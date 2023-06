Petri: “Si Cornejo toma nuestras propuestas, muchos de los que nos acompañaron votarán a Cambia Mendoza en septiembre”

El dirigente radical Luis Petri fue una de las sorpresas más interesantes este domingo con su lista “Mendocinos para el Futuro”, de acuerdo a los resultados de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). El exdiputado nacional le compitió mano a mano a Alfredo Cornejo, quien ganó en la interna para la gobernación, pero pudo hacer entrar a varios de sus precanddiatos que lo acompañaban en las listas para la Legislatura. Además mencionó que si bien

En diálogo con Los Andes, Petri, que consiguió el 16% de los votos, por encima de todo el peronismo, agradeció el acompañamiento de los mendocinos que eligieron a la propuesta que él encarnó junto a Patricia Giménez y expresó que “se percibía que había muchos ciudadanos que nos iban a votar y que confiaban en nuestras propuestas”.

“veíamos una disociacion entre lo que relataban las encuestas y lo que percibíamos en la calle”, comentó el exprecandidato, quien aseguró que los votos de los mendocinos que fueron a su fórmula “quedarán en Cambia Mendoza” - en su mayoría- siempre y cuando “tomen nuestras propuestas”.

Para Petri, no hubo más opciones que dar la pelea dentro de Cambia Mendoza, aún cuando lograr la hazaña de ganarle a Cornejo, como líder en las encuestas, se notaba casi imposible. “Siempre dije que la pelea es dentro de Cambia Mendoza. No hay alternativa de pelear por afuera, porque el peronismo acecha y hay que fortalecer el espacio”, mencionó, con un tiro por elevación a Omar De Marchi, quien rompió con frente oficialista pero que también había sostenido en varias oportuidades que hoy en día “el kirchnerismo no representaba una amenaza”.

“Hicimos una contribución sustantiva al espacio, porque cerca del 40% de los votos de Cambia Mendoza fueron a la fórmula que encabezamos con Patricia”, analizó.

De acuerdo al porqué del acompañamiento, expresó que el diferencial de su campaña “fue plantear una elección con propuestas”. “Luego de años de escuchar a los mendocinos, plasmamos sus pedidos en propuestas concretas”, comentó, por lo que pidió a Cornejo que los principales ejes de su plataforma de campaña “se vean reflejadas en las propuestas del Frente en septiembre”.

“El mendocino está pidiendo que la política haga el ajuste, que la política se ajuste el cinturon. Por eso proponemos bajar impuestos ajustando a la política; o reducir el presupuesto penitenciario bajando el impuesto Automotor; y lo mismo con las propuestas de seguridad. Existen problemas de inseguridad que tenemos que resolver. Yo he trabajado toda mi vida en este tema y combatir sin cuartel al delito está latente. Por eso creemos que tiene que ser parte de la plataforma de propuestas”, indicó.

El voto a Petri: ¿En Cambia Mendoza?

Por otro lado, reiteró Petri que prioriza junto con su espacio “el cambio dentro de Cambia Mendoza”, y opinó que “nuestro votante es un votante de Cambia Mendoza y exige nuevas propuestas dentro del frente. Nosotros las expresamos con lo que se reclama hoy, poruqe siempre hay nuevos desafíos. En 2015 el desafío era el orden fiscal y Alfredo lo cumplió holgadamente. Hoy los desafíos son otros y creo que los supimos interpretar en esta campaña”, comentó.

Fue en este sentido que aclaró que milita en Cambia Mendoza “porque soy consecuente con mis peleas y luchas tanto provinciales como nacionales. No puedo combatir al kirchnerismo de Desaguadero hacia allá y hacia acá no. Competí contra Cornejo porque teníamos diferentes visiones, pero acepto las reglas de la competencia y la coherencia me dicta que tengo que apostar en el espacio”.

De acuerdo a la ofensiva de De Marchi y el llamado a los votantes de Petri para que acompañen a La Unión Mendocina, el dirigente radical sostuvo que “nadie tiene los votos escriturados”, pero insistió en que si Cornejo y todo el arco de Cambia Mendoza “toma nuestras propuestas, no tengo dudas que muchos de los que nos votaron por lo que propusimos, seguirán votando al Frente”.

Entre los proyectos, marcó que “el desafío es trabajar en la plataforma de Alfredo con el ajuste a la política; la revisión del Ítem Aula; las propuestas de seguridad para que estén en agenda, como aplicar los inhibidores de señales en las cárceles o bajar el presupuesto para disminuir el Impuesto Automotor; más las de educación, como mejorar el financiamiento educativo, entre otros”.

Por último, envió un mensaje incendiario contra los consultores políticos y encuestadores, al manifestar que los “ningunearon” durante toda la campaña. “Llegaron a decir que no teníamos registro electoral o que no superábamos el 4% de los votos. Yo no digo que haya habido mala fe, pero deben revisar sus metodologías, porque sus mediciones son observadas por la ciudadanía y pueden generar tendencias”.

