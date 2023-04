Máximo Kirchner dio un dato sobre pobreza y criticó a su propio partido: “El Frente de Todos no vino a esto”

El diputado nacional y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, desembarcó en Trelew a cuatro días de la elección municipal que abrirá el calendario electoral en Chubut. Durante su discurso lanzó críticas a Juntos por el Cambio y una defensa a Cristina Kirchner, la dirigente “que hoy mas mide pero está proscripta”. Además, cargó otra vez contra la gestión del Frente de Todos: “No vino a esto”, dijo, en alusión a los índices de pobreza e inflación.

También le dedicó un párrafo a uno de los candidatos del diputado de Libertad Avanza, Javier Milei, quien mantiene una alta imagen positiva en esta provincia: “Miro los carteles y no entiendo como podés pasar de Néstor (Kirchner) a Milei”, disparó.

“Muchas veces las dirigencias terminan por quebrar la voluntad de su pueblo. Me acuerdo cuando Néstor fue intendente de Río Gallegos, ganó por 111 votos. Se transformó en gobernador y ya sabemos la historia. Por eso es importante, Ema, que se den la oportunidad de poder pensar otro futuro, de poder crear otro lugar. Un lugar más amigable, que los contenga”, sostuvo Kirchner.

Por otro lado, Kirchner repasó el escenario nacional y aseguró: “Las frustraciones que atravesamos como sociedad son parte del debate interno que hay desde el Frente de Todos para entender y saber hacia dónde debemos ir. También es parte de la sociedad participar y no alejarse”.

Y sostuvo: “Tenemos que tener en cuenta todo lo que viene sucediendo. ¿O acaso nos imaginábamos que podía haber un intento de asesinato contra quien fue dos veces presidenta del país? En dos gobiernos donde se recuperó Aerolíneas Argentinas para que vuelva a volar como vuela hoy a toda la Patagonia, las AFJP con lo que ustedes sabían que les cobraban de comisiones a los trabajadores”. “Uno ve que la persona que más mide está proscripta porque no se ordena con las mafias de la Argentina”, disparó.

Críticas a Mauricio Macri

Según La Nación, el referente de La Cámpora criticó al expresidente, Mauricio Macri y se metió en la crisis que vive el Pro. “Ayer veía que Larreta y Macri discutían por si la boleta iba pegada o no: esa discusión sí que está lejos de la gente”, agregó. Dijo que “para entender lo que nos pasa, respecto a los medios de comunicación, en el 2016 cuando el macrismo solucionaba todo en un chasquido de dedos de cinco minutos, la Argentina fue a una discusión de los fondos buitres. A un vecino que le cuesta llegar a fin de mes, que vive alquilando hace 8, 10 o más años. Quizás ese tema le resulta lejano, a esos vecinos que van a un merendero. Pero les aseguro que están íntimamente ligadas esas cuestiones”.

“Nos cansamos de decirles a todos los argentinos y argentinas que era lo que iba a suceder si Mauricio Macri gobernaba Argentina. En Santa Cruz les decíamos a los compañeros del petróleo todo lo que les iban a sacar. Sin embargo hubo una porción del Estado que depositó su confianza. Por eso es importante que cada uno de ustedes se metan en todos los lugares, en las cooperadoras de la escuela del Hospital”, sostuvo.

“La inflación tiene que ver con el ajuste que impone el FMI”

“Yo miraba los índices de pobreza en la ciudad de Trelew del segundo semestre en la ciudad de Trelew: 40 puntos. En 2019, 39. Si hablamos del 2018, 35. El Frente de Todos no vino a esto. Muchas veces dicen que esto es una interna por el poder, mentira, mentira. Entre el 2003 y 2015 sabíamos muy bien de que se trataba esto. Y si nos bancamos todo del macrismo, no fue para contarle a los argentinos que no podemos y no conformarnos con esto bajo el paraguas de que Macri o Cambiemos no tiene que volver. Esa mediocridad que Macri no tiene que volver no nos tiene que detener en pensar una Argentina diferente”, advirtió.

Según La Nación, consideró que el aumento en la inflación está relacionado con el ajuste que “impone el FMI”: “La inflación que sienten todos los días, cuando van al supermercado, al almacén, tienen que ver con esas políticas que impone el FMI. No tienen que defender más apellidos milagrosos, sea quien sea. Tienen que hacerse cargo de su futuro porque la Argentina necesita de sus ciudadanos”.

“El país crece y al mismo tiempo crece la pobreza. Cuando nosotros pedimos una suma fija para la gente, tiene que ver porque entendemos que el proceso que vivimos es durísimo para los argentinos y argentinas. Si no vemos que se revelan contra este tipo de políticas, el futuro no va a ser bueno”, agregó.

“Por eso nuestro país, en su mejor etapa de crecimiento desde el 83 hacia la fecha, tiene que ver con un presidente que tuvo la intención de representar los intereses de sus compatriotas. Allá por diciembre de 2005, cuando la Argentina toma la decisión de cancelar la deuda con el FMI, aquel presidente realmente le pedía un esfuerzo a su pueblo, puso en valor el sacrificio de cada uno de los que hoy están sentados acá. Que trabajaban todos los días, que pagaban sus impuestos. Y le pidió paciencia, porque la inflación era altísima y la desocupación también”, afirmó.

“Los argentinos y argentinas pusimos en valor nuestro talento, nuestro trabajo, nuestras pibas y pibes volvieron a recibir una computadora con el Plan Conectar Igualdad. La derecha dice que el futuro es tecnología, pero si dicen eso, ¿Por qué gobiernan como gobiernan?, sin dar esas herramientas. Es allí donde el Estado aparece e interviene y genera un polo de competencia sana entre los argentinos que a partir de su don genera las diferencias”, sostuvo.