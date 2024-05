Juan Zabaleta, ex ministro de Alberto Fernández, criticó duramente a Máximo Kirchner: “Divide al peronismo”

Desde las últimas elecciones y la llegada al poder de Javier Milei, el peronismo nacional comenzó a experimentar fracturas y, en las últimas horas, un ex funcionario de Alberto Fernández profundizó la interna. “Juanchi” Zabaleta, ex ministro de Desarrollo Social, acusó a Máximo Kirchner, diputado nacional, de jugar un rol en “la división del peronismo”.

Zabaleta, que también fue intendente de Hurlingham, aseguró estar “en las antípodas” del pensamiento del líder de La Cámpora en declaraciones televisivas, subrayando su desacuerdo con la forma en que Kirchner maneja el liderazgo dentro del movimiento peronista.

En sus declaraciones, Zabaleta enfatizó que el liderazgo en el peronismo “no es hereditario” y no puede ser “elegido a dedo”. Estas palabras resuenan con los comentarios recientes del ministro de Desarrollo de la Comunidad provincial, Andrés “Cuervo” Larroque, quien también cuestionó la autoproclamación de liderazgos dentro del partido.

“El liderazgo lo decide la sociedad. Basta de imponer dirigentes, no es con dedos”, subrayó Zabaleta, haciendo eco de la necesidad de una elección menos centralizada en el PJ.

"Juanchi" Zabaleta apuntó contra Máximo Kirchner y se posicionó a favor de Kicillof, a quien "en un acto le pusieron mala cara, no lo aplaudieron", explicó.

Por otro lado, Noticias Argentinas precisó que Zabaleta ha estado trabajando en conjunto con el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, y Facundo Moyano para liderar una nueva corriente dentro del PJ bonaerense.

En este sentido, el extitular de Desarrollo Social también criticó las acciones de La Cámpora, específicamente en su trato hacia el gobernador , Axel Kicillof. Según Zabaleta, Kirchner y su facción están minando la autoridad y el rol de bonaerense. “Al gobernador de Buenos Aires, que es un tipo que tiene unos quilombos bárbaros, lo que hay que hacer es cuidarlo”, manifestó.

En este marco, hizo especial hincapié en un episodio particular. Durante el acto que protagonizó en Quilmes, Cristina Fernández de Kirchner, con motivo de la inauguración del microestadio “Presidente Néstor Kirchner”, Zabaleta detalló que a Kicillof “le pusieron mala cara”. El gobernador presenció el discurso de la ex vicepresidenta desde la primera fila, sin subir al escenario.

“¿Qué es lo que le están haciendo a Kicillof? En un acto le pusieron mala cara, no lo aplaudieron, no es así”, se preguntó el político. Por último, completó que si “no se cuida a los que tienen responsabilidades del gobierno” como Kicillof, “no se va a construir una alternativa” que pueda hacer frente al oficialismo.