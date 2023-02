Por qué crece Javier Milei en Mendoza y quién podría ser su candidato a gobernador

Los distintos partidos y espacios políticos a nivel local y nacional aceleran su trabajo preelectoral, ya en carrera de los comicios en los que elegiremos a nuestros representantes ejecutivos y legislativos. En ese contexto, esta serie de elecciones a priori podría dejar de ser tan polarizada como la del 2019, particularmente por la consolidación de Javier Milei, que tiene como objetivo la Presidencia. Lo cierto es que en Mendoza, según algunos consultores, incluso lidera la intención de voto.

El diputado nacional de La Libertad Avanza no sólo ha crecido en los últimos meses en las encuestas, sino que se resalta como un dato interesante que el dirigente “anti casta” se ha incluso mantenido con el correr de los meses con buenos valores tanto en la Capital Federal, donde compitió en 2021, como así también en el interior del país.

De hecho, Ramiro Marra, legislador porteño y armador de su campaña en el interior del país junto a Carlos Kikuchi, señaló a Los Andes que es particularmente en las provincias, y ya fuera de Capital y Gran Buenos Aires, donde “mejor” está posicionado Milei.

Alejandro Catterberg, consultor de Poliarquía, fue quien señaló que el libertario no sólo está ganando espacio en la ciudadanía en su campaña hacia la presidencia, sino que además aseguró que en Mendoza lidera las encuestas de intención de voto, ganándole espacios sobre todo a Juntos por el Cambio.

En tanto, Martha Reale, de la consultora Reale-Dalla Torre, comentó además a este medio que el escenario electoral está cambiando a nivel nacional, y ya no se percibe una polarización entre los principales espacios políticos (Frente de Todos y Juntos por el Cambio), sino que hay una figura “disruptiva” como Milei que funciona como “catalizador” del malhumor social.

Armado en Mendoza de los seguidores de Milei

Lo cierto es que en la provincia hoy, según Reale, no hay una “transferencia” de ese importante seguimiento que pueda tener parte de los mendocinos hacia Milei y sus ideas, que hoy, si bien es “muy fluctuante”, ronda en una intención de voto “del 17 al 20%”. “Por el momento no hay quien lo represente en la provincia. Hoy ese ‘voto’ se cruza con un acompañamiento en Mendoza a la figura de Alfredo Cornejo”, acotó.

Y también lo señaló Marra al no hablar de algún referente en particular en Mendoza: “Estamos trabajando muy bien en las provincias, pero hasta que no se sepa quién es oficialista y quién es opositor, la decisión no estará tomada. En Mendoza se tienen que tomar muchas decisiones y definir cuestiones y para eso hay autonomía. Nuestro objetivo es Milei presidente”, zanjó el legislador, quien también sostuvo que no hay una fecha definida para una nueva visita del político, por lo que prácticamente queda también descartada alguna aparición en contexto de la Fiesta Nacional de la Vendimia.

No obstante, marcó que están trabajando “muy bien” con el partido Libertario (que logró personería jurídica en Mendoza y en el cual están afiliados Marra y Milei), el Partido Demócrata; “y otros espacios que también están interesados”.

En estos días en Mendoza se viven momentos de definiciones con la posibilidad que pueda armarse el “frente libertario”, compuesto por los dos nombrados, más el espacio Encuentro por Mendoza, que lidera el referente productivo y ex presidente de Coninagro, Carlos Iannizzotto; más el Partido de los Jubilados, cuyo referente es Edgardo Civit Evans.

“Es muy posible el frente con estos espacios. Queremos lograr armarlo ahora para las siete elecciones municipales que desdoblan. Nosotros tenemos precandidatos y estamos listos. Si es en un frente, mejor, pero si no igual nos presentaremos”, expresó José Caviglia, presidente del partido Libertario a Los Andes.

El referente de los libertarios en la provincia señaló que están “ultimando” detalles con el PD, Iannizzotto y el partido de los Jubilados; y adelantó que está “garantizado” el respaldo de Milei al sector libertario.

De acuerdo a la clave sobre quién representa el “voto” de Milei en Mendoza, Caviglia marcó que están trabajando para que sean ellos, pero dicha transferencia no se podrá dar de manera directa, teniendo en cuenta que Mendoza desdobló elecciones. En tanto, habló de una “experiencia electoral fallida” en el 2021 con el frente “Vamos Mendocinos” y manifestó que este escenario los encuentra “mejor parados”.

“Ahora tenemos personería y nos estamos haciendo conocer. Queremos presentarnos en todos los departamentos donde tenemos fortalezas y si es en un frente, seguramente lo hagamos en los 18″, relató.

Por otro lado, Armando Magistretti, presidente del PD, aseguró que se referencian “completamente” con Milei en cuanto a postulados políticos como también económicos. “Esperamos tenerlo en la campaña. Él es el aglutinante del frente que estamos intentando conformar. Estamos preparando el acta constitutiva”, informó.

