La guerra por las encuestas y qué terminaron diciendo las urnas

Las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 11 de junio pusieron de nuevo en tela de juicio la validez de las encuestas de opinión pública. Ninguna de las difundidas por los frentes vio venir a Luis Petri y por eso fue la sorpresa, no solo para Cambia Mendoza, sino también en la porción de los votos que obtuvo: 17%.

Otra imprecisión fue la cantidad de puntos entre el primer frente y el segundo. Finalmente fue 22,39% la diferencia entre Cambia Mendoza y el segundo, La Unión Mendocina. Los sondeos vaticinaban una diferencia aún más amplia, pero, según indicaron, en las últimas dos semanas eso se achicó, y se advierte que parte de los indecisos se inclinaron por la oposición.

A saber: ninguno de los estudios vaticinaba una derrota de Cambia Mendoza, pero la mayoría de lo sondeos daba un promedio de 8 puntos para Luis Petri. A la luz de los comicios, el candidato de San Martín terminó cosechando 17% y le restó a Alfredo Cornejo el 33% pronosticados, cerrando en 26% su performance. “Son votos que perdió Alfredo, porque Cambia Mendoza no se movió de los casi 43 que daban las encuestas”, reconoció un consultor.

El propio Petri cargó contra las mediciones y sobre cómo influyeron “negativamente” porque “la inmensa mayoría hizo presagios de una elección de 4, 5 o 6 puntos. Yo descuento la buena fe de muchos de ellos, pero claramente tienen que modificar sus metodologías”.

La difusión anticipada y la precisión que no se mostró

En una campaña extensa porque arrancó casi a principios de año y las definiciones se hicieron casi al filo del cierre de las presentaciones, las encuestas empezaron a alimentar los espacios destinados a la política en los medios de comunicación.

La ruptura de Omar De Marchi a principios de abril sacudió el escenario electoral y los sondeos apuntaron a cuántos votos obtendría fuera de Cambia Mendoza. A mediados de mayo, casi un mes antes de las elecciones, aparecieron los primeros sondeos difundidos por los propios espacios, que en definitiva son los que los contratan.

Así como deciden hacer públicos algunos números, tienen la potestad de no darlos a conocer y fue lo que sucedió, según afirman las consultoras, con los datos a dos semanas de las elecciones que contaron con mayor precisión.

Alfredo Cornejo y Luis Petri, tras liderar las PASO 2023 en Mendoza, celebraron juntos en el búnker de Cambia Mendoza acompañados por Patricia Bullrich. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

Roberto Stahringer, de Sociolítica, midió los primeros días de mayo en una encuesta presencial realizada en 16 de los 18 departamentos mendocinos. El 41,1% de los votos se los llevaba Cambia Mendoza, mientras que La Unión Mendocina quedaba en el segundo con 16,7%, mientras que Elegí termina tercero con 14,2%. La diferencia entre el primero y el segundo era de 24,4 puntos. Había un 11% de indecisos.

Después hizo una proyección más cerca de las elecciones y ubicó a Cambia Mendoza con 42,1%, a La Unión Mendocina con 19,8% y con 16,4% al Frente Elegí. Se advierte un crecimiento de la fórmula Omar De Marchi-Daniel Orozco y del peronismo en las últimas semanas previas, sin alterar el pronóstico de Cambia Mendoza. Entre votos nulos y blancos pronosticó 9,9% y terminó siendo un 12,58%.

“Por frente, nos dio tal cual, décimas más o décimas menos. No es tan volátil el voto como algunas expresiones lo están presentando. No se pateó el tablero, está bastante ordenado. No hubo movimiento entre frentes, sí dentro del frente. El resto se mantuvo y la encuesta fue un mes antes. Después no se movió de la proyección”, indicó el responsable de la consultora a Los Andes.

Daniel Orozco y Omar De Marchi, de La Unión Mendocina. Prensa LUM

Martha Reale, de Reale Dalla Torre Consultores, difundió un estudio cerca del 20 de mayo. Cambia Mendoza obtenía el 42% de la intención de voto frente a los 14,5% de La Unión Mendocina y una diferencia de 27,5 puntos.

El Frente Elegí se llevaba el 11,9% de los votos. La diferencia entre el peronismo y el frente liderado por De Marchi era de 2,6% y terminó en 4,61%. Los indecisos se llevaban el 11% y los que no votarían a ninguno, eran el 9,7% de la muestra.

“Lo de Petri nos sorprendió a todos porque a nadie le daba ese porcentaje que sacó. No es un problema de muestra porque la última medición nos dio datos precisos de lo que pasó en los otros frentes, creo que todo fue en la última semana que no capturamos en el momento del sondeo. Endilgarles la responsabilidad a las encuestas es poco apropiado, porque la herramienta funciona”, indicó Reale a este medio y remarcó que hizo un último sondeo a 15 días de las elecciones y que no fue difundido.

Lista número 502 C, de la interna del Partido Justicialista Frente Elegí Pre candidato a gobernador Omar Parisi junto a vicegobernador Lucas Ilardo Foto: Orlando Pelichotti

También se advierte en este estudio, al igual que en el de Sociolítica, que el crecimiento tanto del Frente Elegí como el de La Unión Mendocina se dio en las últimas semanas sin que esto implique un retaceo a los votos de Cambia Mendoza.

No obstante, una encuesta aportada por el peronismo y realizada por la consultora Aresco marcaba una diferencia en el segundo puesto. El 25,1% era para Elegí (con Guillermo Carmona como el más votado de los cuatro precandidatos) y 18% a La Unión Mendocina, que caía al tercer lugar. Cambia Mendoza aparecía con el 40% de los votos.

Después hizo una proyección, que tampoco fue difundida, y seguía ubicando al Frente Elegí con 22.1% en el segundo lugar muy cerca de La Unión Mendocina que evidenciaba 20.2% (casi dos puntos de diferencia).

La encuesta que levantó a Petri

DC Consultores, que dirige Aníbal Urios advirtió, luego de una muestra de 540 casos relevados entre el 30 de mayo y el 1 de junio a través de dispositivos móviles, que la figura de Luis Petri había crecido al punto de adjudicarse el 28% de la intención de voto en sus sondeos, cuando preguntaba puntualmente por los candidatos. Alfredo Cornejo ganaba con el 32,3%. Si se sumaban estas dos porciones, Cambia Mendoza tenía el 60% de los votos, casi 20 puntos más de lo que sacó. Por los resultados obtenidos no dio en la tecla, pero sí fue el único que no le bajaba el precio al ex diputado.