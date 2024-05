Qué le pasó a Emilia Mernes: por qué se largó a llorar frente a todos sus fans

Este viernes por la noche, Emilia Mernes protagonizó un momento difícil durante su espectáculo en el Movistar Arena.

Lo que inicialmente prometía ser una noche llena de música, energía y alegría, se vio empañado por un anuncio inesperado que conmocionó a sus más de 14 mil seguidores presentes en el evento.

Con lágrimas en los ojos y la voz quebrada, Emilia comunicó la lamentable noticia de la suspensión del show, generando una oleada de sorpresa y preocupación entre el público.

“No voy a poder hacer el show de hoy, me siento muy mal, les quiero pedir perdón de corazón, realmente no puedo. Quiero pedirles disculpas de corazón, intenté hasta último momento para presentarme y darles el show que se merecen pero realmente me siento muy mal”, expresó la artista visiblemente afectada.

“El médico me dijo que así no puedo, así que quiero pedirles perdón de corazón. Gracias por estar acá”, agregó, explicando la situación que la llevó a tomar esta difícil decisión. Sus palabras conmovieron a los presentes, quienes no dudaron en mostrar su apoyo y comprensión ante la situación.

Ante la imposibilidad de realizar el show, un integrante del equipo de Emilia anunció la reprogramación del evento para el martes siguiente, en el mismo horario. Esta noticia, si bien trajo algo de alivio, no pudo disipar la tristeza y la frustración entre los fanáticos que esperaban con ansias disfrutar del espectáculo de su ídola.

Hubo presencia de destacadas figuras del mundo del espectáculo como Lali Espósito y Cazzu, quienes asistieron al evento para acompañar a Emilia.

Emilia Mernes reprogramó su séptimo show en el Movistar Arena

Desde la producción del evento, se emitió un comunicado oficial explicando los motivos detrás de la suspensión del show y confirmando la nueva fecha para la presentación.

Además, se informó que los tickets adquiridos para la fecha original serían válidos para la nueva función, brindando así una solución a los asistentes afectados por esta situación.