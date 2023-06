Suárez promete escuchar propuestas de Petri para su gestión: “Acá no hay caudillos absolutos”

Un día después de la gran elección de Luis Petri, en competencia con Alfredo Cornejo, desde el oficialismo provincial intentan adjudicarse el resultado como propio y alejar la posibilidad de que se “escapen” sus votos, tal como ansían tanto Omar De Marchi como Omar Parisi. Así lo ratificó este lunes el gobernador Rodolfo Suárez, quien se animó a asegurar que escuchará propuestas del exlegislador nacional para sumarlas a la gestión que lleva adelante.

El mandatario provincial consideró en diálogo con Radio Nihuil que fue un “triunfo contundente de Cambia Mendoza” y manifestó que el dirigente del Este no es ajeno al oficialismo gobernante. Como ejemplo, dijo que funcionarios suyos formaron parte de la lista “Mendocinos por el futuro” como fue el caso del subsecretario de Salud, Oscar Sagás, que se presentó como precandidato a intendente de Godoy Cruz.

De tal manera, valoró el mecanismo electoral de las PASO para que aquellos que piensan de “determinada manera puedan competir” y destacó que “la diferencia resultó mayor al que está en segundo lugar (De Marchi), con lo cual esto es un apoyo al espacio muy importante”.

De tal forma, descartó que el exdiputado nacional le dé la espalda a la campaña de Cornejo. “Luis Petri hizo una buena elección y vamos a tener listas de legisladores en común. Por eso vamos a trabajar juntos sin ninguna duda. No solo para la elección provincial, sino también para la nacional”.

A la vez, Suárez garantizó estar abierto a escuchar sus propuestas para sacar de la “pausa” a la provincia, como rezaba su slogan. “Todo lo que tenga que ver con la gestión, lo vamos a tener en cuenta. Es el estilo nuestro, siempre lo hemos hecho así. Vamos a seguir trabajando en forma conjunta, como lo hemos hecho anteriormente también. No es que pertenezcamos a espacios políticos distintos, con Luis tenemos una relación estrecha”, dijo.

Y enfatizó: “Más allá de que es una frase de campaña, vamos a hablar con Luis todo lo que sea necesario. Como lo hago con Alfredo (Cornejo), (Mario) Abed y (Julio) Cobos. Acá no hay nadie que se la sepa todas, ni caudillos absolutos”.

“Para eso existe este sistema democrático que es tan bueno. No podemos dejar de lado tampoco el apoyo contundente que tuvo Alfredo en estas elecciones”, sostuvo.

Entonces, se mostró esperanzado con que Cambia Mendoza asegure ese importante caudal de votos para las elecciones generales. Dijo que el frente es un “concepto que va más allá de Alfredo Cornejo, Rodolfo Suárez y Luis Petri”.

“Es una marca y una forma de gobernar, que los mendocinos reconocen ampliamente y que nosotros cuidamos y sostenemos los que estamos dentro de este espacio”, defendió el mandatario.

“Por eso nosotros siempre dijimos que la competencia debía ser por adentro, porque a nivel nacional además, compartimos una mirada del país. Yo creo que en eso no hay ningún tipo de riesgo y transcurridos los días nos van a ver a todos juntos trabajando”, concluyó el gobernador.

Convención radical

Suárez viajó junto a Cornejo, Tadeo García Zalazar, y otros dirigentes mendocinos a la Convención Nacional de la UCR, que se desarrolla este lunes en Buenos Aires. Comentó que el encuentro tiene como único objetivo ratificar la integración del partido a Juntos por el Cambio, dado que este miércoles se vence el plazo para inscribir la conformación de cada alianza para las PASO nacionales del próximo 13 de agosto.

El gobernador comentó que no se discutirán candidaturas y afirmó, en ese sentido que no charló nada específico con la precandidata presidencial, Patricia Bullrich, que formó parte de los festejos en el búnker anoche. “En absoluto he hablado del tema con Patricia. Es una decisión que debe tomar ella y en el tiempo que ella estime necesario. La verdad no sé de dónde salen los rumores”, dijo.

También descartó que se hable sobre la posible incorporación del mandatario cordobés Juan Schiaretti a Juntos por el Cambio y cuestionó su llegada: “Es algo que se discute en la mesa de JxC y no aquí. Lo que sucede puntualmente con Schiaretti, es que los tiempos coinciden con la elección en Córdoba y nosotros competimos en esa provincia contra él. Entonces es difícil decir que competimos y lo incorporamos a nivel nacional. De ahí la oposición de muchos, como Patricia Bullrich y Mauricio Macri, que es entendible”.