Petri se baja del Congreso y sube a Patricia Giménez: “Me encantaría que fuera legisladora nacional”

Luis Petri es por estos días el hombre del momento luego de la gran elección primaria que hizo dentro de Cambia Mendoza. Si bien perdió la interna a manos de Alfredo Cornejo, cosechó el 40% de los votos dentro de la coalición y eso lo posiciona como uno de los ganadores porque ubica candidatos en las listas legislativas y de concejales.

No era descabellado pensar que al ganador de la contienda iba a ofrecerle encabezar la lista de diputados nacionales. Cornejo no lo descartó el domingo electoral, pero el sanmartiniano no quiere ese futuro en su carrera política y postula a su compañera de fórmula, Patricia Giménez. Ya hubo reuniones con el candidato a suceder a Rodolfo Suárez.

Alfredo Cornejo y Luis Petri se encontraron en el búnker del Hotel Raíces Aconcagua luego de los 17 puntos que sacó el sanmartiniano en el recuento total, pero que implican un aporte clave en la diferencia que la coalición oficialista le sacó a La Unión Mendocina.

Días después de la euforia del espacio Mendocinos por el Futuro por la gran faena de sufragios, se reunieron. No fue sorpresivo que algunos curiosos los vieran en un café coqueto céntrico dado que era que se veía venir. La intención es que esas cruces o tildes que fueron a Petri vayan a Cornejo en las elecciones generales del 24 de setiembre.

Patricia Gimenez, precandidata a la vicegobernación en la fórmula con Luis Petri en las PASO 2023 en Mendoza Foto: José Gutierrez / Los Andes

Ante la consulta de Los Andes, Petri reconoció que hubo charlas por las propuestas de campaña que habían caído bien en el electorado y que entiende él, fueron clave para contar con el apoyo del votante porque resuelven problemas y porque con su lista aporta renovación. ¿Hubo ofrecimiento? El ex precandidato indicó que las conversaciones giraron en torno a las propuestas y todo quedó en próximos contactos entre los equipos de campaña.

Las listas legislativas para el Congreso Nacional cierran el 24 de junio, es decir en diez días y no hay mucho tiempo. Si bien muchos daban por seguro que Luis Petri sería cabeza de lista, esta mañana se encargó de negarlo en algunos medios. Es decir, Cornejo ya tiene la negativa de quien fuera diputado nacional durante 8 años.

Por el caudal de votos, Mendocinos por el Futuro logró quedarse con las minorías y ubica precandidatos en listas legislativas y Concejos Deliberantes. La duda radica en Patricia Giménez, quien tuvo un rol muy importante en la campaña y conoce muy bien la tarea legislativa. ¿Tiene la puerta abierta para ser candidata? Y el dirigente radical no dudó: “Me encantaría que fuera diputada nacional”, le dijo a este medio.

Hay clima de festejo en el búnker de Luis Petri.

Se deshizo en elogios a quien lo acompañó en la hazaña electoral y remarcó que “tuvo una destacada labor como diputada nacional cuando le tocó ser”. Insistió en el concepto con el que presentó a la ex funcionaria de la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE): “Patricia es una mujer que defendió la verdad cuando se tuvo que enfrentar a Guillermo Moreno, con todo lo que suponía enfrentarse a Guillermo Moreno en el 2007″.

“Y cuando a nivel nacional el kirchnerismo seguía manipulando los números de de inflación, ella fue una de las que ideó el índice de inflación del Congreso para tener, por lo menos, un indicador respecto de cómo iba iba evolucionando la inflación”, remarcó sobre la ex precandidata a vicegobernadora.

En este contexto inflacionario que supera el 114% interanual y “donde el principal problema de los argentinos es la inflación, que Patricia esté en el Congreso de la Nación con todo lo que ella pueda aportar, me parece que sería sería muy importante”.

También ve con buenos ojos que integre alguno de los equipos de la gestión si Cornejo es elegido mandatario provincial. “Puede estar en cualquier lugar porque Patricia está capacitada, como muchos de los que integran nuestra lista, son todo terreno. Hay algunos que están especializados en cosas puntuales, pero Patricia podría también estar en la gestión”, expresó.