con el que aspira a lo mismo en este 2023. Sin embargo, por el momento no sólo tiene problemas para atraer a miembros fundadores como la Coalición Cívica y el Pro, sino también de Unión Popular, otro partido que fue uno de los que participó en su momento en la creación del espacio (con el sello massista del Frente Renovador), y que no estará en el evento de esta tarde con el que el oficialismo intentará seguir diagramando la estrategia electoral.

El desplante de esta tarde lo confirmó Jorge Difonso, el líder de Unión Popular, quien señaló que primero “hay que ver qué piensa el radicalismo de la 7722, de nuestro Master plan ferroviario y de nuestra propuesta de jubilación docente”.

En el espacio de Difonso ha marcado en varias oportunidades que la situación dentro de Cambia Mendoza “es complicada” debido a la “falta de participación” no sólo en lo que podrían ser actividades programáticas de Gobierno, sino también ellos, a diferencia del Pro, también se sienten “ninguneados” por el oficialismo en la Legislatura, ya que “no se tratan los proyectos y propuestas que tenemos presentadas”, como las que mencionó el sancarlino.

Semanas atrás, Difonso tuvo el mismo planteo a “Vemos que en Cambia Mendoza se habla mucho de nombres de candidatos, pero no se discuten cuestiones complejas de la gestión”, afirmó.

E insistió con sus propuestas: “Nuestro sector quedó señalado desde la discusión minera. Tenemos propuestas concretas sobre el el tema de seguridad, transporte con el ferrocarril, ambiente y el cuidado del agua, entre otros tantos más, pero el Gobierno no los toma”.

Desde el radicalismo lamentaron que no participen del evento de esta tarde, pero indicaron que seguirán trabajando en las “líneas de acción” pensando en el 2023. “A esta reunión se los convocó formalmente a los partidos integrantes de Cambia Mendoza hace un mes (el 26 de diciembre) pero las negativas a participar llegan primero por los medios”, se quejaron

De acuerdo a la situación particular de Unión Popular, desde el comité de calle Alem indicaron que la relación entre Difonso y el gobernador, Rodolfo Suárez “está rota desde el arranque, con la reforma de la 7722″. De hecho, pusieron énfasis en la elección de San Carlos en 2021, en la cual si bien ganó Cambia Mendoza, no fue un “gran resultado”.

Por otro lado, se especula además que parte del enojo de Difonso incrementó con las últimas declaraciones del senador nacional, Alfredo Cornejo, sobre Sergio Massa, ministro de Economía y con quien Difonso tiene una relación personal.

“A mí me cuesta ver esas amistades de dirigentes de Juntos por el Cambio con Massa, que es un aliado del kirchnerismo y en momentos en que la Argentina está rota. No me consta que hablen con él, es algo que dicen los medios, pero si así es no me parece bien. Yo creo que no tenemos que tener diálogo con Massa, que es parte de este proyecto populista del Frente de Todos”, señaló Cornejo a Clarín el 12 de enero.

La “sorpresa” del desdoblamiento de San Carlos

Otra de las medidas que marca el distanciamiento entre Unión Popular y el radicalismo fue la decisión que tomó Rolando Scanio, intendente de San Carlos, que decidió que la comuna tenga elecciones desdobladas. La noticia quedó oficializada a través del Boletín Oficial de este martes.

El decreto es el número 111 y fue firmado el 18 de enero. El artículo 1 convoca, de esta manera, “a los ciudadanos argentinos hábiles para sufragar del Departamento de San Carlos y a los electores extranjeros inscriptos en el Padrón Municipal, para que en fecha 30 de Abril de 2023, en elecciones Primarias, Abiertas, Simultaneas y Obligatorias (P.A.S.O.), procedan a seleccionar a los candidatos que competirán para cubrir los cargos de Intendente Municipal”, como así también de los 5 concejales que se deberán también renovar.

En tanto, el artículo 2 establece la convocatoria “a los ciudadanos argentinos hábiles para sufragar del Departamento de San Carlos y a los electores extranjeros inscriptos en el Padrón Municipal, para que con fecha 03 de Setiembre de 2023, en elecciones Generales” procedan a elegir a los candidatos que se detallaron anteriormente.

El Pro tampoco participará de la reunión que convocó el radicalismo

Las fuertes críticas al partido oficialista llegaron también desde el Pro, quienes los acusaron de “inmiscuirse en la vida interna de los partidos integrantes de la coalición”, así como también de no establecer mecanismos de integración ni diálogo en todo lo que ha sido la gestión de Rodolfo Suárez.

En un documento firmado por el presidente del Pro, Álvaro Martínez, y dirigido a su par radical, Tadeo García Zalazar, informó que el Consejo Provincial del Pro resolvió no asistir al encuentro, y marcaron que “nuevamente se insiste en ignorar los planteos que realizamos anteriormente para dar vitalidad al frente Cambia Mendoza”.

“No ha existido rutina de funcionamiento regular en el ámbito del Frente, no se ha convocado a una sola reunión donde se pudieran intercambiar opiniones sobre proyectos, o sobre el rumbo de la gestión de gobierno”, expresaron desde el partido del Pro, a lo que también agregaron que inclusive “se han avanzado con decisiones en forma unilateral, en nombre del Frente Cambia Mendoza, sin consulta previa”.

Además, a diferencia de Unión Popular, como se expresó, comentaron en el Pro que “sólo en la Legislatura pudimos aportar nuestras ideas e iniciativas, la mayoría acompañando acciones del gobierno provincial, y en otras, señalando errores”. Entre los ejemplos que dieron sobre sus aportes y críticas a proyectos oficialistas, englobaron a la Revisión Técnica Obligatoria (RTO), que la consideraron como un “nuevo impuesto y molestias para los ciudadanos”; la reforma interna de la Suprema Corte de Justicia, “que debilitaba al Poder Judicial”; así como también la “dudosa maniobra de avanzar por decreto con un roll over de deuda hoy judicializado”.