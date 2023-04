Duro cruce entre la presidenta del PJ y Emir Félix por la conformación del frente justicialista

El peronismo oficializó ayer el Frente Elegí Mendoza, con el que buscará recuperar la gobernación de la provincia, en las próximas elecciones. La composición de la coalición llamó la atención por la ausencia de un partido: el Movimiento político, social y cultural Proyecto Sur. Esto decantó en un cruce entre la presidenta del Partido Justicialista, Flor Destéfanis, y el intendente de San Rafael, Emir Félix.

Si bien el jefe comunal y su hermano Omar, precandidato a sucederlo, no son autoridades de esa fuerza política ni tampoco afiliados, en el justicialismo lo mencionan como “el partido de los Félix”. De hecho, en la elección departamental sí forman parte del frente peronista. Hay que recordar que fin de mes son las PASO para elegir candidatos a intendente de San Rafael y Omar Félix es el postulante del PJ, con respaldo del partido Proyecto Sur.

Esto no pasó desapercibido en las autoridades del PJ y la presidenta del partido, Flor Destéfanis, se quejó de que Proyecto Sur no se haya sumado al frente provincial. “Estamos abiertos al diálogo con ellos y con todo el sector que representan Emir y Omar como el partido Proyecto Sur, que firmó en las municipales pero ahora nos encontramos que no acompañaron el frente”, señaló en diálogo con Radio Mitre.

“Todavía tienen tiempo de hacer las adhesiones materiales. Hay plazo para eso”, añadió la intendenta de Santa Rosa.

Y aseguró: “No sé exactamente por qué no han firmado. En San Rafael estamos compitiendo con el Frente Elegí, que es el representativo del peronismo, con una PASO pero todos dentro de la misma coalición. Me sorprende realmente, cuando se vienen dando los diálogos y la apertura por su posible candidatura a gobernador (de Emir Félix)”.

Minutos más tarde, el intendente Félix arremetió contra las declaraciones de Destéfanis, vía Twitter. Primero se desentendió de su vínculo con Proyecto Sur y después criticó a Destéfanis. “Desde 1982 soy afiliado al PJ. Parece que algunas de sus autoridades no lo saben. Las acciones políticas de otras fuerzas, como Proyecto Sur, tienen que ver con su propia vida interna y probablemente se expliquen más por lo que sucede en el Fte. Elegí Mza, que por otros motivos”, sentenció.

Y añadió en otra publicación: “Mi pertenencia y lealtad al Justicialismo siempre estará presente, como mecanismo de solución a los problemas de la gente. Trabajo para ser útil a la población, política como servicio. Priorizo mi país, mi provincia y San Rafael, no sigo nombres ni confundo a quiénes nos debemos”.

Cuatro nombres en danza

Con la confirmación de los frentes, ahora lo que resta definir son las candidaturas. Para eso hay plazo hasta el sábado 22 de abril. Destéfanis manifestó que desde que asumió al frente del PJ ha hecho los “esfuerzos” para lograr una fórmula “unificada donde los distintos sectores del peronismo se sientan representados”.

En ese marco, con el lanzamiento de un nuevo frente encabezado por Omar De Marchi y también el Partido Verde que juega por fuera, la intendenta cree que se generó “un escenario muy competitivo, dónde muchos más dirigentes tienen ganas de encabezar dentro del peronismo”.

“Entonces creo que puede haber una PASO que movilice a todos los sectores, incluso a aquellos independientes que no se sienten identificados con partidos pero sí con algunas de las posibles candidaturas dentro del frente”, explicó.

Y mencionó como posibles candidatos “dentro de la oferta” al intendente Félix, al jefe comunal de Lavalle Roberto Righi, al ya lanzado Martín Hinojosa y al senador Lucas Ilardo que “también ha mostrado su voluntad de participar y recorrer la provincia”.

Puntualmente sobre Félix o Righi, que no han transparentado que vayan a competir, Destéfanis comentó: “Entiendo que algunos dirigentes se dan más tiempo para tomar sus decisiones, pero por lo que escucho, en la próxima semana van a haber muchos candidatos o por lo menos dos o tres fórmulas dentro del peronismo, posicionándose para el 22 de abril, que tienen que ver con los que nombré”.

Por otro lado, sobre aquellos sectores peronistas que se fueron con De Marchi como el partido Compromiso Federal, dijo: “La verdad no puedo decir que me molesta, uno tiene que respetar la decisión de los distintos sectores y dirigentes. Creo que el afiliado al peronismo tiene convicciones muy firmes y va más allá de las decisiones de los dirigentes. El Frente Elegí tiene una apertura muy grande con todos los sectores, es una pena que no participen por dentro”.