“Estamos entusiasmados porque la irrupción de Milei en el escenario politico nacional lo vemos día a día. Es un corte transversal que ha producido en los mendocinos y atraviesa estratos sociales y grupos etáreos”, comentó, y volvió a insistir en que ese posible voto cautivo del libertario lo podría recibir el frente que conforma el PD.

“Si bien las elecciones están desdobladas, podemos decir que están nacionalizadas. Son claros los posicionamientos de Juntos por el Cambio, Frente de todos, la Izquierda y los libertarios. No lo tendremos en la boleta pero a través de las propuestas que hagamos estarán cruzadas con lo que pregona. El electorado ya identifica quiénes apoyan a Javier Milei y a quién apoya él. El mendocino sabe que los que trabajan para que él pueda acceder a la presidencia son el PD y Libertario”, añadió.

Respecto de posibles alianzas, Magistretti destacó que seguramente se unirán partidos vecinales en las departamentales, aunque no dejó de destacar “algunas coincidencias con sectores del Pro”, como Omar De Marchi, diputado nacional que ha planteado fuertes críticas al radicalismo.

No obstante, a nivel nacional indicó que Milei “fijó en su momento postura con coincidencias con el sector de Patricia Bullrich”.

Sobre nombres fuertes a la elección provincial, en el posible frente libertario todavía no hay una figura que se separe del resto. Si bien un referente podría ser Iannizzotto, desde el resto de los sectores aseguran que no hay nada dicho, aunque tampoco dan algunos nombres de sus propios referentes. “Falta mucho”, acotaron.

No obstante, no hay que dejar de lado una variante que disputa al PD (que es un partido nacional porque tiene personería en al menos 5 provincias) ser el espacio en el que pueda hacer base Milei en su armado nacional.

Hablamos del Partido Renovador Federal, que preside el legislador provincial y aliado del Frente Cambia Mendoza, José María Videla. Si bien el diputado se limitó a indicar que han estado “cercanos” y que siguen “en conversaciones” con el sector de Milei, la relación se ha enfriado.

De hecho, hay quienes sostienen que el armado de La Libertad Avanza a nivel nacional “no lo tiene de forma exclusiva el PD” y agregan que en Mendoza “hay distintos espacios” los que pugnan. De hecho, hacen referencia a declaraciones de Kikuchi, quien celebró el acercamiento con Unión Celeste y Blanco nacional, que fue la base de la campaña de Francisco De Narváez en 2009.Ramiro marra

Por qué avanza Milei en Mendoza y en el país

Respecto al fenómeno Milei, Catterberg señaló a radio Mitre que la popularidad actual del libertario “no es causa, sino consecuencia del enojo y la bronca social que hay” en el país, con un malhumor social “que es equivalente a los comicios previos al 2001″.

“De ese mal humor, de esa falta de expectativa, esperanza, renovación de figuras, siempre ver las mismas caras en un contexto tan negativo, la gente abre las puertas a cosas nuevas que tienen un discurso que va en línea con ese sentimiento. El crecimiento de Milei no se justifica por sus posicionamientos en economía, sino por su mensaje anti casta. Es un discurso parecido al que se vayan todos”, expresó el consultor.

También señaló que no se descarta que siga creciendo, y agregó que en parte “ayudan” las internas que hay en Juntos por el Cambio, que está “perdiendo votos”, según Catterberg, en el sector centro del país (Mendoza, Córdoba, Santa Fe, San Luis).

Si bien añadió que Milei lidera en intención de voto en Mendoza, esta idea fue relativizada por Reale, quien mencionó que Juntos por el Cambio sigue ganando en la provincia.

También expresó que el legislador nacional “pesca en ambas peceras” y marcó que el Frente de Todos “está perdiendo muchos votos en Mendoza a manos del libertario”.

“El Frente de Todos debería estar bastante preocupado con el crecimiento de Milei porque les pega de lleno. En Mendoza, si bien es fluctuante, mide hoy entre 17 y 20 puntos”, añadió.

Por otro lado, mencionó que “lo más llamativo de Milei es que se sostenga. Venía creciendo el año pasado en encuestas nacionales porque ha sido un catalizador del desencanto, pero se pensaba además que cuando ‘corriera’ la campaña se caería”.

Sin embargo, podría perder puntos en los próximos meses Milei porque “es una empresa unipersonal con una estructura débil, y la ciudadanía eso lo empieza a mirar cuando nos acercamos a las elecciones. Habrá que ver si logra presentar un equipo lo suficientemente sólido para generar confianza. Todavía se sostiene y crece en localidades”.

Finalmente, Marra expresó que en Mendoza y el país, la franja menor a los 40 años es donde más se hace fuerte Milei, “pero estamos sumando cada vez más de todas las franjas. Y en cuanto a las encuestas, estamos seguros que nos va mejor porque no las pagamos”, finalizó.