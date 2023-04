Milei no descartó un acuerdo con Bullrich y Macri e insistió con “dolarizar” la economía

El diputado nacional y precandidato a presidente de La Libertad Avanza, Javier Milei, expresó sus intenciones de hacer un acuerdo con Patricia Bullrich y Mauricio Macri, ambos referentes de Juntos por el Cambio, de cara a las próximas elecciones. Además, dijo que una mujer será su compañera de fórmula.

En diálogo con Eduardo Feinmann en LN+, el economista señaló este miércoles que es más afín a Bullrich que a Horacio Rodríguez Larreta, el otro competidor en la interna de JxC.

“Absolutamente”, respondió Milei al conductor. “¿Sería capaz de hacer un acuerdo con ellos?”, repreguntó Feinmann, a lo que el liberal agregó: “Obvio. De hecho lo propuse. Una de las cosas que le planteé es que yo no puedo estar dentro de Juntos por el Cambio. Yo creo que Mauricio Macri quiso hacer las cosas bien. Por eso dije que si esa ala decidía ir por fuera de JxC e ir a una interna. Que la gente elija y que si ganaban, yo los acompañaba”.

Javier Milei y Patricia Bullrich

En cuanto al caudal de votos y los pronósticos electorales, Milei señaló: “Primero se pensó que veníamos y le comíamos a JxC, pero ahora estamos haciendo estragos del otro lado [Frente de Todos]. Hay que terminar con el statu quo. La gente está cansada. A mí no me da miedo la crisis. En los momentos difíciles los incompetentes y los inútiles se van. Los que quedan son los que saben y los temerarios”.

También se mostró confiado de llegar a la segunda vuelta con su espacio liberal e, incluso, imponerse ante el otro rival, ya sea de JxC o del oficialismo.

Si bien no aportó un nombre, Milei adelantó que una mujer será su compañera de fórmula. Que ella ya lo sabe, pero que recién la va a anunciar el 24 de junio.

Milei insiste con “dolarizar” la economía argentina

En un encuentro organizado por la Sociedad Rural Argentina (SRA) en Palermo, Javier Milei reiteró este miércoles que pretende “dolarizar” la economía local y crear una “banca offshore” en caso de llegar a la primera magistratura, y calificó al sector agropecuario como una “locomotora” de la economía que en su hipotético gobierno tendrá “enorme prosperidad”.

“Si el Congreso me rechaza la dolarización no me voy a poner a llorar. Voy a hacer una consulta popular”, dijo Milei.

Javier Milei dice que dolarizará la economía argentina, en caso de ser presidente (La Voz)

Aseguró que “si no puede avanzar” con ese plan con el que pretende que la economía local se maneje formalmente con la moneda estadounidense va a “pegarle un hachazo al gasto público”.

“Miramos otras experiencias como Ecuador, Panamá o Honk Kong y no hay corridas”, ejemplificó con otras economías dolarizadas.

Mencionó que “hay distintas formas de dolarizar” y deslizó que estudia la posibilidad de “offshorizar la banca” para así poder “evitar las corridas”.

El precandidato libertario reiteró que pretende “cerrar el Banco Central” porque constituye una “estafa” que beneficia solo a “los políticos”.