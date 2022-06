Javier Milei se pronunció a favor de la venta de órganos: “Es un mercado más”

Después de expresarse como promotor de la libre portación de armas, el diputado nacional Javier Milei (La Libertad Avanza) realizó una escandalosa declaración a favor de la venta de órganos, que lo convirtió en viral en las redes sociales con severos cuestionamientos.

En una charla radial con Jorge Lanata, quien fue trasplantado de riñón años atrás, el libertario consideró que se trata de “un mercado más” e insistió con su postura de que el Estado no debe intervenir, pese a que es un asunto de salud pública.

“Mi primera propiedad es mi cuerpo. ¿Por qué no voy a poder disponer de mi cuerpo? ¿Acaso el Estado no dispone de mi cuerpo, cuando en realidad me roba más del 50% de lo que yo genero?”, dijo Milei en radio Mitre.

El diputado nacional Javier Milei (La Libertad Avanza) está a favor de la venta de órganos - Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

“O sea, hay un doble estándar: para que el Estado me esclavice, entonces sí, pero si yo quiero disponer de una parte de mi cuerpo por el motivo que fuera, ¿cuál es el problema?”, manifestó.

El economista aseguró que “es una decisión del individuo”.

“Es decir, ¿quién soy yo para meterme con el cuerpo de otra persona? El que decidió venderte el órgano, ¿en qué afectó la vida, la propiedad o la libertad de los demás? ¿Quién sos vos para determinar qué tiene que hacer él con su vida? Si es su vida, su cuerpo, su propiedad”, señaló.

Como acostumbra, el legislador citó “estudios” realizados en “Estados Unidos”. “Hay estudios hechos en Estados Unidos que demuestran que, si vos dejás esos mercados libres, funcionan muchísimo mejor y tienen menos problemas. Es una decisión de cada uno”, amplió.

La respuesta del presidente del Incucai a Milei por la venta de órganos

Tras el revuelo, el presidente del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai), Carlos Soratti, repudió los dichos de Milei sobre la venta de órganos.

Imagen ilustrativa. (AP / Archivo)

“Estas propuestas exóticas, que ya se dieron hace un siglo, hoy son absurdas. Este tema atrasa un siglo, desde el debate bioético que desarrolló la historia del trasplante de órganos a comienzos del siglo XX”, reflexionó.

“No hay ningún país del mundo donde los trasplantes sea un mercado como cualquier otro”, afirmó.

“El sistema de trasplantes de órganos en la Argentina funciona con una alta confianza por parte de la sociedad y una actitud solidaria muy positiva”, agregó Soratti, quien destacó que “cada día se realizan entre cinco y seis trasplantes” en el país.