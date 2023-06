Cambia Mendoza negocia una lista de unidad para Bullrich y Rodríguez Larreta, en medio de la interna entre las dos alas del Pro

Los diferentes espacios políticos de la provincia discuten y ajustan de forma interna las listas a diputados nacionales, en lo que será sin dudas una semana clave, teniendo en cuenta que la fecha límite de presentación de nombres es el próximo sábado a la medianoche.

Mendoza renueva 5 de los 10 cargos que tiene en la Cámara Baja: dos radicales (Jimena Latorre y Lisandro Nieri); otro ex Cambia Mendoza, hoy líder de La Unión Mendocina (Omar De Marchi); y dos por el peronismo (Marisa Uceda y Eber Pérez Plaza).

En término de especulaciones, se entiende que el que gane los comicios, podría acceder a tres puestos de diputados (o dos si hay poca distancia de votos con el segundo), según cómo sea la diferencia y en base a los porcentajes. No obstante, hoy se plantea a nivel nacional una pelea “de tercios” entre Juntos Por el Cambio, La Libertad Avanza (con Javier Milei) y el exfrente de Todos (hoy Unión por la Patria).

En ese escenario, el Frente Cambia Mendoza (CM) discute particularmente sobre dos escenarios: uno de ellos es que los precandidatos a presidente lanzados, como el jefe de Gobierno de Capital Federal, Horacio Rodríguez Larreta; y la exministra de Seguridad de Mauricio Macri, Patricia Bullrich, puedan tener listas propias con sus precandidatos independientes, y que éstos compitan en la interna. También están a la expectativa sobre qué pueda hacer el radical Facundo Manes, lo que agregaría un condimento extra al asunto.

Rodolfo Suárez, Horacio Rodríguez Larreta y Alfredo Cornejo presentaron el Frente Cambia Mendoza en el Club Andes Talleres. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

En tanto, la otra posibilidad, que hoy es la más fuerte, es la que aspira tener el radicalismo, que es una lista de unidad que acompañe tanto al jefe de gobierno porteño; como así también a la expresidenta del Pro; y un eventual dirigente nacional radical como el mencionado Manes.

Los límites radicales

El tema es la discusión de las listas y sus nombres. En el radicalismo en primer lugar marcan que es “muy pronto para hablar de las negociaciones”, pero acto seguido aseguran que de base intentarán acordar la continuidad de los dos puestos radicales que se van de sus cargos.

No obstante, también algunos advierten y ponen límites al Pro, al expresar que el puesto que dejará el hoy enemigo público De Marchi, no está “garantizado” para el partido.

“El Pro, que era más grande porque estaba la Municipalidad de Luján, tenía un diputado nacional. Hoy tienen la candidatura a la vicegobernación”, acotó y puso los puntos una fuente radical a este medio.

Sin embargo, desde el espacio oficialista radical, que es el que lleva a Alfredo Cornejo a gobernador y que tuvo el apoyo de todos los intendentes del espacio, expresaron que la irrupción de Luis Petri como la sorpresa de los comicios locales (tuvo el 16% de los votos) abrió el abanico en la discusión por los cargos legislativos, teniendo en cuenta que el sanmartiniano y compañía impulsa un lugar “entrable” en la lista.

La propuesta de Petri es Patricia Giménez, quien fue su compañera de fórmula y que ya ha tenido pasado como legisladora nacional. En el mar de especulaciones y respecto a la situación de Latorre, expresaron que “la posibilidad real de Giménez como precandidata bloquea a Latorre”.

Patricia Gimenez, exprecandidata a la vicegobernación en la fórmula con Luis Petri en las PASO 2023 en Mendoza Foto: José Gutierrez / Los Andes

En tanto, sobre el Pro y volviendo a su presión por lugares en las listas, insistieron en el radicalismo que, tener el posible cargo de la vicegobernación -si gana las elecciones Cornejo- con Hebe Casado, “compensaría” de alguna manera el lugar de De Marchi.

La interna del Pro

En paralelo, los dirigentes de las dos alas del Pro que quedaron en CM disputan también de forma interna cómo podría definirse una lista de unidad.

Desde el larretismo, los armadores nacionales en primer lugar hablan de las declaraciones del jefe de gobierno porteño la semana pasada al programa Séptimo Día que su criterio “es lista tener lista propia en todo el país, así que es lo que apuntamos a hacer en Mendoza también”.

Sin embargo, dos de sus armadores locales, que son Marcelo Corti, concejal de Godoy Cruz; más Roberto Ríos, coordinador de Gabinete de la Capital; hablan de la posibilidad también de establecer una lista de unidad “que tenga a todos los sectores representados”.

“Recibimos un golpe severo con la partida de De Marchi, por lo que el mejor de los gestos hacia adentro y también con el votante podría ser una lista de unidad”, mencionó Corti a Los Andes.

Si bien estos son los dirigentes locales, a nivel nacional, quienes están en el armado en las provincias del lado de Rodríguez Larreta son Eduardo Maquiavelli y Francisco Quintana, quienes han estado evaluando “posibles nombres para estar representados”, ya sea con una lista de unidad, o con los precandidatos propios.

“De abajo hacia arriba es donde se está bregando por la unidad. Creo que estamos más cerca”, marcaron desde el larretismo. La especulación corre en la posibilidad de tener un precandidato “en segundo término, donde el cornejismo se asegure el primer lugar, y el segundo corresponda a Rodríguez Larreta”.

Esta opción larretista ha sido desechada de plano por el bullrichismo. Enrique Thomas, legislador provincial y cercano a la precandidata presidencial, mencionó que en principio la idea de Bullrich es “armar listas propias en todo el país” y que en Mendoza se está estudiando.

No obstante, asestó contra Rodríguez Larreta al mencionar que si se llega a una lista en común con los radicales, “Larreta se llevaría, a mi criterio, un premio que no se merece”.

“Todavía no está acordado, se está estudiando todo esto. En el caso de algunos radicales de Mendoza, ellos están pensando en que les gustaría una lista única, pero todavía no está decidido”, acotó.

El llamado a un intendente

Del lado de los nombres, tanto en el radicalismo como en el bullrichismo evitan dar algún tipo de dato sobre quién podría encarnar las listas. No obstante, Los Andes pudo confirmar que desde el sector de Rodríguez Larreta en Mendoza se tentó al intendente de Luján de Cuyo, Sebastián Bragagnolo.

“Bragagnolo fue uno de los que estuvo en contra de la salida de CM desde el comienzo. Creemos que podría ser una buena reincorporación”, manifestó Corti de forma incipiente y en caso que haya lista única de Rodríguez Larreta. Los otros nombres que suenan son los de los armadores: el propio Corti y también Ríos. Cabe recordar que el funcionario capitalino es candidato a senador provincial por Cambia Mendoza.

Apertura de sesiones en Luján por parte del intendente Sebastián Bragagnolo.

Por el lado del lujanino se limitaron a contestar que en principio les ha contestado que no. ¿Será una puerta abierta a negociar? No se sabe aún, porque además es un nombre en el cual no ha sido motivo de consulta el radicalismo, con quien Rodríguez Larreta intenta tejer alianzas.

Recordemos que Bragagnolo desistió de participar por la reelección en Luján, pero sí formó parte como jefe de campaña de La Unión Mendocina, en la que De Marchi se aseguró el segundo puesto con un 21% de los votos en la primaria del 14 de junio.