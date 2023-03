Política en Off: el efecto Milei, el peso del boxeo en Las Heras y el saludo incorrecto de Héctor

El efecto Milei en Mendoza

El encuestador Cristian Butié, titular de CB Consultora de Opinión Pública, se ha hecho célebre haciendo el ranking de imagen de los gobernadores de todas las provincias. El último trabajo del que se ha tomado conocimiento, fue ventilado por diario Clarín, en el que mide el desempeño de los precandidatos a presidente en las dos provincias más antikirchneristas del país; una de ellas es Córdoba, la otra (tal como sospechas lector) es Mendoza.

CB relevó a 951 personas en nuestra provincia, entre el 6 y el 10 de marzo. Presentó dos escenarios, uno con Mauricio Macri y Cristina Kirchner como candidatos y otro sin ellos.

La sorpresa de la medición es la perfomance que obtiene Javier Milei. En el primer escenario (con Macri y Cristina en la cancha), el libertario saca 31,5% y le gana a todos los candidatos de Juntos por el Cambio (Macri, Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, Facundo Manes, Gerardo Morales y Elisa Carrió), que suman 31% entre; mientras que todos los candidatos del Frente de Todos (Cristina, Sergio Massa, Alberto Fernández, Daniel Scioli, Eduardo de Pedro y Juan Grabois) suman 19%.

En el otro escenario, sin Macri y CFK, la encuestadora indica que Milei sube a 32,6%, los candidatos de Juntos por el Cambio bajan a 30,5% y los del Frente de Todos caen a 16,4%.

Es inevitable hacer algunas especulaciones respecto de esos números. Primero, cuánto podrían influir en la elección de gobernador de Mendoza, cuando nuestros comicios están desdoblados; es decir, elegiremos al sucesor de Rodolfo Suárez en fechas diferentes a las que iremos a las urnas para seleccionar al nuevo ocupante del sillón presidencial y a los diputados nacionales por Mendoza.

Hay una versión que Clarín le adjudica a Alfredo Cornejo, que indica que Omar de Marchi iría por fuera de Cambia Mendoza (la versión local de Juntos por el Cambio) y luego le ofrecería los supuestos 10 puntos que podría sacar en esa elección a Javier Milei y ser el candidato a diputado nacional por los libertarios. ¿Será esa la jugada del actual hombre de Rodríguez Larreta en Mendoza?

En Las Heras el boxeo es asunto de Estado

En esta sección ya hemos contado que la secretaria de Gobierno de Las Heras, Janina Ortiz quiere ser candidata a intendenta y que es muy resistida dentro de la comuna.

También se supo que está tan involucrada con el deporte que fue en persona a un supuesto encuentro deportivo infantil, un viaje para el que se destino medio millón de pesos. Pero hay más.

En el boxeo también mete los puños Ortiz aunque varios se preguntan si realmente entiende. Pablo Chacon, el ex campeón mundial de boxeo, medallista olímpico un referente en la provincia, se desempeñaba como coordinador de boxeo en la comuna.

Por razones que se desconocen, Ortiz tuvo mucho que ver con el desplazamiento de Chacon de esa coordinación. La intención de la movida es darle protagonismo a Jorge “Narigon” Arias, también ex boxeador y padre de otro púgil.

“Arias y Chacon no tienen nada que ver. Traerlo a Arias es terminar haciendo esos espectáculos con el Chino Maidana”, dijo alguien molesto con esta jugada política o de marketing. “Es más pirotecnia que darle bola al boxeo en serio como hacia Chacón, que sigue estando pero lo han corrido”, contaron.

Cornejistas, siempre a full con Patricia

La cúpula del radicalismo mendocino ha sido, a partir de la Fiesta de la Vendimia, una gentil anfitriona de cuanto presidenciable de Juntos por el Cambio hizo pie en Mendoza. Desde Patricia Bullrich hasta Horacio Rodríguez Larreta, pasando por Facundo Manes, todos, o casi todos, han conseguido su lugar en la vidriera que el oficialismo mendocino puede generar.

Por supuesto que hubo excepciones quirúrgicas. La más notoria fue la del radical Gerardo Morales, a quienes lo excluyeron de la foto de la unidad del sábado vendimial, pocos días antes de su lanzamiento como candidato. También hay que decir que las sonrisas y abrazos con los visitantes del Pro han tenido el propósito de aislar al rebelde Omar de Marchi de sus referentes nacionales.

