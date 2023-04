Boudou y De Vido apoyaron una posible candidatura de Cristina Kirchner y criticaron a Fernández.

Amado Boudou y Julio de Vido apoyaron la idea de una candidatura presidencial de Cristina Kirchner, a pesar de que la Vicepresidenta se considera proscripta por el fallo de la causa “Vialidad”. Además, ambos remarcaron que sería un “hecho disruptivo” que “desafía al Poder Judicial”. El ex ministro de Planificación Federal fue enfático al afirmar que el oficialismo necesita plantearse otra estrategia electoral, ya que “está en vísperas de una extinción política”.

En una extensa conversación radial por la radio AM 530, los ex ministros de CFK deslizaron un duro análisis sobre la gestión del Frente de Todos. De Vido, incluso, criticó a la vicepresidenta por no “frenar” a Alberto Fernández en el acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Fue un error garrafal de Máximo y Cristina el blanqueo de la deuda del macrismo. Nadie puede decir que no se daban cuenta de lo que estaba haciendo (el ex ministro de Economía, Martín) Guzmán”, evaluó De Vido en una de sus más destacadas conclusiones, al insinuar que la votación negativa en el Congreso no lo exime de los apoyos tácitos previos.

“Voté a Alberto en la cárcel (en 2019). Absolutamente sabía cómo iba a ser (su gobierno)”, dijo, diferenciándose. “Lo que nunca esperé fue la actitud de ella, que lo puso. No lo paró. Hubo otros tiempos en los que se podía evitar”, completó en una crítica hacia CFK, detalla Infobae.

El ex ministro de Planificación también expresó su desacuerdo con que la Vicepresidenta haya dado un paso al costado en este proceso electoral, ante la condena de la causa “Vialidad”. Dijo que los candidatos de “derecha” o centro derecha “son disruptivos”, en alusión a los aspirantes presidenciales de Juntos por el Cambio y Javier Milei, y que, por lo tanto, el oficialismo debe encaminarse por el mismo sendero.

“En la medida que el Frente de Todos o el peronismo no se ponga un poco disruptivo, no tenemos la posibilidad de competir”, planteó De Vido. “La candidatura del presidente (Alberto Fernández) bloquea el proceso de discusión interna profundísimo y, tenemos que plantear nuestra autocrítica”, agregó.

Desde su punto de vista, el ex funcionario y amigo de Néstor Kirchner, se mostró a favor de que Cristina Kirchner se presente para la competencia electoral por el impacto que implicaría al sistema político, tras el fallo en primera instancia que la sentencia a 6 años de prisión e inhabilitación permanente para ejercer cargos públicos.

“En términos burocráticos ella no está proscripta. Si Cristina tomara la decisión de ser candidata, o si la Justicia la impugna o deja la condena firme, se crearía un hecho disruptivo gigantesco que haría trastabillar esa disrupción disfrazada de derecha”, sostuvo De Vido. “Si eso llevara a una ruptura y a desafiar el Poder Judicial, inclusive, si hubiera una respuesta (de la Justicia), la votaría con más ganas. Si no, no”, subrayó el ex ministro.