Luis Petri: “Me gustaría influir a nivel nacional en materia de de seguridad”

Luis Petri se ha catapultado al frente del escenario político de Mendoza, luego de la gran elección primaria que tuvo su espacio Mendocinos por el Futuro, en la que si bien no consiguió ganar la interna a Alfredo Cornejo en Cambia Mendoza (CM), su fórmula junto a Patricia Giménez fue la tercera más votada (en segundo lugar quedó Omar De Marchi) y reunió más votos que las cuatro fórmulas del peronismo.

En una entrevista con Los Andes, aseguró que no pretende volver al Congreso ahora -sí pidió por Giménez- y que tampoco integraría un potencial gabinete provincial, pero sí marcó que le gustaría “influir a nivel nacional”, sobre todo en temas de seguridad. También dijo que tras las PASO “se reconfigura la UCR”; y pone énfasis en sus propuestas.

-¿Cómo evalúa los resultados a una semana de las PASO?

-Han sido días muy intensos y estoy muy agradecido con la gente. Claro está que me hubiese gustado ganar y peleé por eso. Pero siento un gran respaldo por la ciudadanía, que valoró muchísimo nuestras propuestas que hicimos en la campaña porque no solo dijimos qué queríamos hacer para Mendoza, sino cómo lo queríamos hacer. También valoró que veníamos desde el llano, el 99% no venía de cargos públicos; y además mostramos renovación no solo en los nombres sino también en alternancia.

-¿Cree que el voto fue a todo Cambia Mendoza o se conjuga con uno contra Cornejo y la gestión de Suárez?

-Creo que es un voto que apuesta por CM porque yo pertenezco al frente y a Juntos por el Cambio a nivel nacional. Nosotros representamos el cambio dentro de CM, y es un votante que estaba reclamando renovación, aire nuevo, y que exigía otra alternativa.

Decidimos pelear dentro de CM para fortalecerlo y competir para ganarle a Alfredo Cornejo. No se pudo, pero estaban las condiciones para hacerlo, sabiendo que frente a nosotros está el kirchnerismo y el populismo. Creo que los votantes que participaron en esa interna se sienten identificados en CM más allá de que reclaman y exigen rectificaciones o cambios. Hoy los mendocinos nos están demandando otras cosas y creo que nosotros supimos interpretar esa demanda.

Luis Petri dirigente mendocino del partido de la Union Cívica Radical Foto: José Gutierrez / Los Andes

-En La Unión Mendocina y el PJ sostienen que su discurso fue crítico al Gobierno y por eso creen que podrían captar votos en las generales.

-Nosotros hicimos propuestas, que de alguna manera son los desafíos que la futura gestión tiene que mejorar y tiene que cambiar, pero yo no escuché a la oposición hacer propuestas, la verdad es que creo que fuimos el único espacio que las presentó. Esloganes aparecieron muchísimos, pero propuestas concretas y cómo las iban a realizar no escuché ninguno.

Si bien es cierto que algunos las consideran críticas, es según cómo se miren. La gente nos está pidiendo que ajustemos a la política, nos está pidiendo más seguridad y que tomemos medidas urgentes para resolver los problemas que tiene la provincia, que mejoremos la calidad educativa y luchemos contra la deserción escolar y revisemos el Ítem Aula, para eliminar cualquier tipo de injusticia que pueda existir. Eso hicimos.

-¿Puede haber una reconfiguración de la UCR teniendo en cuenta que Cornejo compitió con el apoyo de los intendentes?

-Sí, se reconfigura la UCR, claro está. A partir de esta elección hay un mayor equilibrio dentro del partido, porque hasta esta elección había un predominio casi absoluto de la figura de Alfredo Cornejo. Yo creo que ahora se equilibran las fuerzas y me parece que es saludable y sano para el espacio que existan balances, equilibrios y alternativas.

Es muy saludable para el espacio porque da alternativas a la hora de construir políticamente, pero también a la hora de generar un necesario debate interno que te permita mejorar en la gestión. Cuando se pierde el debate, cuando se pierde la posibilidad de la sana autocrítica que uno tiene que hacer, muchas veces se produce un achicamiento de los espacios políticos. Yo creo que la irrupción de nuestro espacio permite agrandar los límites de CM siendo una alternativa competitiva y potente con posibilidad de ciertas de ganar una elección.

-Cobos se quejó de las pocas bancas a las que podría acceder tu espacio en la Legislatura. ¿Qué opinás del sistema de mayorías y minorías?