Esta semana, hubo más fotos felices del gobernador Rodolfo Suárez y el precandidato a sucederlo Alfredo Cornejo con María Eugenia Vidal, la mimada del propio Mauricio Macri. Fue otro empujón a la intemperie para De Marchi, que no tuvo ninguna reunión con Vidal en Mendoza, pero estas postales de cercanía no deben producir confusión respecto de las afinidades.

Mendoza es sinonimo de esperanza. Mi mensaje para los mendocinos es que falta poco para recuperar Argentina y volver a cree en el futuro. Gracias @rodysuarez y @alfredocornejo por recibirme! pic.twitter.com/F1pDu6yz79 — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) March 18, 2023

“Nosotros estamos a full con Patricia”, aclaró un cornejista, en relación a Bullrich, quien alguna vez contempló la posibilidad de llevar a Cornejo como candidato a vicepresidente. “Ella es la más sólida y la que mejor va a llegar al final”, completó el referente del cornejismo.

El saludo incorrecto de Héctor

Pocos saben que ayer fue el día internacional del hombre. Esta fecha fue establecida en 1992 en Estados Unidos por Tomas Oaster, director del Centro de Estudios Masculinos en la Universidad de Misuri-Kansas. Aunque se popularizó en 1999.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Unesco, apoyaron la iniciativa, también Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Hay seis pilares en los que se asienta la conmemoración: Promover modelos masculinos positivos y más normalizados (no estrellas de cine o deportistas famosos); celebrar las contribuciones del hombre a la sociedad, a la familia, al cuidado de los hijos y del medioambiente; hacer hincapié en la salud y el bienestar de los hombres, tanto física como en los planos espiritual y emocional; poner de relieve la discriminación contra los hombres en las actitudes y expectativas sociales; mejorar las relaciones de género y promover la igualdad de género; crear un mundo más seguro y mejor donde los hombres puedan alcanzar su potencial pleno.

La verdad es que el día pasa sin pena ni gloria, salvo para un ex senador provincial y ex aliado de Cambia Mendoza: el pastor Héctor Bonarrico. En la mañana de ayer algunos periodistas de Mendoza recibieron un mensaje de Bonarrico, saludando en el día del hombre.

El mensaje del pastor Héctor Bonarrico por el día internacional del hombre.

El flyer hubiera sido suficiente, pero el Pastor fue más allá y agregó al pie: “Felicidades y fuerzas ante este ataque que estamos soportando los hombres por la desigualdad levantada contra nosotros, adelante”.

Los trolls calientan motores

Son tiempos electorales y hay que estar atentos, sobre todo en las redes sociales, dónde se largan todo tipo de teorías conspirativas, información sin chequear y fake news.

Sin embargo, no sólo a eso hay que estar atentos. Sino a los mensajes de apoyo o rechazo contra lo que dicen los candidatos; esto corresponde a los conocidos como “trolls” de las redes, que pueden hostigar a un dirigente o ensalzarlo, según el bando de quien maneja esa cuenta, que a veces suele ser una persona (a veces si, son militantes), otra veces un perfil apócrifo, de alguien que no existe.

En esta oportunidad, nos encontramos con algunas cuentas que retuitearon un mensaje del precandidato a intendente de Maipú por Cambia Mendoza y también subsecretario de Relaciones con la Comunidad, Néstor Majul.

El partido de Godoy Cruz vs. Belgrano de Córdoba se desarrolló con total normalidad y con un excelente desempeño de nuestro personal policial. Un gran operativo que permitió el disfrute de las familias y de todos los asistentes. pic.twitter.com/pBUIiSmwEf — Néstor Majul (@MajulNestor) March 19, 2023

El funcionario tuiteó imágenes del partido Godoy Cruz-Belgrano de Córdoba y lanzó: “El partido de Godoy Cruz vs. Belgrano de Córdoba se desarrolló con total normalidad y con un excelente desempeño de nuestro personal policial. Un gran operativo que permitió el disfrute de las familias y de todos los asistentes”.

Abajo empezaron a aparecer los aportes. “Todo gracias a una buena gestion y administracion del recurso. Muchas gracias Nestor Majul!!!”, “Excelente @ Néstor Majul”.

Del otro lado, también hubo reflexiones no tan auspiciosas. “Prohibieron la fiesta. A la salida hubo un montón de piedrazos a los autos, insultos cruzados, en el mismo parque. La policía cayó 15 minutos después cuando ya no había nadie”; “Fíjate el temita de los ingresos, portones de ingreso y egreso al estadio cerrados, haciendo salir a las personas entre los autos en la oscuridad, porque no hay luz en esa zona del parque. Dejá de posar, Payaso.”

Muchachos. ¿Alguien cree que no se nota la militancia en redes?