Nuevo juez penal propuesto por Cornejo superó sin inconvenientes la audiencia pública en el Senado

El abogado Pablo Darío Ortiz Scilipoti , propuesto por el gobernador Alfredo Cornejo para ocupar el cargo de juez del Tribunal Penal de Menores de la Primera Circunscripción Judicial , superó este martes la audiencia pública realizada en el Senado provincial , un paso clave dentro del proceso de designación de magistrados.

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La instancia se desarrolló en el auditorio del edificio Margarita Malharro de Torres , en el marco del procedimiento constitucional para la cobertura de cargos en el Poder Judicial. Participaron legisladores de distintas fuerzas políticas, profesionales del ámbito judicial y el propio postulante.

Durante la audiencia no se registraron impugnaciones formales contra la candidatura y el pliego recibió un total de 441 adhesiones , un dato que fue destacado durante el encuentro.

Al abrir la jornada, el presidente de la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) , Walther Marcolini , recordó que las opiniones vertidas en este tipo de audiencias tienen carácter consultivo y constituyen un insumo para la evaluación integral de los candidatos. Además, señaló que la normativa vigente prevé la participación de quienes hayan presentado adhesiones o impugnaciones dentro de los plazos establecidos.

A lo largo de la audiencia, quienes hicieron uso de la palabra respaldaron la postulación de Ortiz Scilipoti y destacaron tanto sus condiciones profesionales como personales. Entre los principales argumentos sobresalieron su trayectoria dentro del Ministerio Público Fiscal, su capacidad técnica y su desempeño durante los últimos ocho años como ayudante fiscal.

Los expositores también resaltaron su sensibilidad y compromiso para desempeñarse en el fuero penal juvenil, un ámbito atravesado por importantes cambios normativos en los últimos años.

Al cierre de la audiencia, el postulante agradeció el acompañamiento recibido y realizó un repaso de su carrera judicial, iniciada en 2008 tras graduarse como abogado. En su exposición destacó las transformaciones que atraviesa actualmente el sistema penal juvenil y sostuvo que las recientes reformas representan un cambio de paradigma al incorporar una mayor participación de las víctimas dentro del proceso judicial.

“Quiero trabajar, como he trabajado siempre, con compromiso, con vocación de servicio, teniendo en cuenta las particularidades de este fuero”, expresó.

Los próximos pasos

Tras superar la audiencia pública, el pliego de Ortiz Scilipoti quedará en condiciones de ser incorporado al orden del día de la Cámara de Senadores.

La designación definitiva deberá ser aprobada por el cuerpo legislativo mediante una votación en el recinto, que se realiza a través del mecanismo de voto secreto, tal como establece la legislación provincial para la designación de magistrados.