“Varios se equivocaron y nosotros sufrimos esas equivocaciones, porque muchas veces cuando golpeabamos una puerta nos decían que no superábamos el 5%. Claramente eso influye. Hay que ser más prudentes. A mí claramente me perjudicaron, supongo que fue de buena fe. Nunca dijeron que superábamos los 10 puntos”, asestó.

Petri y sus candidatos en la lista de Cornejo

Con esta gran elección, si bien no le alcanzó a Petri para seguir en carrera para la gobernación -como se mencionó-, varios de sus precandidatos a la Legislatura provincial de los cuatro distritos electorales, integrarán las listas oficiales que llevará Alfredo Cornejo el próximo 24 de septiembre.

“Sin dudas es una gran victoria. Nadie apostaba por nosotros”, confiaron a Los Andes desde el espacio de Petri. De esta manera, por lo menos 12 flamantes candidatos a Diputados y Senadores que participaron con Petri estarán en las listas oficiales.

Según el sistema de promedios de Mayorías y minorías, que es el que rige en el frente Cambia Mendoza, para integrar las listas oficiales en las eecciones generales, el o los partidos perdedores de la interna deben llegar al mínimo del 25% de los votos de todo el frente. En el caso de Petri, este límite se superó con creces, como mencionamos, en los 4 distritos electorales.

En este sistema rige el llamado “dos por uno”, en el cual el ganador aporta los dos primeros nombres, y el tercero va por la minoría. Este mecanismo se repite para los nombres siguientes en la lista, teniendo en cuenta también la ley de cupo femenino.

De esta manera, en el Primer Distrito (Las Heras, Capital, Guaymallén y Lavalle), Alberto López y María Dolores Lettelier estarán en las listas para la Cámara Baja; mientras que Oscar Sevilla y “Mumi” Ortega lo harán en la Cámara Alta. En el Segundo Distrito (Maipú, San Martín, La Paz, Junín, Santa Rosa y Rivadavia) aparecen en Diputados Raúl Villach y Magalí Di Carlantonio; y en el Senado María Galiñares y Gabriel Lara.

Ya en el Tercer Distrito (Godoy Cruz, Luján de Cuyo, Tupungato, Tunuyán y San Carlos), hay dos dirigentes en las listas: María Eugenia De Marchi en Diputados y Diego Arenas en el Senado; y en el Cuarto Distrito (General Alvear, Malargüe y San Rafael) ocurre lo mismo: para la Cámara Baja estará Lucas Villar y Luis Roberto Fiochi para la Alta.

Primer Distrito

Diputados

Andrés Lombardi (CM - Cornejo)

Beatriz Martinez (CM - Cornejo)

Alberto López (CM - Petri)

Sol Salinas (CM - Cornejo)

José María Videla (CM - Cornejo)

María Dolores Lettelier (CM - Petri)

Julio Totero (CM - Cornejo)

Johana Spinelli (CM - Cornejo)

Senadores

Marcelino Iglesias (CM - Cornejo)

Natacha Eisenchlas (CM - Cornejo)

Oscar Sevilla (CM - Petri)

Josefina Canale (CM - Cornejo)

Roberto Ríos (CM - Cornejo)

Mumi Ortega (CM - Petri)

Paula Zelaya (CM - Cornejo)

Cristian Arias (CM - Cornejo)

Segundo Distrito

Diputados

Miguel Ronco (CM - Cornejo)

Eli Crescitelli (CM - Cornejo)

Raúl Villach (CM - Petri)

Sandra Astudillo (CM - Cornejo)

Emiliano Quiroga (CM - Cornejo)

Magalí Di Carlantonio (CM - Petri)

María Jimena Lobos (CM - Cornejo)

Senadores

Mercedes Rus (CM - Cornejo)

David Sáez (CM - Cornejo)

María Galiñares (CM - Petri)

Sergio Márquez (CM - Cornejo)

Magalí Cosari (CM - Cornejo)

Gabriel Lara (CM - Petri)

Romina Bordallo (CM - Cornejo)

Tercer Distrito

Diputados

Érica Pulido (CM - Cornejo)

César Cattáneo (CM - Cornejo)

María Eugenia De Marchi (CM - Petri)

Alejandro Verón (CM - Cornejo)

Miriam Lusso (CM - Cornejo)

Senadores

Gustavo Soto (CM - Cornejo)

Yamel Ases (CM - Cornejo)

Diego Arenas (CM - Petri)

Cecilia Páez (CM - Cornejo)

Carlos Salas (CM - Cornejo)

Cuarto Distrito

Diputados

Silvina Gómez (CM - Cornejo)

Franco Ambrosini (CM - Cornejo)

Lucas Villar (CM - Petri)

Paulina Sánchez (CM - Cornejo)

Javier Cáceres (CM - Cornejo)

Senadores

Walther Marcolini (CM - Cornejo)

María Laura Sainz (CM - Cornejo)

Luis Roberto Fiochi (CM - Petri)

Agustina Perdigués (CM - Cornejo)

Gonzalo Altamiranda (CM - Cornejo)