Video e indignación: compraron una pileta de fibra y dos días después se las robaron 10 hombres en un camión

Un indignante episodio causó enojo en residentes del barrio Villa Adriana, ubicado en la ciudad bonaerense de Cañuelas. El pasado viernes, una familia había comprado una pileta valuada en casi un millón y medio de pesos y la guardaron en una casa en construcción a la espera de que la empresa fabricante fuera a instalarla. Sin embargo, el domingo fueron notificados por un vecino que un grupo de delincuentes se la llevó en un camión en horas de la madrugada.

“El viernes me trajeron la pileta y la dejamos en el fondo de la casa que tenemos en construcción. Todavía no estamos viviendo en el lugar, por vecinos nos enteramos de que se la robaron como a las 2 y media de la mañana con un camión sin patente”, relató Nadia Alaferte, víctima del delito, a un medio del partido de Cañuelas.

Según informó Alaferte, una cámara de seguridad de la zona captó el momento en que al menos diez hombres levantan la pileta de fibra de vidrio de 7x3 metros y la cargan en el mencionado vehículo.

El hecho ocurrió en calle 12 de Octubre 218, a unos 200 metros de la Ruta 205 por la cual escaparon los delincuentes hasta llegar a una autopista. Otra cámara de vigilancia localizada en la intersección entre esa ruta y La Martona, captó imágenes alrededor de las 2 de la madrugada en las que se ve el momento de giro del rodado.

El camión ingresando al lote de Nadia Alaferte para extraer la pileta de 7x3 metros. Foto: Gentileza InfoCañuelas

En capturas que compartió Alaferte, se puede apreciar en primera instancia al vehículo antes del robo con la parte trasera vacía. Minutos más tarde, el camión regresa en marcha atrás en dirección hacia la autopista y ya se ve la pileta junto a un hombre que la sostiene.

“Indignación total. Semejante logística, no puede ser que nadie vio nada. No puede ser que a semejante camión con semejante pileta circulando a esa hora no lo hayan parado”, denunció con enojo la víctima en sus redes sociales .

“La pileta la compré en una fábrica de Córdoba. Me salió un millón y medio de pesos. La empresa iba a instalarla en un plazo de diez días”, agregó Nadia. En este sentido, detalló que ya había entregado casi la totalidad del pago a la empresa. “Me faltaban 150 mil pesos que los iba a pagar cuando la instalaran”, concluyó.

Seguí leyendo