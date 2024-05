Julián Weich confesó sus razones para ayudar a Milei: “¡Qué loco está!”

El conductor televisivo Julián Weich se pronunció sobre la crisis que atraviesa Argentina y expresó su disposición para ofrecer ayuda al presidente Javier Milei. Durante una entrevista con el periodista Luis Novaresio, Weich compartió sus opiniones sobre la situación del país y su deseo de colaborar en lo que fuera necesario.

Al ser consultado sobre su opinión sobre el presidente argentino, Weich respondió con contundencia: “¡Qué loco está!”, utilizando una expresión en idish, “mishíguene”, para describir su parecer sobre el mandatario.

Cuando Novaresio le preguntó qué le diría a Milei, Weich manifestó su disposición para colaborar: “¿Qué le diría a Milei? Qué sé yo. ‘¿En qué te puedo ayudar? ¿En qué puedo ser útil?’ Creo que en nada, ¿no? Pero en qué puedo ser útil. ‘¿Qué de lo que yo sé le puede hacer bien a la Argentina?’ Tengo algunas ideas”.

“Siempre pienso en el bienestar de la gente, de la sociedad, de la infancia. Me carcome la cabeza pensar que hay 1.800.000 chicos que saltean comidas. No lo puedo entender eso y nadie los defiende porque los chicos no hacen marchas, no van a los piquetes, no van a reclamar a la policía, no votan, son víctimas”, siguió.

Luego de contar que estuvo en el Chaco trabajando con UNICEF, confesó: “Nunca me llevé con la política, ni bien ni mal, lo social va por otro lado. La política tiene la herramienta para solucionar los problemas, pero a veces no la usan, se transforma en un arma o una herramienta inútil”.

Finalmente contó: “Ahora hace poco me llamaron de una provincia de parte del gobernador y yo voy viste, voy a tirar ideas, a ayudar y a decir ‘mirá yo haría esto’”.

Entonces Novaresio le repreguntó: “A Milei le decís ‘con qué te puedo ayudar’” y Julián lo interrumpió y sumó: “A cualquiera”.