-Eso es algo que hay que discutir. 4 de cada 10 votantes de CM lo hicieron a nuestro espacio, tuvimos el 40% de los votos internos, pero después eso no se verá representado en las listas. Nosotros recién empezamos a tener participación a partir del tercer lugar en las listas de legisladores y concejales, pero este sistema no refleja el resultado real de la elección, no es representativo y esto tiene que ser corregido porque deslegitima la voluntad popular y se defrauda a la ciudadanía.

-¿Se sintió ninguneado por CM a nivel provincial y nacional por el apoyo de los intendentes y dirigentes nacionales a Cornejo?

-Hubo un fenómeno de “cancha inclinada”, es innegable. Nosotros tuvimos muy pocos recursos, hicimos una campaña muy austera. Eso se vio en la vía pública, no tuvimos los apoyos de la superestructura, ni desde candidatos a presidente; pero aún así, hicimos una campaña con mucha convicción y pasión. No me quejo, hay que mirar para adelante. Nuestro mensaje caló hondo en muchísimos mendocinos y eso es lo que valoro.

-¿Cómo fue la reunión con Alfredo Cornejo?

-Muy bien, estuvimos juntos para amalgamar y sintetizar las propuestas nuestras con las del equipo de Alfredo. Creemos que CM en las elecciones de septiembre tiene que llevar nuestras propuestas, porque tienen una altísima legitimidad y nuestro electorado tiene que ser escuchado.

-¿Incluido el Ítem Aula?

-Sí, nosotros creemos que sí, incluir el Ítem Aula, la rebaja de impuestos, el ajuste de la política. Me parece que tiene que estar necesariamente en la agenda de propuestas de CM.

-Fue muy crítico con los encuestadores ¿Cómo influyeron?

-Negativamente. La inmensa mayoría hizo presagios de una elección de 4, 5 o 6 puntos. Yo descuento la buena fe de muchos de ellos, pero claramente tienen que modificar sus metodologías porque sin duda terminan influenciando en la opinión pública y a partir de eso, en muchos mendocinos que miran quiénes son los candidatos mejor posicionados a la hora de emitir su voto.

-Dijo que no quiere ser diputado nacional ¿Cómo se ve en el corto plazo?

-Nuestro espacio tendrá influencia en la Legislatura y en concejos deliberantes. Y sí, me gustaría influir a nivel nacional en materia de de seguridad, que es a lo que yo me he dedicado. Me veo en el en ese rol de influir para que muchas cosas que la gente nos está planteando se concreten.

Los legisladores que que van a ingresar, lo harán por Mendocinos por el Futuro. Ellos van a firmar un acta compromiso con las cosas que nosotros propusimos en la campaña para proponerlas en la Legislatura. Para cumplir con con con con el compromiso, nosotros asumimos con la ciudadanía.

-¿Y en la gestión provincial como ministro si gana Cornejo?

-No. Sí influyendo. Yo hace dos años atrás cuando dejaba el Congreso, decía que dejaba el Congreso pero no abandonaba las luchas, y seguí peleando y seguí dando el debate nacional, y creo que lo si lo puedo seguir dando, no necesariamente “colgado” un cargo, me parece que la gente valoró mucho que yo esté en el llano.

Salvo que que exista algún ofrecimiento nacional, por ejemplo, que no lo descarto, pero tampoco hoy está, podría evaluar integrar la gestión de un futuro gobierno de de Juntos por el Cambio a nivel nacional.

-¿Integraría el gabinete de Juntos por el Cambio si ganan las elecciones y se lo propusieran?

-Me gustaría ser tenido en cuenta en la implementación de políticas. Yo he sido autor de muchas modificaciones, sobre todo en materia de Seguridad, y hay muchas cosas que se tienen que resolver a nivel nacional. Ahí es donde yo digo que puedo tener un papel a la hora de influir para modificar el Código Penal, para modificar la Ley de Seguridad Interior, para que las fuerzas las Fuerzas Armadas cumplan un rol este en materia de control y vigilancia de la frontera, y contar con el invalorable recurso de la Gendarmería en las zonas más calientes del país. Entonces me gustaría influir en materia nacional en temas de seguridad.

-Cobos dijo que podría ser vicepresidente...

-Me llena orgullo y satisfacción que me tengan en cuenta, o que por lo menos en la cabeza de algunas personas estén pensando en eso, pero no, no me no me han ofrecido nada. Ya lo dije, tengo puesta la mirada en incidir en el área que más que más he trabajado que es seguridad.

-¿Volverá la carga en 2027?

-Tengo la convicción de gobernar Mendoza pero nos tenemos que concentrar más allá de los proyectos personales y pensar en cómo hacemos para sacar el país y a la provincia adelante. Estamos en el medio de una de una elección provincial y falta mucho para el 2027. para para sacar el país y a la provincia adelante. Estamos en el medio de una de una elección provincial y falta mucho para las elecciones de 2027.