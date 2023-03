Por qué Milei crece en Mendoza: qué opinan los dirigentes políticos locales

Las preocupaciones de la gente para llegar a fin de mes empiezan a mezclarse con las aspiraciones presidenciales de varios dirigentes. Y las consultoras de opinión pública miden cómo viene no sólo el termómetro social, sino el electoral.

El último estudio de Reale Dalla Torre, que mide con frecuencia en el oficialismo, evidencia que Javier Milei sigue con buena aceptación. Está primero en la intención de voto, con el 22,20% porque hay muchos nombres medidos. Es seguido por Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta.

De hecho, esta medición muestra lo que otras dos ya habían anticipado también en Mendoza: el incipiente liderazgo de Milei. Según informó Los Andes en la edición del 28 de febrero pasado, Alejandro Catterberg, consultor de Poliarquía, también había señalado que Milei no sólo está ganando espacio en la ciudadanía en su campaña hacia la presidencia, sino que además aseguró que en Mendoza lidera las encuestas de intención de voto.

En tanto, el encuestador Cristian Butié, titular de CB Consultora de Opinión Pública, también dio a Milei como primero en sondeos de intención de voto. En un primer escenario (con Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner en la cancha), el libertario saca 31,5% y le gana a todos los candidatos de Juntos por el Cambio, que suman 31% entre todos; así como también al de los del Frente de Todos, quienes suman 19%. En el otro escenario, sin Macri y CFK, la encuestadora indica que Milei sube a 32,6%, los candidatos de Juntos por el Cambio bajan a 30,5% y los del Frente de Todos caen a 16,4%.

Lo cierto es que el “fenómeno Milei” parece que ha llegado para quedarse más tiempo. Lo que parecía un idilio temporal, se viene consolidando a medida que se acercan las fechas de las elecciones. El economista que despotrica contra la casta política y sortea su dieta de diputado nacional, se alió en Mendoza con el Partido Demócrata, pero también tiene a los suyos.

En el análisis de por qué se consolida, Martha Reale asegura que es un catalizador del hartazgo. “En encuestas nacionales que he hecho, impresiona ver cómo en sectores bajos y pueblos chicos ha penetrado de una manera brutal”, advierte. Sin embargo, en una mirada más profunda, también avisa que “la gente no lo está escuchando”.

“En San Carlos, que es muy antiminero, Milei tiene una intención de voto altísima y es pro minero. No lo están escuchando, la gente se queda con lo del Banco Central o te dice que quieren que venga un Milei así después resurgimos de las cenizas”, indicó Reale.

Qué opina el resto de los partidos sobre Milei

Mientras Omar De Marchi evalúa su futuro político y decide qué hará finalmente con su precandidatura a la Gobernación, el Pro tiene en cuenta lo que está sucediendo con Javier Milei. La encuesta de Reale midió al lujanino en una alianza con el Partido Demócrata y los Libertarios, superando por poco los 12 puntos.

Para Reale hay que tener en cuenta que aun De Marchi no se define, por lo tanto la oferta electoral no está del todo clara. Otro detalle es que las elecciones nacionales están desdobladas de las provinciales, por lo tanto la foto del libertario no tracciona en forma directa.

“Milei sin dudas es un fenómeno que está fuertemente instalado y que cuando muchos pensaban que se iba a pinchar o iba a caer, ha sucedido todo lo contrario. No sólo se ha mantenido sino que ha logrado crecer en algunos lugares”, indicó a Los Andes el presidente del Pro local, Álvaro Martínez.

“Y en nuestro caso respetamos mucho a Milei, no sólo por la buena relación personal que tiene Omar con él, sino porque ha logrado poner arriba de la mesa las ideas de la libertad en un contexto de mucho populismo que viene sufriendo Argentina”, agregó.

Valoró también que haya alguien “que hable de ordenar la economía, de que la solución nunca puede venir 100% de la mano del Estado, es valioso y respetamos”. En el Pro no lo consideran “una amenaza” aunque sí “es una persona a tener en cuenta”.

Desde el peronismo, Lucas Ilardo consideró que el crecimiento de Milei en Mendoza tiene que ver, en parte, con una “desilusión de los mendocinos con los partidos tradicionales”. “Las cosas no están bien ni a nivel nacional ni en Mendoza, por eso es que ponen su vista en nuevas opciones”, manifestó.

En este sentido, opinó que, “más allá que sus ideas sean viejas, él aparece como una opción nueva”. Ilardo también sostuvo que el libertario por ahora “tiene un camino allanado sin piedras internas en el camino”, en relación a que ya está lanzado, mientras que en Juntos por el Cambio y el Frente de Todos aún se discuten precandidaturas.

También acotó que sus ideas “son atractivas para la sociedad, más allá que sean muy peligrosas”; y ejemplificó en el planteo de una dolarización, “que a muchos les puede entusiasmar pero él no da detalles de la explosión que puede generar esa medida”.

También dijo que le suma “hablar mal de la política”; así como también “insultar a los políticos tradicionales con una actitud verborrágica y carismática”.

Del lado de Jorge Difonso, del espacio Unión Popular, consideró que la figura de Milei “representa lo que se llama el voto castigo a una clase política que no responde a los problemas de la gente”.

“La gente se cansó de ver a una dirigencia que se mira su propio ombligo. Ese voto hoy tiene un nombre y es Milei”.

Desde el Partido Verde, su presidente, Emanuel Fugazzotto, consideró que Milei “es un fenómeno político” que en parte tiene que ver con la exposición mediatica que tiene el libertario.

Esa aparición en los medios, según el legislador, “le facilita plantear un mensaje para acaparar el voto bronca por su discurso en materia económica”. No obstante, consideró que, “cuando lo sacan de ese tema, realmente tiene discursos que son sumamente peligrosos y violentos como la venta de órganos, por ejemplo, y genera rechazo”.

“Desde mi perspectiva es una figura que le hace bien al Congreso pero sería muy peligroso conduciendo un Ejecutivo”, finalizó.

En tanto, desde el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), Lautaro Jiménez opinó a Los Andes que Milei “se beneficia de la pérdida de credibilidad generada por los gobiernos de Mauricio Macri y Alberto Fernández”.

No obstante, manifestó que hay también un “fenomenal apoyo mediático para Milei”, y aseguró que “lo promueven porque creen que ayuda a instalar temas de la derecha en la agenda y empieza a comerles el espacio electoral como resultado colateral probablemente inesperado”.

Los Andes consultó al Gobierno Provincial y también a dirigentes del radicalismo mendocino, pero prefirieron no hablar.