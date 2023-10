Vecinos de un barrio de Godoy Cruz denuncian ola de robos en las cercanías del club Talleres

Vecinos de barrio Barraquero de Godoy Cruz dicen ser víctimas de una ola de robos que ha incrementado en los últimos dos meses y que tiene como tema recurente el robo de ruedas de autos, entre otros ilícitos.

Sostienen que en la zona hay un sistema de alarma comunitaria pero que no da resultado y si bien los robos no son violentos, y son comunes los robos de ruedas de autos, también han registrado robos dentro de las viviendas, sobre todo en las zonas cercanas al Club Talleres.

Los Andes consultó a las autoridades del Ministerio de Seguridad y explicaron que están al tanto de la situaicon y que “reforzarán la seguridad con rondines y patrullajes”.

Vecinos de la zona tienen un grupo de Whatsapp, que los mantiene comunicados y en la cual comparten “novedades” sobre hechos de inseguridad. “Buenas noches vecinos. Esto fue el 3 de octubre en calle Fader frente al portón verde de Katsuda (ex Bauza) se manejan en una utilitaria, tal vez una Partner. Lástima, no logro observar la patente. Pero circularon varias veces por la calle antes de cometer el delito. Por si acaso los ven”, dice uno de los vecinos y comparte un video.

En las imágenes se ve como el utilitario se estaciona delante de un auto y luego se baja un ladrón, mira el interior de un auto y luego afloja las tuercas de dos ruedas para, finalmente, con la ayuda de conductor, levantan el auto y le sacan dos neumáticos.

“El sábado pasado una hombre se bajó de una camioneta Amarok a dejar a su hijo en el club Talleres y cuando volvió a los diez minutos ya le habían robado tres ruedas. Le paso la foto para que vea que es cierto”, dice una de las denunciantes.

Desde el club Talleres advierten inseguridad en la zona

“En los últimos tiempos algunos socios y gente de la zona han manifestado que han sido víctimas de la inseguridad. Se han registrado robos de autos, roturas de vidrios para robar bolsos u otros elementos y también robo de cubiertas”, explicó un integrante de la comisión directiva de club Talleres.

Luego explicó que han tenido reuniones con el municipio y con la policía pero sin resultado: “los robos son una constante. Los ladrones saben que la gente va a estar dentro del club algunas horas y aprovechan la situación. Para nosotros, como institución, la seguridad es un tema porque vienen muchos niños”.

Una camioneta fue presa de los ladrones de reudas en el barrio Barraquero de Godoy Cruz. Gentileza

Según explica Leticia Maure, vecina de la calle Honorio Pueyrredón, la inseguridad ha aumentado sobre todo en los dos últimos meses y detalla algunos hechos registrados en la zona comprendida entre la calle San Martín y la Costanera y entre Brasil y Los Álamos.

“En la calle Honorio Pueyrredón, el 31 de agosto se robaron un V. W Gol. El 1 de octubre en la calle Pedro del Castillo le arrancaron la reja a una familia, le abrieron la puerta y le robaron lo que encontraron a mano, computadoras y electrodomésticos. El 17 de setiembre se robaron una moto de un complejo de departamentos en la calle Honorio Barraquero”, enumera la denunciante.

La mujer afirma que el robo de ruedas de autos “es una constante” y que incluso le han pasado el dato de un vehículo sospechoso que anda por la zona y desde la Policía han confirmado que es un auto robado.

Los vecinos también se han reunido con autoridades de la comisaria 24, ubicada en la calle Almirante Brown y con autoridades de la Municipalidad de Godoy Cruz para darle un corte al asunto pero no se han registrados mejorías.

“Hay un sistema de alarma comunitarias en la zona. Yo he activado unas seis veces el botón, suena una sirena, me contactan del sistema de monitoreo pero después no viene nadie”, sostiene otro vecino de la zona.

